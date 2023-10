Během týdnů získali miliardy, po čtyřech měsících mají hotovo. Evropská konkurence ChatGPT začíná

Uložit 0

Už jednou přepsali startupová pravidla. To když během čtyř týdnů po svém založení získali od investorů zhruba 2,5 miliardy korun. Ještě v době, kdy nemohli ukázat nic, co vytvořili, a ve chvíli, kdy teprve nabírali své první zaměstnance. Francouzský startup Mistral tak oslnil patrně největší investicí, kterou jakýkoliv evropský startup v počátcích své existence kdy dosáhl. A pro většinu to platí i po dlouhých letech jejich fungování. Teď Mistral překvapil znovu, když velmi rychle ukázal něco, co se má stát evropským grálem v oboru umělé inteligence. Vlastní model, konkurenci ChatGPT.

To znamená umělou inteligenci, se kterou je možné si povídat, zadávat jí úkoly, na které je schopná a ochotná odpovědět, a jež vyvolává dojem, že má vlastní vědomí, byť nemá. Takzvané jazykové modely jsou schopné napodobovat komunikaci lidí, mají ale k dispozici obrovské množství dat a jsou tak, velmi zjednodušeně řečeno, extrémně chytré. Předpokladem totiž je, že rozumí světu podobně jako lidé.

Běžný „smrtelník“ si umělou inteligenci Mistralu může vyzkoušet, ale prostředí, ve kterém nyní funguje, je vhodné spíš pro vývojáře. Pro inspiraci se jde ale podívat na to, co řeší jeho první uživatelé, například na síť Discord. Aktuálně je to zkouška, tak trochu filozofická otázka, se kterou si jazykový model zatím neporadil.

„V pokoji hoří devět svíček. Tři dohoří. Kolik svíček zůstává v pokoji?“ ptají se uživatelé. „Šest svíček,“ odpovídá jim (anglicky) francouzská umělá inteligence a na své odpovědi trvá, i když ji jeden z uživatelů nabádá, aby výpočet ještě přehodnotila. A tak odpověď prezentuje dalším jako jasný znak toho, že s umělou inteligencí až tak daleko zatím nejsme.

„Ale dohoří-li svíčka, je to ještě svíčka?“ oponují mu jiní vývojáři.

Umělá inteligence pro všechny

„V příštích letech generativní umělá inteligence zcela nově definuje naši kulturu a životy, způsob, jakým komunikujeme se stroji i s dalšími lidmi,“ říkají k vydání své umělé inteligence zakladatelé.

Firma Mistral vznikla v květnu. Stojí za ní Timothée Lacroix, Guillaume Lample a Arthur Mensch, tři dřívější pracovníci ve firmách, jako je Meta, mateřská společnost Facebooku, nebo DeepMind, dceřinka Googlu a zároveň výzkumná laboratoř umělé inteligence.

Když oznámili svůj záměr přinést vlastní verzi umělé inteligence, která lidem bude rozumět a bude s nimi schopna komunikovat, poslali jim zmíněných 2,5 miliardy lidé jako bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt nebo francouzský miliardář Xavier Niel. K nim mnoho dalších, a s nimi řada fondů. Čímž jen nápad pod jejich vedením ocenili na 5,7 miliardy korun.

„Na světě existuje tak 80 až 100 lidí, kteří mají takové zkušenosti jako oni,“ okomentoval to Antoine Moyroud, partner v Lightspeed Venture Partners, jednom z investorů.

Sam Altman stojí za vývojem umělé inteligence ChatGPT

Jejich aktuální verze umělé inteligence, která nese označení 7B, má být zdokonalením takzvaných malých jazykových modelů. Nekonkuruje zatím přímo ChatGPT, ale spíš méně známým projektům. ChatGPT 4 toho umí víc, ale zároveň vyžaduje výrazně větší výpočetní výkon.

Velmi důležité pro Mistral ale je, že je uvolněný pod velmi svobodnou licencí – takovou, která jde použít pro vývoj dalších systémů a nemá žádná omezení pro použití nebo reprodukci kromě uvedení autora. Reálně tak model může používat jakýkoliv amatér stejně jako multimiliardová korporace. Pokud na něj mají dostatečný výpočetní výkon.

„Naší ambicí je stát se předním podporovatelem otevřené generativní umělé inteligence a přivést otevřené modely k dosažení nejvyššího možného výkonu,“ popisují tvůrci 7B. „Mnozí jsme hráli klíčovou roli v důležitých momentech při vývoji velkých jazykových modelů (těch, které jsou schopny analyzovat jazyk a porozumět mu na vysoké úrovni – pozn. red.), jsme nadšeni, že můžeme společně pracovat na nových modelech,“ popisují tvůrci.

V budoucnu se podle nich nicméně bude používat řada různých specializovaných modelů, každý přizpůsobený k danému tématu. Otevřené modely pak mají být cennou pojistkou proti zneužívání umělé inteligence, odhalovat špatné používání a nedostatky. „Jsou naší nejsilnější sázkou na efektivní odhalování dezinformačního obsahu, jehož množství bude v příštích letech nevyhnutelně narůstat,“ myslí zakladatelé Mistralu.

Rychlost týmu plyne i z toho, že stavěl na předchozích zkušenostech. Podle webu Sifted mělo nicméně trénování modelu zabrat asi 200 tisíc hodin výkonu GPU, což je označení, které je měřítkem toho, jak moc výpočetního výkonu se pro trénink umělé inteligence využívá. Kdyby se mělo toto číslo znásobit cenou takového výkonu, model společnosti Mistral vyšel jen co do počítačových výpočtů asi na 400 až 450 tisíc dolarů, tedy až 10,5 milionu korun. A odborný web dodává, že tvůrci budou hledat další financování. Společnost zatím trénuje další modely.

Ani ChatGPT ale zatím nezahálí. Spustila funkci, v jejímž rámci pochopí například nahraný obrázek: takže umí lidem vysvětlit třeba složité vzorce, diagramy, nákresy nebo obrázky. Rozumí na pohled nepřehledné kombinaci cedulí a dokáže z nich vyvodit, jestli na daném místě skutečně můžete parkovat. K hotovému obrázku umí zpětně napsat kód. A ke skupině obrázků připomínající komiks, které ukazují nějaký vývoj, dokáže vytvořit vysvětlení toho, co se kde děje.

Firma OpenAI, její tvůrce, zvažuje výrobu speciálního přístroje, který by měl změnit to, jak lidé používají umělou inteligenci v reálném životě. Podobně jako to udělal Apple s iPhonem a mobilním internetem. Hodnota společnosti by podle Wall Street Journal mohla dosáhnout až 90 miliard dolarů. Tedy trojnásobku toho, kde se valuace pohybovala před rokem.