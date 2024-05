Bolt v Praze rozjíždí carsharing, do ulic nasadí čtyři stovky aut. Je dostupný ze stejné aplikace

Uložit 0

Taxíky, koloběžky, rozvoz jídla a nově také carsharing. Estonská aplikace Bolt oficiálně od pondělí 3. června do výčtu služeb, které nabízí v Praze, přidává další, v níž bude nabízet rychlé půjčování aut. Ve flotile bude mít čtyři sta sdílených vozů značek Toyota a Audi s nápisem Bolt Drive na předních dveřích.

Konkrétně půjde o modely Audi A1, A3 a Q2 a Toyoty Yaris, Corolla a CH-R, na výběr bude mezi spalovacím a hybridním pohonem. Vozy by mělo být možné vypůjčit téměř kdekoliv na území Prahy, společnost je po městě bude rozmisťovat již v průběhu pátku a víkendu. Cena za vypůjčení auta se bude počítat z délky trvání jízdy a ujeté vzdálenosti a již zahrnuje pohonné hmoty, pojištění i dálniční známky.

Dostupné mají být dvě cenové kategorie – startovací za nejmenší modely aut je od jedné koruny za minutu plus tři koruny za kilometr. Druhá úroveň pak účtuje tři koruny za minutu plus čtyři koruny za kilometr. V nabídce mají být i výhodnější hodinové, denní i týdenní tarify.

Například konkurenční služba Anytime u nejlevnějšího modelu a podle času začíná na 2,99 koruny za minutu plus 6,99 koruny za kilometr, u nejdražšího pak 8,49 koruny za minutu plus 3,99 koruny za kilometr. Anytime nedávno spustil také sdílení skútrů, naopak koncem loňska do likvidace zamířil jeden vůbec z prvních carsharingů v Česku Ajo.

Foto: Peter Brejčák/CzechCrunch Jeden z modelů vozů Bolt Drive

Bolt Drive je již součástí mobilní aplikace, uživatelé si tak na jeden klik mohou vybrat, zda se nechají odvézt taxíkem, půjčí si koloběžku nebo nově také auto. Pro aktivaci je nutné nahrát do aplikace fotografii řidičáku, občanky a svého obličeje, následné schválení by mělo proběhnout do několika minut. Věkový limit je od 21 let, řidičský průkaz musí uživatel mít minimálně rok.

V aplikaci se pak zobrazí nejbližší dostupné vozy, vybraný automobil si zákazník může zdarma zarezervovat na patnáct minut, aby měl čas k němu dojít. Pro ukončení jízdy je nutné vozidlo zaparkovat na vyhrazeném parkovacím místě uvedeném v aplikaci.

Díky čipům fungujícím na bázi internetu věcí Bolt sleduje i samotnou jízdu řidičů a hlídá například překročení rychlosti. Služba slibuje, že bezohledné řidiče po několika upozorněních může z využívání aplikace také odstranit.

„Nedávno jsme si zadali reprezentativní průzkum mezi Pražany, kteří vlastní auto. Vyšlo z něj, že přes třicet procent motoristů vydá za údržbu vozidla nejméně 25 tisíc korun za rok s tím, že další sedmina dotázaných ani přesně neví, kolik je auto vlastně stojí,“ komentuje Václav Soukup, ředitel služby Bolt Drive na českém trhu.

„Zároveň ale téměř polovina pražských motoristů auto používá pouze jeden či dva dny v týdnu. Lidé jsou totiž zvyklí, že když potřebují auto, byť jen pár dní v roce, musí jej vlastnit. Služby soustředěné v aplikaci Bolt jim dávají alternativu,“ doplňuje Soukup.

Služba Bolt Drive byla poprvé spuštěna před třemi lety v estonském Tallinu, postupně expandovala do lotyšské Rigy, litevského Vilniusu a německého Berlína. Praha je dalším hlavním městem, kde je dostupná. Celková flotila čítá přes 8 700 vozů.