Vede je jeden z otců AI a z Evropy chtějí změnit, jak se vyvíjí léky. Mají na to desítky miliard
Londýnský startup Isomorphic Labs založil Demis Hassabis a poté, co se stáhl v Googlu do pozadí, je ve firmě ještě víc zapojený.
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Demis Hassabis je mimořádnou postavou světové AI, jednou z těch úplně nejvlivnějších. Jako dlouholetý šéf a spoluzakladatel laboratoří Google DeepMind stál v první linii vývoje umělé inteligence a je tam i dnes, kdy se stáhl do pozadí a znovu se více soustředí na práci vědce. Ostatně za tu dostal v roce 2024 Nobelovu cenu za chemii za výzkum proteinů právě s pomocí AI. A s chemií se pojí i další projekt, za nímž stojí a kolem kterého je teď hodně rušno: londýnský startup Isomorphic Labs, který slibuje, že s pomocí umělé inteligence zásadně zrychlí vývoj nových léků.
Zpravodajská agentura Bloomberg před pár dny uvedla, že Isomorphic Labs jedná o nové investici při valuaci nejméně 40 miliard dolarů, tedy zhruba 840 miliard korun. Jak upozornila datová platforma Dealroom, která sleduje investice do technologických firem, jde zatím jen o rané rozhovory a kolo není uzavřené. Nicméně jde o pozoruhodné dění, které dokládá, jaké vášně a naděje umělá inteligence budí. A jak moc rozhoduje, když za projekty stojí lidé s mimořádným renomé.
Jde totiž o to, že firma, jejímž posláním je vyvíjet léky, zatím žádný nepustila do klinických studií, tedy testování na lidech. Na světě je přitom už pátým rokem a teprve letos by se pokročilé testy měly spustit. Od investorů už navíc nabrala v předešlých kolech (naposledy letos na jaře) bezmála tři miliardy dolarů a podpořili ji tak zkušení hráči, jako jsou fondy Thrive Capital či Temasek.
Pro ně byl nepochybně klíčovou postavou Demis Hassabis, padesátiletý Londýňan, který se už jako teenager stal šachovým mistrem a v sedmnácti programoval pro herní studio Bullfrog hru Theme Park. Informatiku vystudoval na univerzitě v Cambridgi, doktorát z neurovědy získal na University College London. K umělé inteligenci se tak dostal oklikou přes počítačové hry a neurovědu. Paradoxní je, že jeho rodiče, z nichž jeden má kyperské a druhý singapurské kořeny, v Londýně provozovali obchod s hračkami.
V roce 2010 spoluzaložil laboratoř DeepMind, a to s Shanem Leggem a Mustafou Suleymanem, dnešním šéfem umělé inteligence v Microsoftu. Google ji o čtyři roky později koupil za více než půl miliardy dolarů. DeepMind proslavil program AlphaGo, který porazil špičkového hráče deskové hry Go, a hlavně systém AlphaFold, jenž z chemického zápisu bílkoviny předpoví její tvar. Právě za něj Hassabis a jeho kolega John Jumper v roce 2024 získali Nobelovu cenu za chemii, kterou sdíleli s Američanem Davidem Bakerem.
Letos v srpnu ale Hassabis překvapil. Alphabet, mateřská společnost Googlu, oznámila, že se vzdává pozice šéfa Google DeepMind a stane se hlavním vědcem celé skupiny, zatímco denní provoz převezme dosavadní technologický ředitel Koray Kavukcuoglu. Ve stejný den navíc po sedmadvaceti letech odešel Jeff Dean, jedna z nejvýznamnějších postav Googlu, který s kolegy založil vlastní startup.
Minimálně u Hassabise nešlo o vyhazov, ale o plánovaný ústup z manažerské funkce. Zaměstnancům napsal, že na obecné umělé inteligenci, tedy systému zvládajícím cokoli, co umí člověk, pracuje celý život. „Stejně jako mnozí z vás teď cítím, že je na dosah,“ napsal Hassabis ve vzkazu, z nějž citoval server Gizmodo. Jedním z důvodů, proč se chtěl stáhnout, byla právě i šance věnovat víc času projektu Isomorphic Labs.
Ve startupu, který v roce 2021 vznikl jako dceřinka Alphabetu s úkolem využít AlphaFold k vývoji léků, je Hassabis nadále generálním ředitelem a podle všeho se mu věnuje velmi intenzivně. Firma sídlí v Londýně, má kanceláře ve švýcarském Lausanne a v americkém Cambridge v Massachusetts.
