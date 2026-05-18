Myslíte si, že rozumíte AI? Nová česká karetní hra vás otestuje i něco naučí

Pražské muzeum má jako první v Evropě vlastní AI tým. Ten ve spolupráci s ČVUT vydal hru, díky níž pochopí umělou inteligenci laik i dítě.

Foto: Muzeum Prahy a ČVUT
Umělá inteligence se během několika let stala běžnou součástí každodenního života. Mnoho lidí ale stále netuší, jak tyto systémy fungují, jaké mají limity nebo co se děje s daty, která jim uživatelé svěřují. Právě na větší srozumitelnost a snazší orientaci v tomto tématu se zaměřil nový vzdělávací projekt AI Fair Play od Muzea Prahy, které jako první v Evropě vybudovalo vlastní AI oddělení. A to dalo ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT vzniknout vzdělávacímu setu v podobě karetní hry, která srozumitelně a prakticky vysvětlí pojmy jako prompt, RAG nebo otrava dat i lidem „umělou inteligencí nepolíbeným.“

Sada obsahuje 24 karet s klíčovými pojmy a 27stránkovou metodickou příručku pro lektory, která vysvětluje fungování velkých jazykových modelů, neuronových sítí i databází. Metodika vznikla s inspirací ve vzdělávacím přístupu Ženevské univerzity a byla přizpůsobena českému prostředí. Na přípravě se podílely Martina Mikolas a Monika Švajková z Metodického centra pro implementaci AI Muzea Prahy, odborný dohled zajistil Ondřej Kuželka z katedry počítačů ČVUT FEL a grafiky se ujala Sarah Belej.

„Principy umělé inteligence převádí do formy, kterou si lidé opravdu osvojí. Je důležité rozumět tomu, jak AI funguje, kde jsou její limity a co se může dít s daty, která jí svěříme,“ dodává Kuželka. Výukový set je určený muzeím, galeriím i školám a je zdarma ke stažení v češtině i angličtině na webu Muzea Prahy.

