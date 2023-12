Blýská se Manchesteru United na lepší časy? Čtvrtinu klubu kupuje miliardář Jim Ratcliffe

Uložit 0

Kdysi obávaný mančaft s ambicemi bojovat o nejprestižnější fotbalové trofeje, dnes tým, který ne a ne prolomit své prokletí. Manchester United je na tom v této sezóně nejhůře od roku 1931, možná se ale poměry zlepší. Anglický klub oznámil velké změny ve vlastnických strukturách, což vítají hlavně ti, kdo nemohou vystát americkou rodinu Glazerů, současné majitele.

Manchester United před pár dny oficiálně informoval, že do vedení klubu přichází britský miliardář Jim Ratcliffe, zakladatel jedné z největších chemických společností Ineos. Právě přes ni do týmu investuje a podle serveru BBC je řeč o částce 1,25 miliardy liber, což je více než 35 miliard korun, za které získá čtvrtinový podíl.

V Ratcliffově gesci má být kompletní sportovní řízení klubu, tudíž se bude podílet na zásadních rozhodnutích včetně přestupů hráčů nebo výměn trenérů. Po ruce bude mít mimo jiné Davea Brailsforda, který dostal na výsluní cyklistický Team Sky, a Jeana-Clauda Blanca, šéfa divize Ineos Sports, jež se angažuje i například ve formuli 1 nebo ragby.

Spolu s tím se měl jednasedmdesátiletý Ratcliffe zavázat investovat téměř sedm miliard korun (konkrétně 236 milionů liber) do domácího stadionu Manchesteru United, opěvovaného Old Traffordu, který by pod dohledem Ineosu mohla čekat modernizace. Stejně tak by část sumy měla posloužit na vylepšení celkové infrastruktury týmu.

„Jako místní kluk a celoživotní fanoušek klubu jsem rád, že se nám podařilo s představenstvem Manchesteru United dohodnout a je nám svěřena odpovědnost za řízení fotbalových operací. Ačkoliv komerční úspěch klubu vždy zajistil finanční prostředky pro získávání největších trofejí, v poslední době se tento potenciál nepodařilo plně využít,“ komentuje Ratcliffe.

Jeho poslední věta není žádným nepodloženým tvrzením – ostatně se stačí podívat na úspěchy, kterých Manchester United v posledních letech dosáhl. Moc jich totiž není. Na triumf v Premier League čeká tým od roku 2013, vítězství v Lize mistrů přišlo naposledy v roce 2008. Drobnou útěchou může být ovládnutí Evropské ligy v roce 2017, to ale fanouškům ani zdaleka nestačí.

Vždyť v dobách trenéra Alexe Fergusona, který mančaft vedl v letech 1986 až 2013, patřil mezi nejobávanější týmy Evropy. Dokázal třináctkrát zvítězit v Premier League (z celkových dvaceti triumfů), Ligu mistrů vyhrál dvakrát a jednou si odnesl dnes už neexistující Pohár vítězů pohárů. Teď se Rudí ďáblové topí – aktuálně mají v letošní sezóně třináct soutěžních porážek, což je nejhorší stav od sezóny 1930/31.

Foto: Ineos Jim Ratcliffe

Mnoho fanoušků si myslí, že za to mohou rozhodnutí stávajících majitelů, americké rodiny Glazerových, která tým koupila v roce 2005 za 790 milionů liber. Postupně ale na do té doby dluhem nezatížený klub přenesla závazky převyšující půl miliardy liber a díky svým místy cynickým byznysovým tahům (jako například zdražování lístků) vyvolala kritiku. Skalní příznivci proti vládě Glazerových několikrát protestovali, trvalo však dlouhé roky, než se něco začalo dít. Až loni bylo z jejich strany oficiálně oznámeno, že je Manchester United na prodej, případně je otevřen novým investicím.

Ratcliffův příchod ale neznamená, že Glazerovi dávají klubu sbohem. Movitá rodina, která mimo jiné vlastní i tým amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, v Manchesteru United dosud držela podíl ve výši 69 procent s tím, že zbytek měli ve vlastnictví jiní investoři. Odkoupení podílu ve výši 25 procent ze strany Ineosu tak na odepsání Glazerových nestačí.

Jak ale uvádí server The Athletic, původně Ratcliffova nabídka směřovala výhradně k podílu, který mají právě Glazerovi, a navrhl dohodu, která by mu zajistila většinu v klubu. Díky tomu by hlavní akcionáři, sourozenci Joel a Avram Glazerovi, zůstali v menšině. Nabídka se ale změnila, když další ze zájemců, katarský bankéř šajch Džasim bin Hamad Sání, stáhl svůj návrh na odkup 100 procent za šest miliard liber.

„Jsme tu na dlouhou dobu a uvědomujeme si, že nás čeká spousta výzev a tvrdé práce, ke které budeme přistupovat důsledně, profesionálně a s nadšením. Jsme odhodláni spolupracovat se všemi – s představenstvem, zaměstnanci, hráči i fanoušky – a pomoci klubu k dalšímu rozvoji. Chceme, aby se Manchester United vrátil tam, kam patří, na samý vrchol anglického, evropského i světového fotbalu,“ dodává Ratcliffe.