Důvěru farmaceutického průmyslu si Isomorphic získal už v lednu 2024, kdy uzavřel dohody s americkým koncernem Eli Lilly a švýcarským Novartisem. Lilly mu měl zaplatit předem 45 milionů dolarů, Novartis 37,5 milionu. Další peníze, v případě Lilly až 1,7 a u Novartisu až 1,2 miliardy dolarů, tedy dohromady zhruba 61 miliard korun, jsou takzvané milníkové platby, které se vyplatí při splnění určitých vývojových cílů, uvedl web BioSpace. V lednu 2026 přibyl mezi partnery i koncern Johnson & Johnson. Isomorphic Labs se ve vývoji soustředí na rakovinu a poruchy imunity, a to jak ve vlastních programech, tak právě ve spolupráci s partnery.
Co se peněz od investorů týče, ty firma relativně dlouho nehledala. První externí kolo ve výši 600 milionů dolarů, zhruba 12,5 miliardy korun, uzavřela až na konci března 2025 a vedl ho americký fond Thrive Capital. Ten patří k hlavním investorům do umělé inteligence a drží podíly třeba v OpenAI nebo v platební firmě Stripe. Kola se ale účastnil i fond GV, tedy někdejší Google Ventures, a také samotný Alphabet. Hassabis tehdy řekl, že firma sice kapitál nutně nepotřebuje, ale že jí pomůže najímat špičkové vědce.
O rok později přišlo kolo mnohem větší. Letos v květnu Isomorphic Labs oznámili, že získali 2,1 miliardy dolarů, zhruba 44 miliard korun, opět pod vedením Thrive Capital. Ke stávajícím investorům přibyly fondy MGX z Abú Dabí, singapurský státní fond Temasek, CapitalG (což je další investiční společnost Alphabetu) nebo britský UK Sovereign AI Fund. Dohromady tak firma od externích investorů vybrala 2,7 miliardy dolarů, zhruba 56 miliard korun.
Demis Hassabis
- Narodil se 27. července 1976 v Londýně.
- V roce 1998 založil herní studio Elixir Studios, později vystudoval mj. neurovědy na University College London.
- V roce 2010 spoluzaložil laboratoř DeepMind, kterou v roce 2014 koupil Google.
- Program AlphaGo porazil v roce 2016 mistra hry Go, systém AlphaFold předpovídá prostorovou strukturu proteinů.
- V roce 2024 získal Nobelovu cenu za chemii spolu s Johnem Jumperem a Davidem Bakerem, téhož roku byl pasován na rytíře.
- V roce 2021 založil Isomorphic Labs jako londýnský startup, který staví na AlphaFoldu a míří na objevování léků, dodnes firmu vede jako CEO.
- V srpnu 2026 se dobrovolně vzdal funkce šéfa DeepMindu, zůstal ale předsedou a hlavním vědcem Alphabetu, mateřské firmy Googlu.
Peníze mají sloužit hlavně k rozvoji interního systému IsoDDE, zkratky pro Isomorphic Labs Drug Design Engine – jde o výpočetní nástroj na návrh léků. Zatímco AlphaFold odpovídá na otázku, jak bílkovina vypadá, IsoDDE má odpovídat na to, jak navrhnout lék, který se na ni naváže, a zda bude účinný.
Jakkoli je Hassabis respektovaná postava, je na místě určitá opatrnost. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2025 Hassabis uvedl, že by první léky navržené umělou inteligencí mohly být v klinických studiích do konce roku a že jeho firma chce zkrátit vývoj z deseti let na týdny či měsíce. Jenže letos už agentura Reuters hlásila posun těchto ambic minimálně na konec roku 2026.
O tom, že AI zásadně promění to, jak léky vznikají, není ovšem sporu. A dá se čekat, že poroste i byznysový výtlak sektoru. Například analytická firma Grand View Research odhaduje, že obor objevování léků s pomocí AI bude mít v roce 2033 velikost 13,8 miliardy dolarů, dnes to nejsou ani tři miliardy.
Z evropského pohledu jsou Isomorphic Labs zvláštní případ. Jde o britskou firmu s laboratořemi ve Švýcarsku, kterou ale pořád ještě většinově ovládá americký Alphabet a financují ji z velké části nadnárodní fondy. Evropský původ je tak daný spíše adresou a vědeckou základnou než majetkovou strukturou. I přesto lze firmu považovat za další příklad Evropských nadějí, tedy ambiciózních firem ze starého kontinentu, které úspěšně jedou na AI vlně.