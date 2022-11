Ben Affleck a Matt Damon spolu založili studio. Chtějí pomoci uspět filmařům v éře streamování

Původně to měla být krátká jednoaktová hra coby závěrečný výstup semináře dramatiky na Harvardu, Matt Damon ale místo toho odevzdal čtyřicetistránkový text. Spolu s kamarádem Benem Affleckem ho pak rozšířil na scénář pro film Dobrý Will Hunting, který se prodal za skoro 700 tisíc dolarů, vyhrál Oscara i Zlatý glóbus a ze svých autorů udělal hvězdy. Teď Damon a Affleck založili vlastní produkční společnost a chtějí pomoci tvůrcům uspět v nové éře streamování.

Dobrý Will Hunting se ale neobjevil jen tak. Cesta k němu začala skoro o dvacet let dříve na počátku 80. let, kdy se Ben a Matt seznámili jako kluci ze sousedství. Ben měl už tehdy za sebou svou první malou roli v nezávislém filmu rodinného známého a začínal se o herectví zajímat víc. Jelikož se jeho máma znala s castingovým ředitelem, dostalo se mu i dalších příležitostí. Jak ale řekl v rozhovoru pro magazín Parade, nebýt Matta, dost možná by s hraním ještě v dětství přestal.

Ve škole byl totiž se svými zájmy za outsidera a získávat kamarády nebylo snadné. Zvlášť po tom, co musel kvůli rodinné situaci vystřídat školu. V Mattovi, kterého herectví zaujalo a chtěl ho zkoušet také, ale našel spřízněnou duši. Na střední škole pak jejich přátelský vztah ještě posílil a začali spolu někdy vlakem, někdy letadlem cestovat do New Yorku ucházet se o role. „Tehdy jste mohli v letadle kouřit. Takže jsme jako idioti kouřili, protože jsme mysleli, jak nejsme dospělí. Bylo to žalostné,“ vzpomíná Affleck.

Reprofoto: Focus Features/YouTube Ben Affleck ve filmu Omámení a zmatení

S příliš velkým uznáním dvojice nevzpomíná ani na svoje herecké začátky, na univerzitě se ale konečně začaly dít zajímavější věci. Affleck zkoušel režii u studentských filmů v Los Angeles, Damon se zase na Harvardu objevoval v divadelních hrách – a oba paralelně s tím získávali malé role ve filmech i seriálech, z nichž u některých se jejich jméno nedostalo ani do závěrečných titulků. První výraznější úspěch nastal v roce 1992. Damon ztvárnil jednu z hlavních postav ve filmu Školní vázanky po boku Brendana Frasera a Affleck měl vedlejší roli.

Jeho kariéru pak pomohl posunout režisér Richard Linklater, když ho v roce 1993 obsadil do role školního rváče v dnes kultovním snímku Omámení a zmatení. Snad i díky tomu dvaadvacetiletý herec o dva roky později dostal možnost ztvárnit hlavní postavu v dramatu z vysokoškolského prostředí Glory Daze, za kterou získal uznání třeba v The New York Times. Tou dobou už ale Affleck s Damonem měli vypracovanou první verzi scénáře pro Dobrého Willa Huntinga, kterou prodali studiu Castle Rock.

Původně mělo jít o thriller, v němž geniální fyzik a jeho mladí přátelé unikají snahám americké národní bezpečnostní služby rekrutovat je. Mezi tím a finální, natočenou verzí bylo několik let snahy vycizelovat příběh, najít režiséra a domluvit se se studiem, které mnoho věcí vidělo jinak. Damon v magazínu Boston při líčení vzniku filmu zmiňuje, jak do scénáře vepsali scény s orálním sexem mezi hlavním hrdinou a jeho terapeutem – zkoušeli, jestli v Castle Rock úpravy vůbec četli. Nečetli.

Scénář nakonec v roce 1995 za milion dolarů koupilo studio Miramax a dostal finální formu (bez sexu). Našel se i režisér, Gus Van Sant. Affleck a Damon ale nebyli dostatečně známí na to, aby ztvárnili hlavní role. To se změnilo, když Damona jako hlavní postavu obsadil Francis Ford Coppola do Vyvolávače deště. A pak se scénář dostal ještě k Robinu Williamsovi, kterého nadchnul. Dobrý Will Hunting konečně mohl zamířit na velké plátno.

Reprofoto: Miramax/YouTube Matt Damon ve filmu Dobrý Will Hunting

Byl to hit. Při rozpočtu deseti milionů dolarů v kinech vydělal přes dvěstě, zavalila ho hora nadšených recenzí a byl nominovaný na devět Oscarů. Vyhrál nakonec dva, jeden pro Robina Williamse a druhý pro scenáristy Matta Damona a Bena Afflecka. Druhý z nich je dosud nejmladším scenáristou, který cenu Akademie kdy dostal. Hvězdy se ale staly z obou.

