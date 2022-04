Je to už devět let, co se český producent a režisér Petr Jákl rozhodl natočit velkofilm o Janu Žižkovi. Projekt od té doby prošel mnoha stádii a překážkami a dlouho se spekulovalo, jestli ho vůbec někdo někdy uvidí. Po dalších odkladech spojených s pandemií je teď ale konečně stanovená oficiální premiéra, a to na letošní září. Půjde o nejdražší film, co u nás kdy vznikl.

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha je považován za zásadní osobnost dějin a jeho husitská tažení za jeden z hlavních momentů formování české národnosti, jeho život je ale relativně málo zmapovaný. Detailní historické záznamy existují jen pro posledních asi šest let jeho života. Zbytek pak z velké části vychází jen ze zmínek a je předmětem mnoha sporů historiků.

O to překvapivější je oficiální synopse chystaného filmu s názvem Jan Žižka. Bude se odehrávat hlavně v roce 1402, tedy v době, kdy Žižka stál teprve na začátku dlouhé cesty ke statusu významného vojevůdce. Příběh začíná momentem, kdy je on se svou skupinou žoldnéřů najat jako ochránce králova zástupce. Díky svým schopnostem se pak dostává až ke službě samotnému králi, čímž se ovšem zároveň zaplete do sporů vysoké politiky.

Foto: Bioscop Režisér Petr Jákl při natáčení filmu Jan Žižka

„Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že lidé budou překvapeni z toho, jak je koncipovaný,“ řekl Jákl, režisér a jeden ze scenáristů. Slavné husitské války se tak ve filmu podle všeho neobjeví, byť o středověkou akci prý nebude nouze. Hlavní roli má hrát děj, zasazující Žižkův „boj za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu“ do kontextu. Lze tak očekávat, že kolem historické věrohodnosti snímku proběhne mnoho diskuzí.

Jan Žižka bude jistě patřit k nejočekávanějším titulům českých tvůrců za posledních několik let také kvůli jeho vlastní mytologii. Historický blockbuster vzniká od roku 2013, natáčet se začal až v roce 2018 a brzy uběhnou čtyři roky od poslední klapky. Nejdříve dlouho trvalo získat potřebné financování, pak úspěšně dokončit produkci a postprodukci – a nakonec se čekalo na oslabení vlivů covidu na návštěvnost kin.

„Je to hrozný pocit, když má člověk dlouhou dobu film hotový, ale nemůže ho nikomu ukazovat. Bohužel kvůli pandemii je ale v podobné situaci plno tvůrců,“ řekl Jákl. Pozdržení premiéry bylo pro snímek důležité, protože bez obrovského zájmu nemůže být výdělečný.

Jákl, který se jako uznávaný kaskadér později dostal také k práci producenta (a režíroval filmy jako Kajínek a Ghoul), původně u Žižky počítal s rozpočtem okolo 90 milionů korun. Na tuzemské projekty je to vysoká hodnota a filmy s podobnými, natož vyššími náklady se u nás málokdy z prodejů vstupenek do kin zaplatí. Musí proto spoléhat na prodeje do televize, zahraniční trhy a podobně.

Foto: Bioscop Michael Caine a Karel Roden při natáčení filmu Jan Žižka

Jan Žižka stojí před mnohem větší výzvou než všechny předchozí. Jeho konečný rozpočet se nafouknul až na půl miliardy korun. V přepočtu 23 milionů dolarů v kontextu hollywoodské produkce odpovídá stěží středněrozpočtovému filmu, už mezi evropskou tvorbou je to ale velice nákladný projekt. Pro Česko to znamená zdaleka nejdražší snímek, co tady kdy vznikl. Před ním prvenství držel Tmavomodrý svět s rozpočtem 230 milionů korun, případně mezinárodní Bathory za 300 milionů korun.

Jákl pro svůj projekt od začátku počítá s mezinárodním úspěchem. Titulní roli ztvárnil známý americký herec Ben Foster, po jeho boku se objeví dokonce Michael Caine, samozřejmě spolu s mnoha českými umělci. Jan Žižka dorazí do kin v Česku i ve Spojených státech zároveň s premiérou stanovenou na 9. září.