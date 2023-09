Běžela v adidaskách na jedno použití. Maraton zvládla o dvě minuty rychleji, než byl rekord

Pro obyvatele Berlína šlo o typické víkendové ráno, nejlepší běžci planety ale 24. září brali trochu jinak – dostali totiž další možnost, jak co nejrychleji zaběhnout maraton, který se v německé metropoli každoročně pořádá. A tentokrát soutěž opanovala hlavně Tigist Assefaová, která si právem vysloužila pozornost světových medií i sportovního světa. Jednak pro bezprecedentní čas, za jaký maraton zaběhla, jednak pro to, co měla na nohou.

Že se rekordy v maratonech překonávají, na tom není nic tak zvláštního. Nebývá ale zvykem, že by se bořily o takové náskoky. Etiopská dálková běžkyně Tigist Assefaová, která se dříve zaměřovala zejména na kratší tratě o 800 metrech, překonala dosud nejlepší čas v kategorii žen o více než dvě minuty – trasu o délce 42 195 metrů zaběhla za 2 hodiny, 11 minut a 53 vteřin. A spolu s ní se mohl po zádech poplácat i Adidas.

Byla to totiž právě tato firma, jež Assefaovou vybavila běžeckými botami. A opět by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby se nejednalo o model, který nemá v její historii obdoby. Je doslova navržený tak, aby v něm sportovkyně a sportovci lámali rekordy. Má nevšedně nízkou hmotnost, velmi specifický tvar ve stylu kolébky a údajně to nejlepší odpružení, jaké kdy Adidas do svých tenisek dal. A ještě jednu maličkost…

„Je to nejlehčí závodní obuv, jakou jsem kdy měla na sobě, pocit z běhu v ní je neuvěřitelný zážitek, nic takového jsem ještě nezažila. Umožňuje mi plně se soustředit na závod, což je přesně to, co jako sportovec chcete,“ řekla Assefaová před berlínským maratonem, kde měly adidasky s označením Adizero Adios Pro Evo 1 svůj debut na nohou profesionálního sportovce – a pro Etiopanku vítězný.

Foto: Adidas Adizero Adios Pro Evo 1

S váhou 138 gramů má jít o dosud nejlehčí tenisky, jaké kdy Adidas vyrobil. A dokázat to mohl hlavně díky přepracování podešve, na niž použil novou pěnovou technologii odpružení, jež může za to, že má novinka až o čtyřicet procent menší hmotnost než Adizero Adios Pro 3, tedy model, z něhož prakticky vychází. Firma zároveň uvádí, že právě nová pěna má sportovcům „lépe navracet energii“, tudíž se tolik neunaví.

S myšlenkou šetření energie při běhu si ostatně pohrává i největší konkurent Adidasu, Nike. I on totiž se speciálními závodními botami, které mají posouvat výkony sportovců k lepšímu, v minulosti přišel. Konkrétně je řeč o edici Vaporfly, která se stala natolik oblíbenou, že její modely dokonce nosili i ti běžci, kteří s Nike nespolupracovali, a naopak měli smlouvy s jinými výrobci. Logo Nike si proto zalepovali černou izolepou.

V případě Adidasu má na rychlosti elitních běžkyň a běžců přidávat i tvar boty, který je poměrně netradiční. Německá firma vsadila na kolébkový tvar špičky, díky čemuž má být zajištěn lepší odpich i dopad. Proto Adizero Adios Pro Evo 1 vypadají na fotkách široce, skoro až nesportovně. Roli v tom má i „nová generace tekuté gumy“, ze které je vyrobena podešev – ta má vést hlavně k lepší přilnavosti.

„Za tímto účelem jsme prozkoumali všechny prvky závodní boty a zvažovali, co bychom mohli odstranit nebo změnit, abychom snížili hmotnost. Tato bota, vytvořená s nejrychlejšími běžci pro nejrychlejší běžce, je navržena tak, aby jim pomohla být v den závodu ještě rychlejšími,“ uvádí Patrick Nava, který má v Adidasu na starosti produkt a běžeckou divizi. S tím vším se ale pochopitelně zvedá cena.

Co je ale možná nejzajímavější? Že jde o tenisky na jedno použití. Firma je speciálně navrhla a testovala tak, aby vydržely jeden celý maraton plus předzávodní rozcvičku. A vzhledem k tomu, že se v Česku prodávají za 12 999 korun (momentálně jsou však vyprodané), v přepočtu vychází jeden kilometr na přibližně 300 korun.

Není to ale tak, že by se po maratonu rozpadly – s největší pravděpodobností budou dobře sloužit i nadále. Nejlepší výkony pro sportovce mají ovšem nabízet pouze při prvním velkém běhu, pak už ztrácí na funkčnosti. Je to prý daň za to, že jsou tak lehké, respektive rychlé.