Výprodej velkoklubů. Manchester United i Liverpool jsou na prodej, cenou překonají i rekord Chelsea

Manchester United je oficiálně na prodej. Slavný anglický fotbalový celek vydal prohlášení, ve kterém zmiňuje „započetí procesu hledání strategických alternativ“ budoucnosti klubu. Ani korporátní slovník nezastírá jasné sdělení, které potvrzuje už delší dobu trvající spekulace o velkoklubovém výprodeji, jež letos v létě opět nabraly na intenzitě. Kromě převzetí novými majiteli stávající vlastníci United uvádějí i možnost investice či jiných kroků, které mají vést k posílení jeho růstu. A k mání je i jeho neméně slavný rival Liverpool.

Současní majitelé Manchesteru United, američtí byznysmeni z rodiny Glazerových, kteří vlastní i tým amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, jsou dlouhodobě terčem kritiky velké části fanoušků i odborníků. Jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších fotbalových klubů světa koupili v roce 2005, ale jejich vládu doprovázela cynická byznysová rozhodnutí v čele se zdražováním vstupenek i pozvolný sportovní úpadek „Rudých ďáblů“.

Noví majitelé na do té doby dluhem nezatížený klub přenesli závazky převyšující půl miliardy liber vyvolané právě náklady na jeho pořízení. Zadlužený zůstává i v současnosti. A poté, co v roce 2013 do fotbalového důchodu odešel jeden z nejlepších trenérů historie Alex Ferguson, se tým začal pomalu, ale jistě stahovat z pozice obávaného favorita anglické Premier League i evropských pohárů. A byť stále patří k těm lepším týmům planety, ideální cestu vpřed nenašel. Ani kouče, který by u kormidla vydržel delší dobu.

„Ryba smrdí od hlavy. A konečnou zodpovědnost za strašný stav našeho klubu leží u jeho majitelů, u rodiny Glazerových,“ nešetřila letos v létě kritikou organizace zastřešující čtvrt milionu britských příznivců Manchester United Supporters‘ Trust. Vyjádřila tak pocity velké části fanouškovské základny, která naposledy zisk ligového titulu oslavila právě v roce Fergusonova odchodu. Od té doby United získali jen tři významné pohárové trofeje, za posledních pět sezon ani jedinou.

Mimo jiné i kvůli nedostatečným investicím do kádru i zázemí United definitivně opustil také Cristiano Ronaldo. Jeden z nejlepších a nejznámějších fotbalistů v manchesterském týmu nastartoval svou hvězdnou kariéru, načež se po štacích v Realu Madrid a Juventusu před dvěma lety vrátil. Jenže po vydařené minulé sezoně se před začátkem té aktuální s vedením celku rozkmotřil a teprve včera, během kritizovaného mistrovství světa v Kataru, kde reprezentuje Portugalsko, se obě strany dohodly na ukončení smlouvy.

Ve stejný den vydali své prohlášení o plánech pro budoucnost klubu i Joel a Avram Glazerovi, dva z šesti sourozenců Glazerových. „Síla Manchesteru United je v nadšení a věrnosti 1,1 miliardy příznivců po celém světě. Chceme dále stavět na úspěšné historii, a proto se vedení klubu rozhodlo započít proces hledání strategických alternativ,“ hlásají na klubových stránkách.

„Vyhodnotíme všechny možnosti, abychom nejlépe posloužili fanouškům a aby klub nejlépe využil příležitosti k růstu dnes i v budoucnu,“ popsali mnoha slovy ve výsledku jednoduché rozhodnutí, na které mnozí z oné údajné miliardy fandů dlouho čekali. Na oznámení Manchesteru United zareagovaly i jeho akcie na newyorské burze, kde zdražily o téměř 15 procent, nejvíce ve své historii.

Příznivci United nicméně ještě musí chvíli čekat na konkrétního zájemce. Letos v létě spekulace o prodeji manchesterského klubu znovu silně zaznívaly a hovořilo se o trojici finančních skupin, které by údajně byly ochotné zaplatit odhadovanou částku v přepočtu zhruba 150 miliard korun. Tehdy se mimochodem v žertu hovořilo i o zájmu nejbohatšího muže planety Elona Muska, výstřední miliardář má však v současnosti svých starostí více než dost s ukočírováním nově zakoupené hračky v podobě Twitteru.

Manchester United navíc není jedinou fotbalovou legendou, která má být na prodej . Taktéž Američany vlastněný Liverpool před pár dny potvrdil, že se poohlíží po zájemcích. Známý klub od roku 2010 vlastní Fenway Sports Group, gigantický sportovní projekt byznysmenů Johna Henryho a Thomase Wernera. Kromě rudého týmu z města Beatles pod něj patří také baseballisté Boston Red Sox a Pittsburgh Penguins z hokejové NHL.

A byť i jejich úřadování se setkalo s občasnou nevolí fanoušků, kteří by rádi viděli ještě více peněz na zvučné posily (anebo tradiční klub v britských, nikoliv amerických rukou), jimi vlastněný Liverpool prožíval v poslední dekádě oproti United mnohem příjemnější období. Ačkoliv před půlkou aktuálního ročníku jsou liverpoolští fotbalisté šestí, v předminulém ročníku po dlouhých třiceti letech vyhráli Premier League, k několika pohárům v posledních sezonách přidali i nejcennější klubovou trofej za triumf v Lize mistrů.

I proto je situace ohledně prodeje týmu, jehož hodnota je odhadována na více než 120 miliard korun, mnohem klidnější než v případě rivalů z Manchesteru. „Jsme otevření novým akcionářům. Prozkoumáváme možnost prodeje klubu, ale není to nic akutního. Nemáme časový harmonogram,“ prohlásil pro americká média Werner. K němu a jeho byznysovému partnerovi se mimochodem ve vlastnické struktuře Liverpoolu, respektive Fenway Sports Group, přidal i slavný basketbalista LeBron James.

A zatímco američtí majitelé United a Liverpoolu se více či méně chtějí svých klubů zbavit, zámořští zájemci naopak letos na jaře z rukou ruského oligarchy Romana Abramoviče získali Chelsea. Londýnský klub, za který dříve hrál a následně až do prodeje i nadále pracoval někdejší domácí reprezentant Petr Čech, koupilo konsorcium vedené spolumajitelem basketbalového klubu NBA Los Angeles Dodgers Toddem Boehlym a společností Clearlake Capital.

Abramovič se klubu, který za téměř dvacet let pozvedl na tu nejvyšší úroveň, zbavil pod hrozbou sankcí uvalovaných na ruské miliardáře napojené na režim Vladimira Putina, jenž napadl Ukrajinu. Američané za celek, který Abramoviče v roce 2003 stál 60 milionů liber plus zhruba 80 milionů na vyrovnání klubových dluhů, zaplatili 2,5 miliardy liber. Navíc se zavázali k investicím ve výši 1,75 miliardy.

S celkovou hodnotou 4,25 miliardy liber, v přepočtu přes 120 miliard korun, se tak letošní transakce stala nejdražším nákupem v historii sportu. Případné prodeje Manchesteru United a Liverpoolu – tedy historicky úspěšnějších a tradičnějších týmů – však mají potenciál i tento rekord navýšit.