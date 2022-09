Velkým bankám došlo, že lidé chtějí kupovat akcie z mobilu. Burzovní aplikaci spouští Raiffeisenbank

Jednoduché nakupování akcií přes mobilní aplikaci se konečně dostává i do rukou klientů velkých českých bank. Dosud to přitom byla doména menších finančních ústavů, jako je Fio banka nebo britský Revolut, či online brokerů typu XTB. Vlastní investiční aplikaci ale nyní spouští tuzemská pobočka Raiffeisenbank. Něco podobného pak chystá i Česká spořitelna.

Mobilní služba Raiffeisen investice umožní nákup ETF, akcií, podílových fondů nebo investičních certifikátů, k dispozici je více než tisíc různých cenných papírů. Obchodovat lze s tituly z pražské burzy, frankfurtské burzy a obou hlavních burz v New Yorku, tedy Nasdaq i NYSE.

„Naším cílem je vytvořit komplexní investiční platformu. V současné době lze v aplikaci jednoduše otevřít komisionářskou smlouvu a pohodlně investovat do různých typů cenných papírů jak jednorázově, tak i pravidelně. Postupně plánujeme umožnit například nákup frakčních akcií a frakčních ETF či využití služby roboadvisory,“ říká Marek Podrabský, ředitel investic v Raiffeisenbank.

Banka v první fázi láká do aplikace své klienty, kteří dosud aktivně neinvestují. Ti, kteří už nějaké investiční portfolio mají, si mohou požádat o přístup přes speciální formulář. Nejpozději na jaře 2023 pak bude nová investiční platforma aktivována všem investujícím klientům Raiffeisenbank. Podmínkou používání aplikace je mít otevřený běžný účet a mít aktivní mobilní bankovnictví.

„Klienti, kteří si otevřou investiční smlouvu prostřednictvím aplikace Raiffeisen investice, budou moci do konce tohoto roku obchodovat akcie a ETF na americké burze s poplatkem již od jednoho dolaru, v Evropě od jednoho eura a na pražské burze od deseti korun. V průběhu září začneme posílat individuální pozvánky ke stažení investiční aplikace prvním několika tisícům klientů, od kterých budeme průběžně sbírat zpětnou vazbu,“ doplňuje Marek Podrabský.

Od ledna pak naběhne standardní tarif, v němž bude minimální poplatek za transakci na pražské burze 100 korun, resp. 0,11 procenta objemu obchodu. U evropských cenných papírů to bude pět euro, resp. 0,20 procenta, u amerických pět dolarů, resp. 0,20 procenta. Banka si zároveň bude účtovat poplatek za správu portfolia, a to na základě jeho hodnoty – ročně od 0,3 procenta hodnoty u portfolia do 10 milionů, po 0,15 procenta ročně u portfolia s cenou nad 50 milionů korun.

Foto: Raiffeisenbank Marek Podrabský, ředitel investic Raiffeisenbank

O popularizaci investic do akcií se hlavně během covidu postaraly neobanky typu Revolut, online brokeři jako XTB či eToro nebo startupy, jako je americký Robinhood. Ty také nabízejí levné a rychlé nákupy burzovních titulů. Ale nejen to, svým klientům umožňují též investice do kryptoměn. To ovšem Raiffeisenbank, která je vůči kryptosvětu mimořádně ostražitá, neplánuje.

I když… „Přímou investici do kryptoměn v aplikaci nyní a ani v budoucnu neplánujeme umožnit. Nicméně nevylučujeme v budoucnu možnost zpřístupnit investování do kryptoměn prostřednictvím cenných papírů (např. ETF), u nichž jsou kryptoměny (respektive jejich deriváty) pouze podkladovým aktivem,“ dodává Podrabský.

Raiffeisenbank každopádně není jedinou velkou bankou, která se snaží dohnat technologický investiční vlak. Něco podobného chce svým klientům v aplikaci George ještě letos nabídnout Česká spořitelna. Rozdíl je ale v tom, že zatímco Spořka přijme řešení vyvinuté pro celou skupinu Erste, projekt Raiffeisenbank vznikl v Česku a zdejší pobočka ho i pilotuje.

ČSOB zase prostřednictvím služby Indigo nabízí investování do ETF fondů. Průkopníkem této velmi populární služby pak jsou společnosti Fondee, v níž je investorem skupina J&T, a Portu, za nímž zase stojí finančníci z Wood & Co.