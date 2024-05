Šest miliard dolarů na boj s OpenAI. Muskův startup má jednu z největších investic do umělé inteligence

Uložit 0

Elon Musk opakovaně varuje před nebezpečím, které se podle něj pojí s příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Ukazuje u toho na startup OpenAI, který pomohl založit, Microsoft či Google a říká, že na to jdou špatně. OpenAI a jeho hlavnímu mecenáši Microsoftu vyčítá, že jim jde čistě o peníze, a ne o blaho lidstva, Google to od něj schytává za údajnou zaujatost jeho systémů. Aby ukázal, jak by to podle něj mělo vypadat, založil miliardář před necelým rokem startup xAI. Nedávno uvedl vlastní textový generátor Grok na způsob ChatGPT od OpenAI a nyní získal i šestimiliardovou finanční injekci na další vývoj.

Startup xAI dostal obří investici šesti miliard dolarů (136,6 miliardy korun) od velkých jmen americké startupové scény, jako jsou Andreessen Horowitz a Sequoia Capital. Již dříve se firma dočkala ocenění na 18 miliard dolarů (409,9 miliardy korun), aktuálně se tedy šplhá na 24 miliard. Pro srovnání: OpenAI se v posledním investičním kole dočkalo valuace ve výši 80 miliard dolarů.

Finanční injekce do xAI přichází necelý rok poté, co Elon Musk projekt oznámil, a je jednou z největších ve světě AI. Doplňuje tak třeba celkem třináctimiliardovou investici Microsoftu do OpenAI nebo čtyři miliardy, které Amazon poslal firmě Anthropic vyvíjející program Claude.

xAI vloni na podzim spustilo vlastní konkurenci programu ChatGPT zvanou Grok, která je mimo jiné integrovaná v síti X, kde například tvoří shrnutí nejnovějších zpráv. Celý projekt vedou velká jména se zkušenostmi z Microsoftu, startupu DeepMind nebo Tesly. Musk sice dlouhodobě ostatním programům vyčítá mimo jiné to, že si vymýšlejí, ani jeho program ale není výjimkou a také opakovaně píše nepravdy.

S rychlým vývojem technologie umělé inteligence se startupy předhánějí v tom, kolik peněz dokáží od investorů vybrat. Jejich potenciálu se snaží využít velké technologické společnosti jako zmíněný Amazon, Google nebo Microsoft. O jejich obří investice se ale začínají zajímat regulační úřady nejen v USA a Big Tech tak někdy ve snaze vyhnout se dohledu volí neortodoxní způsoby, jak startupy získat, jak nedávno ukázal Microsoft, který se snažil ovládnout startup Inflection AI.

Právě velkým technologickým firmám Musk vyčítá různé údajné prohřešky. Do Googlu se například pravidelně strefuje kvůli uváděné předpojatosti jeho programů umělé inteligence a přilévá tak oheň do ohně čilé kulturní války v USA. Ze všech zmíněných firem je ale pro Muska souboj s OpenAI zdaleka nejosobnější.

Miliardář totiž stál v roce 2015 se Samem Altmanem u zrodu OpenAI a do firmy celkem poslal desítky milionů dolarů. Staří přátelé se ale rozkmotřili a jejich mrzení trvá. OpenAI totiž původně vzniklo jako nezisková laboratoř, jejímž hlavním cílem měl být rozvoj technologie ve prospěch lidstva bez ohledu na finanční zisky. A Musk opakuje, že podle něj z takové cesty sešlo a jde mu hlavně o zisk. OpenAI šlo následně do protiútoku s tvrzením, že to byl naopak Musk, komu šlo jen o peníze.