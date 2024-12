Binance loni přijala o 40 procent víc prostředků než dalších deset kryptoměnových burz dohromady

Uložit 0

Na začátku listopadu 2024 začala cena nejznámější kryptoměny bitcoin vydatně růst, aby se o měsíc později poprvé přehoupla přes dlouho vyhlíženou hranici sta tisíc dolarů. Kryptoměny jsou od té chvíle opět v centru pozornosti, za vším přitom stojí synergické působení několika efektů, které kryptosvětu hrály celý uplynulý rok do karet. A jedním z těch, kdo z toho dokázal náležitě profitovat, je kryptoměnová burza Binance.

Ať už nakupuje kryptoměny úplný nováček, nebo zkušený investor, často volí právě Binance, a to zejména kvůli její uživatelské přívětivosti. „Robustní zabezpečení nejen uživatelských prostředků, specializované pojišťovací fondy jako Secure Asset Fund for Users, ale i to, že jsme jedna z nejrychlejších obchodních platforem na trhu,“ vyjmenovává Ondřej Pilný, manažer Binance pro Česko, silné stránky, jež spolu s přehlednou mobilní aplikací Binance přispěly k tomu, že se tato burza stala zdaleka největším hráčem kryptoměnového trhu – využívá ji na 244 milionů uživatelů po celém světě.

Vedoucí pozici mezi kryptoměnovými burzami potvrzuje hned trojice rekordů, které si Binance letos připsala. V roce 2024 vybrala podle dat platformy DefiLlama o 40 procent více vkladů od uživatelů než dalších deset burz dohromady – do Binance přiteklo 21,6 miliardy dolarů (517 miliard korun), deset dalších burz zaznamenalo v součtu jen 15,9 miliardy dolarů (380 miliard korun). „Věříme, že k úspěchu přispěl i náš program Binance Launchpool, který reflektuje rostoucí zájem o nové tokeny,“ dodává Pilný.

Dalším pokořeným milníkem je podle měření CCData hranice 100 bilionů dolarů, tedy téměř 2,4 biliardy korun, v celkovém objemu obchodů za kompletní historii Binance. Analytická platforma CryptoQuant dále poukazuje ještě na jednu zásadní změnu, kterou kryptoměnový průmysl v uplynulém roce zažil. Tou je dramatické zvýšení průměrných vkladů bitcoinu (BTC) a tetheru (USDT). Průměrná vložená částka vzrostla na všech burzách z 0,36 BTC v roce 2023 na 1,65 BTC v roce 2024.

„Největší nárůst průměrných vkladů bitcoinu mezi všemi velkými burzami zaznamenala Binance,“ uvádí report CryptoQuant. Důvodem pro několikanásobný růst je především vstup institucionálních investorů, kterým umožnily změny v právní regulaci kryptoaktiv nákup decentralizovaných měn. Dalšími motory, které celému odvětví pomohly, bylo například zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, vstup do pětice učebnicových fází doprovázejících překročení velkých mezníků na jakýchkoliv investičních trzích nebo vznik prvních bitcoinových ETF.

„Ve Spojených státech, Brazílii, Hongkongu nebo Austrálii byly schváleny ETF na spotový bitcoin. Právě aplikace těchto tradičních nástrojů signalizuje širší akceptaci digitálních aktiv, ale také akceleraci jejich cen. Jen během jednoho roku přilákaly bitcoinové ETF více prostředků než ETF na zlato, což potvrzuje stále významnější roli kryptoměn ve finančním světě, k čemuž celkem jistě vede jejich hlubší integrace s tradičními institucemi,“ vysvětluje Pilný, jak spolu souvisí začleňování kryptoměn do mainstreamových finančních trhů s nedávným růstem cenového kurzu bitcoinu.

Pro své uživatele Binance už dlouho nepředstavuje pouze platformu pro obchodování kryptoaktiv. Portfolio služeb se postupně rozšířilo o staking, tržiště s NFT nebo vzdělávací platformu Binance Academy. Zájmu se těší i programy zaměřené na začínající kryptoměnové projekty Binance Launchpad. Tato rozmanitost dělá z Binance skutečně komplexní ekosystém, který je navíc uživatelsky přístupný a natolik jednoduchý, že se v něm neztratí ani ti, pro které jde o první zkušenost s pořízením kryptoměn.

„Rok 2024 byl pro kryptoprůmysl přelomový. Jsme nesmírně vděční našim 244 milionům uživatelů, kteří nadále důvěřují Binance jako své preferované platformě pro obchodování. Jejich neochvějná podpora nás motivuje k inovacím a poskytování nejlepších služeb v oblasti digitálních aktiv,“ uzavírá Ondřej Pilný.