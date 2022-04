Boty, které si nikdy neobujete. Nike uvádí virtuální tenisky, už teď se přeprodávají za miliony

Nike je sice obří korporát s hodnotou přes 200 miliard dolarů a více než 73 tisíci zaměstnanci po celém světě, v některých ohledech se ovšem stále chová jako startup, který prozkoumává nová odvětví. Jedním z nich je takzvaný metaverse, virtuální vesmír, který má doplňovat (nebo dokonce nahrazovat) skutečný svět. Právě do něj teď Nike naplno vstupuje a představuje své první digitální tenisky, které se už teď přeprodávají i za miliony korun.

O tom, že jedna z nejznámějších sportovních firem světa to myslí se vstupem do virtuálního vesmíru vážně, se její fanoušci mohli přesvědčit loni v prosinci. Tehdy Nike oznámil, že koupil americký startup RTFKT, který se zabývá virtuální módou a digitálními sběratelskými předměty (NFT). S ním plánuje vyrábět virtuální kousky, jež by si lidé kupovali a využívali například v digitálním světě.

Bláznivá myšlenka? Jak pro koho. Především děti a náctiletí, odkojení na multiplayerových hrách typu Fortnite a podobných, kde je možné aktivně vylepšovat vaši postavu, moc dobře chápou „hodnotu“ digitálního zboží, které je odlišuje od ostatních hráčů.

Pak je tady i segment odvážnějších investorů, kteří do virtuálních aktiv vkládají nemalé částky. A nejen na ty Nike míří. Proto teď vypustil svůj první módní doplněk tohoto druhu – tenisky v designu populárního modelu Dunk. Novinku, na které Nike pracoval právě s RTFKT, si ale zájemci logicky neobují.

Na druhou stranu si s ní však budou moci vyšperkovat svého avatara. Ať už v nějaké hře (Nike nezmiňuje jaké), nebo v prostředí virtuálního vesmíru, kde by interagovali s ostatními „hráči“. Spolu s tím dostanou šťastlivci pomyslnou čarovnou lahvičku, pomocí které si mohou své nové tenisky kdykoliv změnit do jiných barev. A svým způsobem jim přidávat na originalitě a teoreticky vyšší hodnotě.

RTFKT, together with Nike CryptoKicks, introduce the future of Sneakers, powered by Skin Vial tech Welcome to 2052 : 🌐👟🧪 pic.twitter.com/7449L79Bf4 — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) April 22, 2022

Ačkoliv byly tenisky vydané původně pro majitele NFT z dílen RTFKT, poměrně rychle se s nimi začalo dále obchodovat. Ti, kteří je obdrželi, je v mnoha případech umístili na online tržiště s NFT OpenSea, kde se prodávají za kryptoměnu ethereum. A ty nejdražší se šplhají až k 600 tisícům dolarům (200 ETH), což je v přepočtu 13,7 milionu korun. Lze ale najít mnohem levnější, třeba za 170 tisíc korun.

Je evidentní, že Nike bude s tímto trendem pokračovat. Ostatně již od roku 2019 drží patent na speciální blockchain, který by mu umožňoval i propojovat virtuální tenisky s těmi klasickými, tudíž se dá očekávat, že bude tuto myšlenku více tlačit napříč svým byznysem. Stejně tak jako se má údajně chystat i ryze virtuální kolekce sportovního oblečení.