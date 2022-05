Brána do kryptokosmu. Rockaway Blockchain Fund v Česku pořádá velkou blockchainovou konferenci

Nejen v kryptosvětě je teď tématem číslo jedna pád, který prožívá velká část kryptoměn včetně bitcoinu. Ten se propadl dokonce na nejnižší hodnotu od konce předloňského roku. Kryptosvět však už dávno není jen bitcoin. Rozvíjí se celá řada nových odvětví a v Česku se bude v následujících dnech hodně diskutovat o potenciálu blockchainu. Tuzemský investiční fond Rockaway Blockchain Fund totiž do Prahy přiveze dosud největší akci zaměřenou na ekosystém Cosmos, v němž fond sám hraje velmi aktivní roli.

Konference Gateway to Cosmos, v rámci níž se uspořádá také velký vývojářský hackathon a CzechCrunch je jejím mediálním partnerem, proběhne v pražském Cubexu od pondělí 16. do úterý 17. května a celá akce bude zaměřená primárně na vytváření nových projektů na blockchainu. Cosmos Network je totiž ekosystém blockchainů, které mezi sebou vzájemně komunikují, což přináší nové možnosti. Do Prahy se tak sjedou všechny hlavní projekty z ekosystému Cosmos včetně významných osobností této části kryptosvěta.

„Koncem minulého roku jsme se stali investorem v Cosmosu. Zároveň jsme investorem v projektech Agoric, Terra a Axelar, což jsou projekty, které v rámci něj fungují. Jejich lídři vnímají Prahu jako středoevropský hub pro vývoj blockchainu. Naším cílem je na téhle percepci dále pracovat a rozvíjet lokální komunitu,“ říká David Rakušan, investiční manažer Rockaway Blockchain Fundu (RBF). V něm teď sice spolu s dalšími sledují velký pád blockchainu Terra a stablecoinu UST, ale v potenciál celé oblasti dál věří.

Jak už z názvu tuzemského investičního fondu, který vznikl v zázemí skupiny Rockaway, vyplývá, právě blockchain je to, co zakladatele RBF Viktora Fischera a spol. nejvíce zajímá. I proto je v celé komunitě stále více vidět. „Akce Gateway to Cosmos je určená pro developery, kteří se chtějí něco naučit o blockchainu a rádi by si například vytvořili svůj první smart kontrakt. Na své si přijdou ale i pokročilejší developeři, kteří se chtějí dále rozvíjet,“ říká Rakušan s tím, že zaměřovat se budou experti během dvoudenní akce na škálovatelnost projektů, jejich zabezpečení, ale také třeba na populární NFT.

Do Prahy dorazí zakladatelé či šéfové předních kryptoprojektů, mezi nimiž nebudou chybět například Billy Rennekamp z Cosmos Hubu, spoluzakladatel Osmosis Sunny Aggarwal nebo spoluzakladatel Agoricu Dean Tribble. Zatímco Cosmos Hub zajišťuje jednotlivým projektům zabezpečení, Agoric je platforma, na které mohou vývojáři vytvářet smart kontrakty v jednom z nejpopulárnějších programovacích jazyků javascript. Axelar je protokol, který umožňuje komunikaci i mezi blockchainy, jež nejsou součástí ekosystému Cosmos.

Vstupenku na dvoudenní akci, která proběhne v pražském Cubexu od 16. do 17. května, lze pořídit za 75 eur (necelých 1 900 korun). Při zadání kódu RBF2022 získáte při objednávce 50procentní slevu. „Gateway to Cosmos je doposud největší akce zaměřená čistě na ekosystém Cosmos, kdy očekáváme až 600 účastníků,“ láká Rakušan na konferenci spojenou s hackathonem. Poslední taková akce proběhla v Lisabonu a účastnilo se jí tři sta developerů.