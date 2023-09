Jízda OpenAI: dotahuje se na SpaceX, chystá revoluci s tvůrcem iPhonu a ChatGPT už nemá zábrany

Ani necelý rok poté, co OpenAI otevřelo široké veřejnosti svůj jazykový model ChatGPT, firma nezpomaluje. Teď jako by dokonce zrychlovala svůj rozvoj – nabírá nové investory při rekordní valuaci, svou umělou inteligenci zase naučila nové dovednosti, a dokonce zvažuje výrobu speciálního hardwaru.

Sam Altman, zakladatel a šéf OpenAI, se netají velkými ambicemi. Pro jejich realizaci si vždy dokázal obstarat vlivné spolupracovníky. Startup zakládal s pomocí Elona Muska, jeho investory jsou Peter Thiel nebo Sequoia Capital, bezmála poloviční podíl ve firmě dnes drží Microsoft a eminentní zájem o ni projevuje Masajoši Son a jeho SoftBank.

A právě s posledně jmenovaným nyní podle listu Financial Times jedná o tom, že by se mohli vypravit do světa hardwaru a změnit to, jak lidé používají umělou inteligenci v reálném životě. Podobně jako to udělal Apple s iPhonem a mobilním internetem. Ostatně do konzultací je zahrnutý spolutvůrce legendárního mobilu Jony Ive, respektive jeho studio LoveFrom, které založil po odchodu z Applu v roce 2019.

Ive a Altman už podle médií (kromě FT o vznikající spolupráci psal i server The Information) měli několik schůzek, z nichž ovšem nic konkrétního nevyplynulo. Shodují se prý ale, že nazrála doba, aby svět dostal nové převratné technologické zařízení – protože virtuální brýle, chytré hodinky nebo inteligentní speakery tyto ambice aspoň zatím nenaplnily.

Masajoši Son je pak třetím do party, který by mohl poskytnout jednak finance, údajně až miliardu dolarů, jednak část hardwarového know-how, protože je většinovým spolumajitelem společnosti Arm, která je předním designérem čipů pro mobily nebo elektroauta a která nedávno způsobila poprask při svém vstupu na burzovní parket.

Ve hře je i to, že by trio založilo nový podnik. Otázkou samozřejmě je, jak by se k tomu postavili investoři OpenAI v čele s Microsoftem, který ve startupu drží podíl 49 procent a který také vyrábí hardware, například v podobě počítačů a tabletů Surface. Pro Microsoft se nicméně nyní definitivně potvrzuje, jak cenné rozhodnutí spojení s OpenAI bylo.

Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott, který byl hlavním hybatelem této strategie v softwarovém kolosu, kvůli tomu uvnitř firmy čelil kritice, hlavně od interních vývojářů a dlouholetých manažerů, kterým se nelíbí, že se podnik spoléhá na externí talent. „Bylo mi jasné, že když máme v ruce něco, co má velký potenciál a může to být úspěšné, že tomu musíme dát maximální podporu,“ řekl nyní Scott v rozhovoru s deníkem Wall Street Journal.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

Microsoft postupně integruje ChatGPT do svého prohlížeče Bing a do rodiny kancelářských programů jako Word nebo Excel. Má v tom právě díky OpenAI určitý náskok před konkurenty Alphabetem, Metou či Amazonem, kteří jsou ale ve vývoji vlastní umělé inteligence také daleko a postupně ukazují veřejnosti další a další novinky.

Tvůrci Windows se ale investice do Open AI vyplatí i jinak – dost možná na ní zásadně vydělá, aniž by se musel zbavovat jejích akcií. Podíl ve startupu je součástí jeho účetních knih a OpenAI nyní hodlá nabírat investice formou odprodeje akcií některých zaměstnanců nebo andělských investorů. Valuace, na kterou Sam Altman a spol. pomýšlí, je přitom hodně vysoká, podle Wall Street Journal má jít až o 90 miliard dolarů. To je trojnásobek toho, kde se nacenění pohybovalo před rokem. A Microsoftu by se tak v jeho výsledovce najednou objevilo možná až pár desítek miliard dolarů.

Hodnota 90 miliard dolarů by OpenAI katapultovala po bok nejcennějších privátně vlastněných technologických firem světa, jimiž jsou SpaceX Elona Muska a ByteDance, majitel sociální sítě TikTok. Zda je taková valuace opodstatněná, je otázka, trochu to připomíná krypto a techno mánii z dob covidové pandemie.

Na druhou stranu OpenAI nepřestává udivovat tím, jaké nové služby do ChatGPT přidává. Aktuálně společnost oznámila, že chatbot už nebude limitovaný informacemi z webu sahajícími jen do roku 2021, ale že bude umět vyhledávat i real-time. Zároveň nově dokáže pracovat i se zadáním z obrázků. Navíc je OpenAI byznysově velmi úspěšný, jen letos by jeho tržby měly dosáhnout miliardy dolarů.