Spalovací auta si chce BMW udržet co nejdéle. Jejich zákaz podle šéfa českého zastoupení nedává smysl

Zatímco některé automobilky skáčou do vln elektromobility vyloženě po hlavě, BMW je v tomto ohledu opatrné. Své zákazníky nechce do ničeho nutit, a tak jako jeden z mála výrobců aut prozatím neoznámilo záměr ukončit produkci těch se spalovacími motory. Stále totiž věří, že konvence má a bude mít na trhu své místo. A prodejní výsledky celé skupiny naznačují, že na tom něco bude.

Šéf českého zastoupení BMW Maciej Galant byl kdysi námořním inženýrem, život na vodě ale nakonec vyměnil za pevninu. „Po dvou a půl letech na oceánu jsem, jednoduše řečeno, zjistil, že moře je skvělé pro ryby, ale ne pro mě,“ říká. Na svou současnou pozici nastoupil v květnu roku 2022, v BMW však zakotvil už v roce 2006. Z první řady tak mohl sledovat proměny celého automotive sektoru, který ovlivňovala digitalizace i stále se zpřísňující emisní normy a příchod elektromobility. Podle Galanta si BMW za oněch bezmála 20 let prošlo řadou změn, filozofie firmy je prý ale pořád stejná.

Od uvedení BMW i3, jednoho z vůbec prvních elektromobilů moderní doby, uplynulo už jedenáct let a automobilka má dnes ve svém portfoliu celou řadu elektrických modelů, na rozdíl od jiných výrobců se však snaží k elektromobilitě přistupovat podle Galanta s rozvážností. Nyní se zaměřuje hlavně na elektrifikaci stávajícího modelového portfolia tak, aby mohla dát zákazníkům na výběr. Buď si daný model pořídí v konvenční verzi, nebo půjdou do elektřiny.

„Naše zákazníky nenutíme, aby si koupili elektrifikované BMW. Je to na nich. Sami zpravidla přesně vědí, co chtějí. Nakonec není potřeba žádná strategie – stačí si jen vyzkoušet, jak se elektrické BMW chová, jak jezdí. A můžete mi věřit, že funguje skvěle,“ vysvětluje Galant.

Dobré výsledky

Rok 2022 uštědřil většině automobilek nepříjemný políček v podobě dramatického poklesu prodejů, BMW ho ale ustálo se ctí a pokračovalo v tom i v průběhu minulého roku, během kterého BMW Group, zahrnující značky BMW, Mini a Rolls-Royce, prodala historicky největší počet automobilů. Konkrétně se jednalo o 2 555 341 kusů a dařilo se i na českém trhu, kde se prodeje zvedly o více než 30 procent.

„Prodali jsme tu více než šest tisíc vozidel. Velmi úspěšné bylo i Mini a kolegové z BMW Motorrad,“ upřesňuje Galant a dodává. „V Česku je dlouhodobě nejoblíbenějším modelem X5, následované X1, přičemž oba modely lze pořídit i v hybridní verzi a X1 i v čistě elektrické verzi. Z elektrických modelů je nejúspěšnější i4. Na druhé straně žebříčku je zájem i o výkonné modely, jako je XM nebo nové M3 či M3 Touring.“

Galant očekává, že na tuzemském trhu bude o modely se spalovacími motory větší zájem než o vozy poháněné elektřinou i v budoucnu. České zákazníky v přístupu k elektromobilitě označuje za zdráhavé, zároveň však dodává, že automobilka tu sleduje u nabídky elektromobilů pozvolný růst zájmu, což dokládá zvyšujícím se podílem elektrifikovaných vozů na celkových prodejích skupiny v České republice. Ten v loňském roce přesáhl 17 procent.

Automobilka se rozhodla, že do roku 2025 postupně zvýší globální dodávky plně elektrických vozů až na 50 procent, nicméně loučení s konvenčními pohony jen tak nepřijde. To již dříve naznačil i Oliver Zipse, globální šéf BMW, který snahu EU postupně zakázat provoz spalovacích vozidel popsal jako nedbalost. „Zákaz v současné době nedává smysl a není řešením. Vozidla se spalovacím motorem si chceme udržet co nejdéle, protože to na globální úrovni bez nich jednoduše nejde,“ dodává k vyjádření svého šéfa Galant.

Aby BMW naplnilo svou vizi, má v letošním roce v plánu nabídnout zákazníkům čistě elektrickou variantu SUV modelu X2 pod označením iX2, dále první čistě elektrické kombi v prémiovém segmentu, to díky elektrifikaci pětkové řady ve verzi Touring, a dorazí i vrcholná verze M5, a to v obou variantách, tedy konvenční i elektrické. Ostatně o modelu i5 M60 xDrive Galant mluví jako o svém osobním favoritovi mezi elektrifikovanými modely BMW.

To nejzajímavější by však mělo dorazit až v příštím roce, kdy BMW představí model Neue Klasse, jejž označuje za přelomový. „Je to zcela nový model, který přivede na trh řadu revolučních řešení. Aktuálně vyvíjíme šestou generaci baterií a elektromotorů, díky kterým se zvýší dojezd a zkrátí doba nabíjení. Změny budou ale i v interiéru – například čelní sklo bude využíváno jako jeden velký panoramatický displej,“ láká na některé inovace Galant.

Know-how ze Sokolova

Mohlo by se zdát, že automobil, jako je Neue Klasse, v České republice jen tak neuvidíme. Podle Macieje Galanta je však český zákazník specifický v tom, že pokud se již rozhodne do prémiového automobilu investovat, většinou chce to nejlepší, tedy vozy v nejvyšší výbavě a s nejvyšším výkonem. A podle Galanta to platí i u elektromobilů, čemuž nahrává také fakt, že se BMW snaží nabízet elektrické modely za podobné ceny jako jejich spalovací protějšky.

Velkým tématem jsou pro BMW také digitální technologie, které se ve svých vozech snaží neustále vylepšovat. Výstavní síní tohoto přístupu je například BMW řady 7, které v sobě nese i část českého know-how. Asistenční pomocníci jako systém autonomního řízení a parkování, byli totiž testováni ve vývojovém centru v Sokolově, které vzniklo na místě bývalého brownfieldu. Automobilka jej otevřela v loňském roce a není náhodou, že volba padla právě na západočeské město.

„Sokolov je velice dobře dostupný z centrály v Mnichově, autem se tam dostanete za dvě a půl hodiny,“ vysvětluje Galant, který má kromě vedení českého zastoupení zkušenosti se stejným postem také v Maďarsku a ve Slovinsku.

Jak sám říká, v Praze jej čeká ještě spousta úkolů a jedním z největších je zavedení nových obchodních modelů do takzvaného agenturního prodeje. „Jakmile bude tato mise pro místní trh splněna, začnu se poohlížet po další kapitole,“ uzavírá Galant.