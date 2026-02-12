Bradavice se stěhují do Letňan. Největší kouzelnická výstava světa ovládne Prahu už v létě
Abyste nahlédli do světa kouzel, nemusíte už cestovat do Londýna nebo Los Angeles. Kouzelnická atmosféra se totiž přesouvá do Česka.
Fanoušci Harryho Pottera mají důvod k radosti. Už letos v létě dorazí do Prahy oficiální putovní expozice Harry Potter: The Exhibition, která slibuje jedinečný pohled do zákulisí slavné fantasy série. Po úspěšných zastávkách v Německu a Maďarsku se výstava konečně představí i českému publiku.
Zážitková instalace vzniká pod záštitou studia Warner Bros. a nabídne hned několik tematických galerií. Součástí mají být originální filmové kostýmy, rekvizity i předměty použité během natáčení slavné adaptace knižní série J.K. Rowlingové. Výstava má být navíc kompletně přeložená do češtiny a zaměří se nejen na vizuální zážitek, ale i na interaktivní prvky.
Jestliže akce půjde ve šlépějích zahraničních předchůdců, každý návštěvník bude mít k dispozici čipový náramek, který mu umožní stát se součástí příběhu. V něm bude například vařit vlastní lektvary, chytat Zlatonku nebo se nechá zařadit do koleje pomocí Moudrého klobouku. Za splněné úkoly pak může každý sbírat body, které se započítají do soutěže o školní pohár. O chystané akci informovala jako první Karolína Šramlová z agentury Marketing Architects. Přesné datum zahájení zatím organizátoři nezveřejnili, další detaily mají však podle Šramlové přijít každou chvílí.