Bistro, pohodová kavárna a večerka jinak. Mladý podnikatel obrací vietnamské podniky naruby

Na začátku bylo rodinné asijské bistro, které před deseti lety založili v pražských Řepích rodiče Huye DoQuanga a které nijak nevyčnívalo mezi ostatními podniky podobného ražení. Jenže pak se mladý podnikavec chopil iniciativy a před dvěma lety bistro přebral po otci. Došlo na kompletní rebranding, navrch začal provozovat kavárnu Národní 38 v centru Prahy, kde se snaží ukázat, že i v turistické lokalitě lze vytvořit podnik pro místní. Před rokem k němu přidružil tak trochu jinou večerku Národní 38 Market a do budoucna má další ambiciózní plány.

„Po vystudování vysoké školy jsem působil dva roky v korporátu, ale práce mě příliš neuspokojovala. Takže jsem pátral, co bych vymyslel, a narazil jsem na inzerát na místo k pronájmu s úžasným geniem loci, krásnými klenutými stropy a oázou v centru města v podobě vnitrobloku,“ vypráví Huy DoQuang, když se setkáváme v prostoru jeho kavárny, kde byla původně turistická palačinkárna.

Jelikož vyrůstal v gastronomickém provozu, naskočit do této oblasti pro něj bylo přirozené. Zainvestovat nový projekt mu pomohli rodiče. Na počátku bylo potřeba celý prostor zrekonstruovat, jelikož byl po letech palačinkového provozu velmi zanedbaný. DoQuang ale cítil jeho potenciál a především chtěl vytvořit podnik pro místní, nikoliv pro turisty. A to přestože vznikl na jedné z hlavních turistických tepen.

„Po půl roce od otevření přišla pandemie. Náš koncept byl od počátku spojený s tím, že sem lidé přijdou, posedí si a užijí si pohodu, kterou tohle místo nabízí. Najednou bylo všechno jinak, lidé mohli přijít jen na otočku. Ale naštěstí jsme to zvládli ustát, což se nám vyplatilo,“ říká DoQuang.

Foto: Národní 38 Kavárna Národní 38 otevřela své dveře půl roku před příchodem pandemie

A doplňuje, že poté, co skončila temná doba pandemie, se jim s Národní 38 podařilo obratově rychle vystřelit: „V porovnání s předchozím rokem jsme letos vyrostli o 250 procent. Toto bych neustál, pokud bych vedle sebe neměl svého dlouholetého kamaráda a vlastně nyní již přes rok kolegu Dominika Staňka.“

Kavárna Národní 38 vznikla jako podnik zaměřený na dlouhé snídaně, které se přelévají do oběda. Stále se tak soustředí primárně na ně, po nějaké době ale nabídku rozšířili také o obědy. Část receptů pochází z bistra v Řepích, část si DoQuang vymýšlí s týmem přímo na místě. Kromě vietnamských klasik, jako je bún bò nam bô nebo bún chả, tu tvoří také korejský bibimbap, karamelizovaný bůček, ale i suši či odlehčené jarní závitky, v nichž kombinují neotřelé chutě: kimčchi s vepřovým masem nebo bazalkové pesto s avokádem.

Podnikům, které Huy DoQuang řídí, se samozřejmě nevyhnulo zdražování posledních měsíců. Sám ale říká, že Národní 38 navštěvuje spíše vyšší příjmová skupina, která se změny cen tolik nezalekne. Jiná situace je v Bistru Řepy, kde se musí smířit s menší marží a nižší ziskovostí.

„Bereme to tak, že se musíme o zvýšené náklady podělit se zákazníkem. Samozřejmě potřebujeme nějaký profit, ale kdybychom zvýšili ceny o tolik, kolik potřebujeme, sám bych z toho měl husí kůži. Takže se opět snažíme situaci ustát a doufáme, že se časem zklidní,“ dodává mladý podnikatel.

O konverzi turistických podniků se DoQuang pokusil i v případě posledního projektu, který má ve svém rodinném gastronomickém portfoliu. V místě bývalého tabáku rozzářeného světly neonů, který se nachází ve vedlejším domě jeho kavárny, založil Národní 38 Market – večerku, kde si místní mohou nakoupit kvalitní potraviny za přiměřené ceny, bez obvyklé turistické přirážky.

V sortimentu se tak nachází čerstvé ovoce a zelenina, výběrová káva a čaje, zajímavá selekce asijských potravin, potraviny od lokálních značek jako například Lucky Alvin, Wild Coco nebo Kolatch, ale také široký výběr vína a alkoholu. „Do budoucna plánujeme vyrábět vlastní řadu asijských produktů. Třeba domácí kimčchi, vývar na pho, omáčku na bún bò. V současné době dotahujeme receptury tak, aby výsledek dobře vypadal, chutnal a nebyl napěchovaný konzervanty,“ přibližuje DoQuang.

Foto: Národní 38 Market Národní 38 Market se nachází vedle kavárny a nabízí i lokální značky

V obchodě brzy vznikne také espresso bar, aby si člověk mohl při rychlém nákupu po cestě do práce nebo do školy dát kávu a vzít si něco malého k snědku. Tím ale DoQuangovy plány zdaleka nekončí. V posledním roce se mu daří vířit i cateringové vody – prozatím se soustředí spíše na akce menšího rozsahu, které saturuje asijskými pokrmy. Catering totiž podle něj nemusí stát jen na řízcích, chlebíčcích a guláši. A dosavadní pozitivní zpětná vazba jeho slova potvrzuje, takže sám říká, že je zvědavý, co tahle oblast ještě přinese.

Plány má ale také s rodinným Bistrem Řepy, ze kterého by do pěti let rád vytvořil řetězec vícero restaurací, časem možná i franšízový provoz. „Lidé kung pao a smažené nudle budou vyhledávat pořád, mají tahle jídla rádi. Ale my chceme reprezentovat asijskou kuchyni pěkně, Češi ji mají stále hodně spojenou se zaplivanými podniky s menu, kde si vybíráte mezi jídly M1 a M10, která na talíři nevypadají vůbec vábně. Vím, že dlouhodobě dokážeme nabídnout dobrý poměr ceny a kvality, takže chceme jít tímto směrem,“ usmívá se DoQuang.

Na závěr Huy DoQuang podotýká, že by byl rád, kdyby prodejny s tabákem, pochybnými CBD produkty a absinthem, který má do pravého alkoholu zelené barvy hodně daleko, v budoucnu nahradily podniky pro místní. Jemu se to na Národní třídě podařilo. „Trhá mi srdce, když vidím ty krásné prostory, které by si zasloužily, aby v nich vznikla nějaká zajímavá místa. Ta nakonec ocení i cizinci. Mám pocit, že se to postupně daří, tak doufám, že tenhle trend bude pokračovat,“ dodává.