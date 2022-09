Netflix ukázal trailer filmu Na západní frontě klid. Adaptace ikonického románu se točila i v Česku

Erichovi Maria Remarquovi první světová válka změnila život hned dvakrát – když ji zažil na vlastní kůži jako řadový voják a když o ní napsal dodnes nejznámější protiválečný román Na západní frontě klid. Netflix se předloni rozhodl toto ikonické dílo světové literatury adaptovat jako jeden z nejdražších německých filmů. Teď vyšel první trailer, který divákům představuje drásavý pohled na válku na počátku minulého století. Snímek se natáčel také v Česku.

Na západní frontě klid vypráví svůj příběh z perspektivy německého vojáka Paula Bäumera, který se spolu se spolužáky pod tlakem okolí nechá naverbovat do armády ještě před dokončením gymnázia. Zprvu ho strhne nadšení pro válku, to ale postupně opadá tváří v tvář šikaně v průběhu výcviku, smrti kamarádů a každodenním hrůzám života na bitevním poli.

Remarque hned v úvodu knihy píše, že to není obžaloba ani zpověď, a v žádném případě ne dobrodružství, nýbrž přiblížení toho, co válka znamenala pro ty, co v ní bojovali. Do značné míry proto dílo působí jako reportáž, do detailu a bez výraznějšího patosu popisující dění na frontě očima obyčejného vojáka. Není zde prostor pro heroismus nebo válečné strategie, ale hlavně bezprostřední zkušenost. Román měl hlavně ukázat tragédii generace, jejímž prvním povoláním bylo vyrábění mrtvol.

Na západní frontě klid se tímto přístupem, spolu se skvělým literárním citem autora, zapsalo do dějin umění jako zásadní dílo. Zveřejněný trailer na filmovou adaptaci přitom představuje velice podobný formát jako předloha. Ve většině záběrů se objevuje jinak takřka anonymní mladík, jehož příběh vidíme ve zhuštěné podobě. Nejdříve s úsměvem na tváři fasuje vojenské vybavení, na frontu už ale přichází s kamenným výrazem. Následuje bahno, krev, strach, čekání v zákopech a hrůzné výjevy.

Snímek má být díky rozpočtu kolem dvaceti milionů dolarů (mimochodem podobnému, jako má česká novinka Jan Žižka) jedním z nejdražších projektů, jaké kdy v Německu vznikly. Natáčení proběhlo loni mezi březnem a květnem v Belgii, Německu a také v Česku. Filmová produkce se zde pohybovala v okolí Prahy a postupně navštívila Buškovice, Brody a Milovice pro scény pochodování a polního stravování. V Postoloprtech se pak natáčelo více scén včetně dění v polní nemocnici.

Román Na západní frontě klid se v minulosti dočkal už dvou filmových adaptací. Ta první se natočila ve Spojených státech hned v roce 1930, dva roky po vydání předlohy, a vyhrála Oscary za nejlepší film a nejlepší režii. Druhý snímek pak vznikl pro televizi v americko-britské koprodukci a natáčel se z většiny v Československu. Vyhrál Zlatý glóbus za nejlepší film pro televizi. Až nyní, téměř sto let po původním uvedení románu, ho adaptují přímo Němci.

Režie se ujal Edward Berger, známý hlavně díky velice dobře hodnocené britské minisérii Patrick Melrose. „Stejně jako všichni ostatní se dívám na plno amerických a anglických filmů. Mezi nimi je někdy válečný nebo dokonce protiválečný film. A moc mě baví. Cítím ale, že nikdy neukazují mou perspektivu, kterou jako Němec mám,“ řekl Berger serveru The Hollywood Reporter.

Dodal, že zatímco pro Američany a Angličany jsou to příběhy plné národní hrdosti spojené s pomocí Evropě a vítězstvím, pro Němce je to přesný opak. „V naší národní paměti není nic jiného než vina, hrůza, děs a zkáza,“ řekl režisér. Už dříve vznik první německé adaptace Na západní frontě klid komentoval slovy: „Máme teď šanci vytvořit protiválečný film, který se skutečně dotkne našeho publika.“ Snímek bude Německo reprezentovat na Oscarech v roce 2023, kde se bude ucházet o cenu v kategorii mezinárodního filmu.

Hlavní roli Paula Bäumera v novince ztvárnil debutující Felix Kammerer. Nejznámější tváří v obsazení je Daniel Brühl, nominovaný na Zlatý glóbus za roli Nikiho Laudy v Rivalech. Na západní frontě klid první diváci uvidí už 12. září na mezinárodním filmovém festivalu v kanadském Torontu. Následující měsíc pak bude následovat omezené uvedení v kinech a 28. října snímek dorazí také na Netflix.