Bill Gates rozdá dalších 200 miliard dolarů a kritizuje Elona Muska: Zabíjí nejchudší děti světa

Zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates oznámil, že do roku 2045 plánuje rozdat téměř celé své jmění prostřednictvím nadace Gates Foundation. Urychluje tak plány na to, aby se zbavil téměř celého svého majetku, a nadaci uzavře 31. prosince 2045, což je o několik let dříve, než bylo původně plánováno.

Devětašedesátiletý Gates věří, že tyto peníze pomohou dosáhnout několika jeho cílů, jako je vymýcení nemocí typu obrna a malárie, ukončení úmrtí žen a dětí, kterým lze předejít, a snížení globální chudoby. Za dobu své existence již nadace rozdala 100 miliard dolarů (v aktuálním přepočtu 2,2 bilionu korun) a do roku 2045 plánuje rozdat dalších 200 miliard (4,4 bilionu korun).

Jeho oznámení přichází v době, kdy vlády včetně Trumpovy administrativy drasticky snižují rozpočty na mezinárodní pomoc. Tyto americké škrty jsou prováděny pod dohledem Elona Muska a Gates se k nim vyjádřil pro Financial Times jasně: „Obraz nejbohatšího muže světa, který zabíjí nejchudší děti světa, není hezký.“ Ve svém blogovém příspěvku pak ke svému plánu doplnil: „Lidé o mně po mé smrti řeknou mnoho věcí, ale jsem odhodlaný, aby mezi nimi nebylo ‚zemřel bohatý‘. Je příliš mnoho naléhavých problémů k řešení, než abych si ponechával prostředky, které by mohly být použity k pomoci lidem.“