Newyorský styl bydlení nad Prahou. Ve V Toweru míří do prodeje exkluzivní byt s uměním od Nikla či Kopeckého
Praha je městem věží, moderní výškové bydlení je tu ale vzácností. V pankráckém V Toweru nyní míří do prodeje plně zařízený byt.
Koncept rezidencí po vzoru Manhattanu nebo Londýna přinesl do české metropole projekt V Tower od architektonického studia Radana Hubičky, který se svými 104 metry zůstává nejvyšší ryze rezidenční budovou v zemi. Trend prémiového bydlení se v posledních letech výrazně proměnil. Nároční kupci už nehledají jen velké byty na dobré adrese, ale především ucelený životní styl, vysokou míru bezpečnosti, soukromí a služby, které jim zpříjemňují život a šetří čas.
Budova, jež jako první rezidenční projekt v Evropě získala nejvyšší ekologickou certifikaci LEED Platinum, nabízí obyvatelům zázemí srovnatelné s pětihvězdičkovými hotely. Většina zdejších bytů je dlouhodobě v rukou soukromých vlastníků a na volném trhu se objevují jen výjimečně. Aktuálně je však k dispozici tříložnicový byt v 18. patře.
Panoramatické výhledy i italský design na klíč
Byt s dispozicí 4+kk a užitnou plochou 175,7 m² tvoří velkorysý obývací prostor a tři ložnice, přičemž každá z nich disponuje vlastní koupelnou. Zásadním prvkem interiéru jsou celoprosklené stěny a terasa o rozloze 51,1 m², která byt obepíná ze tří světových stran. Díky výšce 18. podlaží se z ní otevírá nerušený výhled na historické centrum včetně Pražského hradu, Vyšehradu a údolí Vltavy.
Na rozdíl od standardních novostaveb se byt prodává kompletně zařízený. O nábytek a vybavení se postarala renomovaná italská značka Poliform. Kurátorský charakter interiéru pak podtrhuje sbírka současného českého umění – na stěnách visí díla Petra Nikla, Vladimíra Kopeckého či Tomáše Predky. Kompletní vybavení včetně uměleckých děl je součástí prodeje. Praktickou stránku bydlení doplňují prostorné šatny, sklep o velikosti téměř 11 m² a dvě nadstandardně široká parkovací stání v podzemních garážích.
Privátní klub s kinem i golfovým simulátorem
Součástí života ve V Toweru je i přístup do privátního klubového patra, které je vyhrazeno výhradně rezidentům. K dispozici je zde bazén, vířivka, sauny, fitness centrum, ale také zasedací místnosti pro obchodní schůzky nebo dětský koutek.
Obyvatelé mohou využívat i soukromý kinosál, indoor golfový trenažer a nepřetržitou recepci se službami concierge, která zařídí vše od úklidu až po rezervace. Budova pamatuje i na každodenní detaily – v zázemí nechybí rychlonabíjecí stanice pro elektromobily, myčka kol ani místnost pro mytí psů.
Detailní specifikace bytu i možnost sjednat si individuální prohlídku jsou k dispozici přímo na webu.