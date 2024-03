BMW odhalilo budoucí podobu svých SUV. Neue Klasse X je vize plná udržitelnosti a technologií

Uložit 0

Jak budou vypadat sportovně užitkové vozy blízké budoucnosti? Minimálně BMW má v této otázce celkem jasno, jak ukázalo se svou designovou studií BMW Vision Neue Klasse X. Ta přináší pohled do tváře budoucích SUV modelů automobilky, které nabídnou futuristický a vzdušný design i supermozky.

První studii Neue Klasse představilo BMW v polovině loňského roku. Šlo o koncept kompaktního elektromobilu s velice osobitým designem, který nastínil vizuální směřování automobilky. Nyní BMW ukázalo, jak tento designový jazyk bude fungovat na větších SUV modelech řady X.

O důležitosti Neue Klasse mluvil v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch ředitel místního zastoupení BMW Maciej Galant. Jeho slova nyní potvrdil i Oliver Zipse, předseda představenstva BMW. „Neue Klasse je mnohem víc než jen auto nebo konkrétní koncept. Předefinuje značku BMW – a zároveň bude více BMW než kdy jindy,“ prohlásil. Koncept má nabídnout víc než vizuální nástřel budoucnosti. Zakládá si i na nových technologiích, udržitelnosti a zážitku z jízdy.

V otázce vzhledu se automobilka rozhodla držet o něco více při zemi než u současné generace modelů. Obrovské ledvinky a agresi střídá stále dynamický, ale v určitých ohledech zenový design postavený na čistých liniích a vzdušnosti. Tu umožňuje nová architektura elektromobilu nabízející prostor pro větší interiér, dlouhý rozvor a široké prosklené plochy.

Vůbec největší pozornost na sebe strhává přední maska vozu s charakteristickými ledvinkami, které se svou velikostí vrací zpět ke klasice. Na ně navazují světlomety, díky kterým má koncept nasupený pohled, jemuž přidává na dramatičnosti podsvícení rámečku.

Zadní partie jsou o něco méně extravagantní. Vzhled zádě se víceméně drží současného směru značky, byť lampy zasahují hluboko do středu pátých dveří vozu. Mají charakteristický světelný podpis ve tvaru písmene L a BMW slibuje i expresivní efekt jejich hloubky díky dílům vyrobeným na 3D tiskárně.

Futuristická vizáž exteriéru se přenáší i do interiéru, který je v představené studii extrémně minimalistický. Nabízí v podstatě jen multifunkční volant a velkou centrální obrazovku. Klasických tlačítek a dalších manuálních ovladačů tu je naprosté minimum. K ovládání funkcionalit vozu by tak měla sloužit především intuitivní obrazovka a hlas. Informace se navíc budou promítat přes celou šířku čelního skla.

Jízdní komfort a zábavu za volantem má zajistit nový typ regulace pohonu a podvozku. Tu bude mít na starosti software poháněný tzv. supermozky vozidla. Jedná se o výkonné počítače, které budou neustále měnit nastavení auta.

„První supermozek integruje celé hnací ústrojí a jízdní dynamiku a využívá k tomu až desetinásobný výpočetní výkon. Druhý supermozek umožní další velký skok v automatizovaném řízení. Do budoucna propojíme čtyři klíčové řídicí jednotky do jediného vysokovýkonného počítače. Výsledkem bude větší dynamika, přesnost, hospodárnost a ještě větší radost z jízdy,“ popsal fungování novinky Frank Weber, člen představenstva BMW AG odpovědný za vývoj.

O pohon se stará šestá generace technologie BMW eDrive. Ta nabídne vylepšení elektrických pohonných jednotek i nové akumulátorové články, které by měly nabídnout až o 20 % vyšší objemovou hustotu energie. S tím je spojen až o 30 % delší dojezd a také rychlejší nabíjení akumulátorů.

V neposlední řadě BMW tlačí i na šetrnost k životnímu prostředí. V interiéru se objevuje povrchový materiál na rostlinné a minerální bázi, některé díly jsou vyrobeny z mořského odpadu a vůz je celkově navržen tak, aby jej bylo možné snadněji demontovat a efektivněji recyklovat.

Vůbec první model odvozený z této studie by měl vstoupit do výroby v roce 2025. Stane se tak v továrně v maďarském Debrecínu, která bude prvním závodem značky využívajícím výhradně energii bez fosilních zdrojů. Co je ovšem možná ještě zajímavější: proslýchá se, že z linek závodu by měly sjíždět sériové vozy, které se od představeného konceptu budou lišit jen minimálně.