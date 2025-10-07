Během dvou měsíců od investorů nabrali 1,2 miliardy. Český fond chce zhodnocení 20 procent ročně
Největší zájem vzbudil Rockaway Fund, který umožňuje participovat na výnosech napříč aktivitami skupiny. Do pěti let chce mít přes miliardu eur.
Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta získala během dvou měsíců od kvalifikovaných investorů do svých fondů přes 1,2 miliardy korun. Největší zájem vzbudil Rockaway Fund reprezentující diverzifikované portfolio skupiny. „Rychlý zájem investorů potvrzuje, že naší strategii i více než desetiletým zkušenostem důvěřují. Do fondu jsme vložili veškerá podkladová aktiva a sami v něm držíme významný podíl,“ komentuje Havrlant.
Rockaway Fund staví na třech pilířích. Největší část, přibližně 70 procent, připadá na private equity, konkrétně na fond Rockaway Alpha, zaměřený na zavedené firmy s globálními ambicemi, a fond Rockaway Defense, cílící na obranný a technologický sektor. Druhý pilíř tvoří venture capital prostřednictvím fondů Rockaway Ventures (AI a digitální technologie), RockawayQ (modernizace tradičního průmyslu) a United Founders (nejranější fáze projektů). Třetí pilíř reprezentuje blockchain a digitální aktiva pod značkou RockawayX.
Do podoby asset managementu se Rockaway transformovala loni, letos v létě se otevřela externím investorům a v plánu má do pěti let dosáhnout miliardy eur. Cílový výnos je přitom ambiciózních 15 až 20 procent. Ve svém portfoliu má technologické startupy jako CulturePulse, Spotawheel nebo Apaleo i zavedené značky jako Euromedia Group, Luxor, Gjirafa, Solana a Productboard. Na investičním trhu je přitom aktuálně hodně konkurence – své vlastní fondy otevřely i další skupiny jako Penta nebo Direct, developeři včetně Crestylu a JRD nebo také stavební gigant DEK.