Spolu se objevili v několika dalších filmech jako Hledám Amy a Dogma, v roce 2001 pak pro HBO produkovali dokumentární sérii Project Greenlight, v níž začínající filmaři soutěžili o to, kdo dostane podporu pro natočení svého prvního většího projektu. Jejich přátelství bylo v průběhu let a dekád neochvějné. Oba mnohokrát řekli, že bez toho druhého by nebyli, tam, kde jsou… Profesně se ale vzdálili. Proto bylo velkou událostí, když spolu – a ještě s Nicole Holofcenerovou – v roce 2019 napsali scénář k Poslednímu souboji.

Ačkoliv historický spektákl Ridleyho Scotta v kinech finančně propadl, pro Damona s Affleckem představoval nové zažehnutí kreativní spolupráce. Letos v dubnu se objevila informace, že upravují scénář Alexe Converyho k filmu o tom, jak riskantní marketingová kampaň Nike s basketbalistou Michaelem Jordanem změnila sport. Oba se ve snímku, který zatím nemá název, objeví, a Affleck ho má také režírovat. Kariéra slavných filmařů je ale v bodě, kdy se chtějí posunout ještě jinam.

Ben Affleck a Matt Damon zakládají produkční společnost

V posledních letech se totiž velkými kroky posouvá celý Hollywood. Zatímco v minulé dekádě byl Netflix za disruptora filmového i televizního průmyslu, dnes má svou vlastní streamovací službu prakticky každé významné studio – a i když ne, jeho tituly na některou z těch existujících stejně zamíří. Je to nový standard. S ním ovšem přišel také nový problém, a to neochota studií s tvůrci sdílet zisky ze streamování.

V Hollywoodu jsou dlouho poměrně běžné tzv. back-end smlouvy, které lidem podílejícím se na vzniku filmu kromě standardní výplaty zajistí ještě podíl z příjmů. Ačkoliv tato možnost většinou existuje jen pro známější herce, režiséry nebo scenáristy, představuje významnou část filmového byznysu. Třeba Robert Downey Jr. díky tomu na masivním úspěchu Avengers: Endgame vydělal 75 milionů dolarů.

Finanční úspěch jednotlivých titulů u streamovacích služeb je ale podstatně složitější změřit a na rozdíl od veřejně dostupných informací o příjmech z kin si ho společnosti rády nechávají pro sebe. Filmaři tím přicházejí o velkou část potenciálních příjmů. A právě to chce změnit produkční společnost Artists Equity, jejíž založení Affleck a Damon oznámili v rozhovoru pro The New York Times. Affleck bude ředitelem studia a všechny svoje budoucí projekty vytvoří pod jeho hlavičkou, Damon bude kreativní šéf. Také několik dalších jeho filmů vznikne pod Artists Equity.

Nová firma, která názvem odkazuje na slavnou produkční společnost United Artists založenou a vedenou filmaři, má silně tlačit back-end smlouvy a motivovat tím celý Hollywood k lepšímu vyplácení těch, bez nichž by nebylo co posílat do kin a na obrazovky. „S rozšířením streamovacích služeb fakticky skončila účast na příjmech. Tohle je snaha pokusit se část příjmů získat zpět a sdílet ji spravedlivějším způsobem,“ řekl Affleck.

Ti, co s Artists Equity budou spolupracovat, mají standardně dostat smlouvu s minimálním honorářem, jaký hollywoodské odbory dovolují, a poměrně výrazným podílem na příjmech. Nový byznys Afflecka s Damonem přitom má jít dále než dosavadní back-end smlouvy. „Nejsou to jen scenáristé, režiséři a hvězdy. Podle mě jsou hodně špatně placení i kameramani, střihači, kostyméři a další důležití umělci,“ poznamenal Affleck.

Reprofoto: 20th Century Studios Affleck a Damon spolu napsali scénář k historickému dramatu Poslední duel

Damon k tomu dodal, že jejich studio má etablovaným i novým tvůrcům poskytnout také větší kreativní svobodu, resp. přímočařejší proces schvalování projektů. Jak bylo vidět na příkladu Dobrého Willa Huntinga, v Hollywoodu je typické, že dostat něco od nápadu na velké plátno je velice dlouhý a náročný proces, jelikož produkční společnosti nechtějí riskovat.

Artists Equity pro vývoj do začátku získalo investici sta milionů dolarů (2,3 miliardy korun) od investiční firmy RedBird Capital Partners. Prvním vyprodukovaným filmem má být příští rok zmíněné drama o velkém úspěchu Nike, následované dvěma dalšími tituly. Podle Afflecka je cílem ročně produkovat pět projektů.

On, Damon ani další herci nemají příliš dobrou reputaci se zakládáním či vedením produkčních společností – většinou buď skončí v rukou někoho jiného, nebo skončí úplně. Tentokrát se ale zdá, že nový ředitel i kreativní šéf mají dostatečné zkušenosti i sebevědomí na to, aby přinejmenším nějakou dobu fungovali. V sázce je navíc usnadnění cesty dalším podobně kreativním lidem a umožnění jim uspět tak, jako se to podařilo dvěma outsiderům ze sousedství.