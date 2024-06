Bilion korun pro Muska a přesun do Texasu. Miliardář před akcionáři Tesly zářil, do zpěvu mu ale není

Uložit 0

V Tesle panují obavy, že toho Elon Musk má hodně. Kromě automobilky se věnuje i síti X (Twitteru), Neuralinku, rakeťákům ze SpaceX či umělé inteligenci v xAI. Akcionáři Tesly mu proto schválili rekordní balík odměn ve snaze přimět ho, aby se právě na automobilku soustředil. Dohoda o prémiích vznikla už v roce 2018, soud ji ale letos zrušil, a je tak otázkou, kdy a jestli vůbec Musk tučné prémie opravdu uvidí. Na výročním schůzi akcionářů si sice pochvaloval i stěhování právního sídla Tesly z malého státu Delaware do Texasu, dění v jeho dalších firmách mu ale na klidu nejspíš nepřidává.

Dohoda o prémiích od Tesly byla největší, jakou kdy kterákoliv firma ve Spojených státech hodlala svému šéfovi vyplatit. Když Muskovi balík odměn přiklepli poprvé, měl hodnotu dokonce vyšší, 56 miliard dolarů, aktuálně kvůli poklesu akcií zmíněných 44,9 miliardy dolarů. Přesný poměr hlasování znám není, Musk ale tvrdí, že šlo o jasnou záležitost. „Sakra lidi, já vás miluju,“ prohlásil na sjezdu viditelně rozjařený miliardář.

Musk ale v dohledné době v přepočtu jeden bilion korun nejspíš nedostane. Balíček totiž bude pravděpodobně ještě několik měsíců řešit soud v Delawaru. Tam totiž Teslu žaluje akcionář Richard Tornetta, protože podle něj byla výše odměn přehnaná. Soudkyně Kathaleen McCormicková v lednu dohodu o odměnách pro Muska opravdu zamítla s tím, že je nespravedlivá.

Prémie měl Musk dostávat po částech při splnění stanovených cílů, mezi kterými je například určitá ziskovost firmy a cena akcií na burze. Právě tam byl ale podle žaloby i delawarského soudu háček. Tesla měla totiž vlastní investory oklamat, protože naznačovala, že splnění takových milníků je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to bylo naopak.

Pokud jste doteď o druhém nejmenším státě USA Delawaru mnoho neslyšeli, vězte, že není náhoda, že Tesla sídlí právě tam. Má totiž pro byznysy příznivý daňový systém i zákony. Ve státě, který má pouhý milion obyvatel, je hlášených 1,6 milionu firem. Ostatně když chce i česká společnost proniknout na americký trh, je pro ni nejjednodušší si otevřít dceřinou firmu právě v Delawaru. Kvůli soudní tahanici se ale Muskovi ve státě, kterému se v USA přezdívá První, protože jako první ratifikoval americkou ústavu, přestalo líbit.

Tesla se proti rozhodnutí delawarského soudu odvolává, ale i tak požádala akcionáře, aby balík znovu schválili na valné hromadě v Austinu v Texasu. Akcionáři na ní také zvolili dvě zvučná jména do představenstva: bratra Elona Muska Kimbala a Jamese Murdocha, syna australského mediálního magnáta Ruperta, a schválili návrh, aby se právního sídlo Tesly přesunulo z Delawaru právě do Texasu.

Zatímco kritici Tesly a Muska poukazovali na nekalé záměry ohledně Muskovy tučné odměny, příznivci naopak argumentují, že dohoda je nezbytná, aby Musk nasměroval svou pozornost opět naplno k Tesle. Vedle ní má totiž miliardář aktuálně dalších pět firem: X (dříve Twitter), Neuralink, startup světa umělé inteligence xAI a SpaceX, v níž je zároveň ředitelem.

