Popularita se české hře Beat Saber, kde ve virtuální realitě do rytmu hudby rozsekáváte létající krychle, rozhodně nedá upřít. Svědčí o tom nejen narůstající spolupráce s áčkovými hudebními umělci, ale také tržby jejích tvůrců, které za loňský rok vyletěly vysoko nad miliardu korun a udělaly z Beat Games jedno z největších herních studií v Česku. Nyní si připisuje další velký milník, tentokrát v souvislosti se systémem Oculus Quest.

Beat Saber dokázal na platformě Oculus Quest, která patří Facebooku (stejně jako samotní Beat Games), překonat tržby 100 milionů dolarů, tedy více než dvě miliardy korun. Videohře se to podařilo za zhruba 2,5 roku, co je na tomto herním systému dostupná. Jedná se přitom o jedno z mála oficiálních čísel, které Beat Saber historicky prozradil. O tom, jak se hře daří na jiných platformách, nebo kde je nestahovanější, nechtějí zástupci Beat Games hovořit.

Ačkoliv nejsou k dispozici tržby všech her dostupných na Questu, podle magazínu VR Upload je Beat Saber jedinou, které se podařilo stomilionový milník na Oculus Quest překonat. Letos v lednu Facebook (nově se jmenující Meta) zveřejnil jen to, že hranici ve výši jednoho milionu dolarů překonalo na platformě Quest už šedesát titulů. Mezi nimi je mimo jiné oblíbený titul The Walking Dead: Saints & Sinners, který hráče přenáší do smyšleného světa seriálu Živí mrtví, aby se prodrali mezi hordami zombie.

Ve svém žánru sice zatím Beat Saber prakticky nemá žádnou relevantní konkurenci, ale právě The Walking Dead: Saints & Sinners může být jednou z her, která by mu brzy mohla dýchat na záda. Její tvůrci totiž tento týden oznámili, že v tržbách překonali metu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun) za necelý rok. Ovšem nikoliv jen na Questu, ale na PlayStation VR a PC VR dohromady. Souhrnná čísla Beat Saberu nejsou známa.

Beat Saber si každopádně udržuje slibný náskok a nelze očekávat, že bude hra od trojice Vladimír Hrinčár, Ján Ilavský a Jaroslav Beck zpomalovat. Není tomu tak dávno, co do svého bohatého hudebního portfolia přidala i výběr skladeb americké popové hvězdy Billie Eilish, přičemž před pár dny oficiálně spustila možnost simultánního hraní ve čtyřech lidech (multiplayer) i na PlayStation VR.

V databázi placených hudebních balíčků pak lze najít i kapely jako Imagine Dragons, Panic at the Disco!, Linkin Park nebo BTS. Nechybí ani singly producenta Timbalanda nebo elektrohudba od vydavatelství Monstercat. Koncem letošního května dorazilo rozšíření v podobě hitu Party Rock Anthem od LMFAO nebo písničky Counting Stars od One Republic.