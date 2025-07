Miliardáři v pozadí, Petr Čech na obzoru. Budu spíš jako Tykač než Křetínský, říká nový majitel Sigmy

Uložit 0

Sportovně se fotbalová Olomouc připravuje na největší sezónu za poslední roky, když ji čekají díky triumfu v domácím poháru evropské soutěže. Zároveň se Sigma mění významně také vlastnicky. Poprvé v historii se hanácký tým dostává do soukromých rukou, když ji za stovky milionů od klubového spolku koupil její dlouholetý sponzor. V pozadí celé transakce navíc stojí miliardářské duo, díky němuž výrazně vzrostl rozpočet. A že se v tradičním prvoligovém mančaftu dějí velké změny, potvrzuje i zájem slavného brankáře Petra Čecha. Rokuje se o jeho možném zapojení v Sigmě.

V září to bude rok, co se vyrojily první zprávy o tom, že o fotbalový klub SK Sigma Olomouc má zájem miliardář Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain či hokejové Sparty, kterého sportovní ředitel modro-bílých Ladislav Minář nejprve považoval za lepší volbu než tu. „V tu dobu jsem si myslel, že tam jsou větší sportovní ambice, ale po rozhovoru s naším novým majitelem jsem to samozřejmě přehodnotil,“ prohlásil Minář na čtvrteční tiskové konferenci.

Na ní se poprvé oficiálně představil Milan Šimonovský. Právě společnost Sigma Sport patřící do jeho skupiny Sigma Group se stala téměř stoprocentní vlastníkem olomouckého klubu (0,037 % drží město Olomouc). Jedná se o tradiční regionální firmu, která patří k významným výrobcům čerpací techniky v Česku a její obrat předloni překonal 1,1 miliardy korun. Do SK Sigma Olomouc se navíc spolu s ním vydaly také ještě větší byznysové váhy, které potvrdily, že český fotbal stále více zajímá i domácí miliardáře.

Foto: Creditas Český miliardář a majitel Creditas Pavel Hubáček

Jednou z hlavních postav „nové“ Sigmy má být miliardář Pavel Hubáček, olomoucký rodák a zakladatel investiční skupiny Creditas. Do klubu sice nevstupuje majetkově, ale společnost UCED zaměřující se na stavbu velkokapacitních bateriových úložišť ze skupiny Creditas se stala takzvaným platinovým partnerem olomouckého klubu. To znamená, že do rozpočtu Sigmy přinese každý rok deset milionů korun.

Ve stejné pozici je také další lokální miliardář Richard Morávek s developerskou skupinou Redstone. Ta v Olomouci vybudovala nákupní centrum Šantovka, chystá zde velké multifunkční centrum Nová Velkomoravská a rovněž v roli platinového partnera bude přispívat deset milionů korun ročně. Loga jeho skupiny Redstone nechybí ani na nových dresech Sigmy.

V majetkových strukturách Hubáček ani Morávek oficiálně nefigurují. Nebyli přítomni ani na předsezónní tiskové konferenci, ale v kuloárech se minimálně o Pavlu Hubáčkovi jako o klíčové osobě celého dění otevřeně mluví. Například předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na nedávné tiskové konferenci, kde se představovaly nové dresy, několikrát zmínil, že „Hubáček vlastní Olomouc“. Oficiálně to tak být nemusí, ale vliv zakladatele Creditas bude značný.

Sigma navíc představila také změny ve vedení klubu, respektive v dozorčí radě, do které mimo jiné usedl Hubáčkův syn David. Ten se spolu se svým bratrem Tomášem stal nedávno menšinovým majitelem skupiny Creditas a ze své pozice by prý měl podporovat jak profesionální fotbal, tak ten mládežnický. „Máme ho zájem podpořit i ve spolupráci s naší rodinnou nadací,“ uvedl v oficiálním vyjádření.

O skutečné podobě zapojení Pavla Hubáčka či Richarda Morávka zástupci Sigmy příliš mluvit nechtěli, potvrdili nicméně to, že i díky zmíněnému miliardářskému tandemu a dalším sponzorům by mohl být navýšen roční rozpočet na rekordních 200 milionů korun. To je asi dvojnásobek toho, s čím klub v čele s Ladislavem Minářem dosud operoval.

Faktor Petr Čech

Silným tématem, o kterém se v souvislosti s novou éru olomoucké fotbalové Sigmy diskutuje, je i příchod slavného brankáře Petra Čecha. Někdejší gólman anglické Chelsea, kde následně působil také ve vedení klubu, a klíčový hráč českého reprezentačního mužstva by se do Sigmy mohl zapojit jako poradce, což ve čtvrtek potvrdilo i vedení klubu.

„S Petrem Čechem jednáme, v následujících dnech se setkáme. Představa o jeho zapojení je různá, já bych si představoval, aby se u nás věnoval metodickému poradenství a práce s mládeží. A byl bych rád, kdyby se s ním podařilo dohodnout nějaký týdenní nebo dvoutýdenní tréninkový kemp,“ řekl nový majitel Sigmy Milan Šimonovský.

Foto: SK Sigma Olomouc Milan Šimonovský, nový majitel fotbalové Sigmy

Řeší se také jeho konexe na britské ostrovy, kde se hraje jedna z nejprestižnějších fotbalových lig světa, Premier League. V ní Čech hrál od roku 2004 do roku 2019, primárně chytal za Chelsea, na poslední čtyři sezóny odešel k londýnskému rivalovi z Arsenalu. Po ukončení aktivní kariéry pak tři roky působil v Chelsea jako technický poradce po boku nejvyššího vedení.

„Mluvil jsem s ním o tom, jestli by nám byl schopen pomoct s hráči v Anglii,“ zmínil na tiskové konferenci Ladislav Minář, který i přes dřívější protesty fanoušků kvůli údajné nekompetentnosti v Sigmě zůstává coby sportovní manažer. Obhájení své role i pod novým majitelem si měl vysloužil zejména svými výsledky v minulé sezóně, kdy Sigma triumfovala v domácím poháru a kvalifikovala se tak do evropských pohárů.

A jak vlastně bude fungovat sám nový majitel Milan Šimonovský? Do žebříčků nejbohatších Čechů sice nepatří, jeho miliardový SPL Holding, do něhož spadá i Sigma Group a další firmy, nicméně patří desítky let k významným hráčům v byznysu s čerpadly a tedy i významným regionálním podnikům.

„Spíš než Daniel Křetínský (Sparta) budu jako Pavel Tykač (Slavia). Jsem v první řadě fanoušek, nebudu v týmu tak akční,“ prohlásil sedmašedesátiletý Šimonovský. Ligová sezóna pro Sigmu začíná v neděli na půdě Slovácka, hanácký klub ale bude muset souběžně myslet i na Evropskou ligu, do jejíhož čtvrtého předkola se kvalifikoval vítězstvím v Mol Cupu. Proto pro něj půjde z hlediska objemu zápasů o nejnáročnější sezónu za posledních šest let, kdy se do předkol Evropské ligy dostal naposledy.