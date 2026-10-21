Dřevěná kostka s koupacím sudem a saunou. Po glampingu u lomu vybudovali manželé designovou chatu
Chata Hra je už druhým miniprojektem dvou manželů z Vysočiny. Návratnost nepočítáme, dělali jsme ji s architekty pro radost, říkají.
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Pohled z panoramatického okna na zvlněný horizont Vysočiny, praskání dřeva v krbových kamnech a vůně smrkového masivu. Za francouzským oknem na kryté terase stoupá pára z horkého sudu a vedle čeká vyhřátá prosklená sauna. Chata Hra, která vyrostla na jižním svahu Lipnice nad Sázavou, působí tak trochu jako skandinávský únik z města.
Za netradičním útočištěm stojí manželé Čepkovi z Hradce Králové. Michal Čepek celý život podniká v cestovním ruchu – vede cestovní kancelář, která se specializuje na poznávací zájezdy v malých skupinách do odlehlých koutů světa, od Mexika a Japonska přes Nepál a střední Asii až po destinace jako Irák nebo Afghánistán. Jeho žena Marie pracuje jako dentální hygienistka. Když na jaře 2020 udeřil covid a hranice se uzavřely, obě jejich profese ze dne na den zamrzly.
„Najednou bylo úplně mrtvo. Rušily se zájezdy, vracely se peníze a na mě padla deprese a vyhoření,“ vzpomíná Michal Čepek. Místo pasivního čekání ale začal hledat způsob, jak své celoživotní zkušenosti z cestovního ruchu zúročit doma v Česku. Měl jasnou představu: chtěl vybudovat odlehlé místo pro odpočinek. Takové, kam člověk snadno dojede za hodinu z Prahy nebo Brna, ale přitom bude mít pocit, jako by se ocitl v jiném světě.
Najednou bylo úplně mrtvo. Rušily se zájezdy, vracely se peníze a na mě padla deprese a vyhoření.
Řešení se objevilo náhodou u Lipnice nad Sázavou, kde Čepek narazil na opuštěný zatopený lom. Místo manžele okamžitě oslovilo a po půlročním zvažování a prozkoumávání lomu ve všech ročních obdobích se rozhodli pozemek koupit s tím, že na něm postaví malý rekreační objekt ze dřeva.
„Měli jsme najednou spoustu volného času, a tak jsme si to tam hodně vybudovali sami. Vzali jsme montérky, nastartovali motorovou pilu, nabrousili rýče, přemístili tuny kamení a celý prostor si opravdu vymazlili,“ popisuje začátky prvního miniprojektu. Jako první vyrostla přímo na hladině lomu plovoucí sauna, kterou navrhlo architektonické studio Hra, po ní o kus výš ve svahu dřevěný glamping. Projekt záhy uspěl v architektonických soutěžích i v médiích a položil základ vyhledávaného projektu Hidden Retreat, kde bývá na měsíce dopředu plno.
Ze sevřených skal na prosluněný svah
Lipnice s monumentálním hradem a kamenickou historií Čepkovy chytila natolik, že když se naskytla příležitost pořídit pozemek v nedaleké chatové osadě, neváhali. Místo ale nabízelo úplně jiný kontext než zatopený lom.
„Zatímco lom je sevřený skalami, utopený v lesích a člověk v něm jde víc do sebe, jižní svah má úplně jinou energii. Je vzdušný, otevřený a nabízí skvělý výhled do údolí,“ srovnává Čepek s tím, že pro novou realizaci znovu oslovili osvědčené architekty ze studia Hra. Ti na svažitém pozemku navrhli dřevostavbu ve tvaru čisté kostky, orientovanou tak, aby maximálně vytěžila denní světlo a nabídla panoramatické výhledy. Od názvu studia i od kubického tvaru se nakonec odvodilo i samotné jméno objektu – Chata Hra. K motivu hravosti navíc odkazují i deskové hry pro hosty a venkovní úniková hra, kterou manželé vytvořili přímo v Lipnici a jež návštěvníky provází po historii městečka.
Než ale chatu otevřeli veřejnosti, celý rok ji nejdříve střídavě sami obývali. „Nechtěli jsme hned spustit pronájem. Rok jsme chatu testovali. Zkoušeli jsme ji v různých ročních obdobích i v zimních mrazech, sledovali jsme, jak prostor působí, a podle toho jsme ještě spoustu věcí dolaďovali,“ říká Čepek. Teprve po vyladění v reálném provozu dostal interiér finální podobu.
Byla to pro nás především radost, možnost realizovat se a vytvořit něco hezkého, co bude pro lidi fungovat celoročně.
Uvnitř dominuje přiznané světlé dřevo, čisté linie a podlahové vytápění. Místo klasické sedačky navrhli architekti rozměrné pobytové dřevěné pódium s polštáři. Z něj se dá sledovat televize, nebo se jen tak nerušeně dívat velkoformátovými okny do zahrady. Na obytnou část navazuje kuchyně, kde vedle indukční desky či kávovaru nechybí ani tradiční česká remoska.
Ve dvou samostatných klimatizovaných ložnicích se pohodlně vyspí až pět hostů. Hlavním exteriérovým prvkem je krytá terasa, na niž se vchází přímo z obýváku. Funguje jako wellness s finskou saunou a vestavěným koupacím sudem. Na terasu plynule navazuje zahrada s otevřeným ohništěm pro večerní posezení.
S koncem protiepidemických opatření se Michal Čepek naplno vrátil ke své práci v cestovní kanceláři a znovu tráví dlouhé týdny na cestách s klienty. Zatímco o původní glamping v lomu se i nadále stará správce ze sousedství a manželé chtějí mít na další péči o něj přímý vliv, provoz chaty Hra už svěřili specializované agentuře. Hosté tak mají k dispozici dálkový přístup přes chytrý zámek a rezervace běží bezkontaktně.
Díky svému konceptu se Chata Hra od počátku zařadila do výběru ubytovacího portálu Amazing Places. Ačkoliv byla stavba architektonicky promyšlené kostky výrazně nákladnější než v případě původního lomu, návratnost majitelé podle svých slov nijak detailně neřeší. „Úspěšný projekt a vysoký zájem hostů bereme jako příjemný bonus a věříme, že jednou se nám vše vrátí,“ zamýšlí se Michal Čepek.
„Až to bude, tak to bude. A když to nebude, tak to nebude. Byla to pro nás především radost, možnost realizovat se a vytvořit něco hezkého, co bude pro lidi fungovat celoročně,“ říká na závěr.