Bitcoin stoupá a investiční aplikace Robinhood jde do EU. Spouští tady svou kryptoplatformu

Uložit 0

Ve chvíli, když začaly kryptoměny po bezmála dvou letech útlumu opět stoupat na ceně, vstupuje na evropský trh silný hráč. Svou kryptoplatformu klientům z EU zpřístupnila americká společnost Robinhood. Ta se během covidové pandemie stala jedním z průkopníků retailového investování do akcií a krypta. Její burzovní aplikace, kterou se proslavila především, ovšem zůstává zatím funkční jen v USA.

Robinhood původně vyrostl na akciích, jeho mobilní aplikace umožnila milionům Američanů obchodovat snadno a na pár kliků na burzách v době, kdy kvůli koronaviru seděli doma. Za oceánem se tak společnost, která vznikla téměř před deseti lety a která je sama obchodovaná na burze pod značkou HOOD, stala strůjcem velkých změn na Wall Street. Mimochodem právě skrze ni se odehrál fenomén mem-akcií typu AMC.

Když kromě zájmu o akcie stouply i obchody s kryptoměnami, naskočil Robinhood i do nich. A to tak, že se pro něj v určité době staly vyšším zdrojem příjmů než klasické burzovní obchody. Například dogecoin se postaral o čtvrtinu tržeb aplikace. S tím, jak ale na přelomu let 2021 a 2022 došlo k útlumu v ekonomice, poklesla i aktivita uživatelů Robinhoodu.

Společnost proto musela loni výrazně propouštět, zbavila se třetiny zaměstnanců. Nyní už je pro ni ale situace lepší: jednak díky zeštíhlovací kúře zefektivnila svůj provoz, jednak burzy, a především pak velké technologické společnosti, letos zase stoupají. Ostatně v posledním kvartálním hlášení Robinhood uvedl, že meziročně mu obrat vzrostl o třetinu na 467 milionů dolarů.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Sales Operation Specialist dotidot s.r.o.

IT Specialista L1 podpory SAZKA a.s.

.Net developer Trask

Enterprise Account Executive IP Fabric, s.r.o

Product Manager Tropic Square

A nyní přichází i dlouho slibovaná mezinárodní expanze, zatím ale jen v kryptu. Svou platformu pro obchodování s bitcoinem nebo ethereem otevřel Robinhood pro zákazníky z EU, ke stažení je v obchodech pro telefony s iOS i Androidem. Chlubí se tím, že je levnější než konkurence typu Coinbase nebo Kraken, protože si neúčtuje komisní poplatky.

Po stažení je procedura klasická, tedy je třeba vyplnit investiční dotazník o příjmech a základních údajích, také je nutné nahrát nějaký oficiální doklad a vyfotit se. Kdo se u Robinhoodu nyní zaregistruje, dostane 15 eur v bitcoinu jako startovací dáreček pro investování. Na příchod si firma každopádně vybrala dobrou dobu, protože bitcoin začal znovu poměrně výrazně stoupat a jeho cena se už usadila nad 40 tisíci dolary.

Zda a kdy bude v Evropě k dispozici i burzovní aplikace, není jasné. Společnost pouze oznámila, že kromě kryptoplatformy chce v brzké době umožnit obchodování s akciemi zákazníkům ve Velké Británii, o EU se zatím konkrétněji nezmiňovala. Nicméně to, co umožňuje Robinhood, už na starém kontinentu nabízejí jak fintechy typu Revolut, tak v čím dál větší míře i klasické banky. Svým klientům přímý přístup na kapitálové trhy už dává třeba Raiffeisenbank nebo největší česká banka Česká spořitelna.