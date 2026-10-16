Po dlouhé době tu je seriál od Marvelu, který stojí za to. Je chytrý a možná i důležitý pro nové Avengers
Marvel uzavírá trilogii o Visionovi a jeho rodině. VisionQuest navíc přináší i filozofické myšlenky a varování před AI.
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Seriály od Marvelu nemají tu nejlepší pověst – a právem. Z celé řady vyčnívá jen pár z nich a jedním z nich je i WandaVision, který televizní tvorbu komiksové značky před pěti lety odstartoval. A události, které v něm začaly, právě teď vrcholí v nové a opět povedené sérii VisionQuest. My jsme ji už viděli a máme pro vás recenzi série, kterou byste si měli pustit před Avengers: Doomsday.
Podle herečky Emily Hampshire, která v seriálu hraje umělou inteligenci E.D.I.T.H., je totiž pro pochopení očekávaných Avengers zásadní. „Myslím, že je povinnost vidět VisionQuest před Avengers: Doomsday. Působí to tak trochu jako… chtěla jsem říct předkapela před velkým filmem, ale ne, řekla bych, že nemůžete vidět Doomsday bez toho, abyste viděli tenhle seriál,“ řekla pro CzechCrunch. Oficiálně zatím není potvrzeno, že se Vision objeví v Doomsday, Paul Bettany, který ho už několik let hraje, ale sám naznačil, že se v příštích Avengers vrátí. Znalost VisionQuestu by vám tak v prosinci v kině mohla chybět.
Jen o tom ale nová série není. VisionQuest je také završením trilogie, která sleduje příběh o rodině synthezoida Visiona, čarodějky Wandy Maximoff a jejich dětí Billyho a Tommyho. Ten rozvedly už zmíněná WandaVision a pak Agatha za vším schovaná. Navíc přináší i přesah filozofických myšlenek a varování před umělou inteligencí, která je v současnosti všudypřítomným tématem nejrůznějších diskuzí. Nyní vychází první dvě epizody, další dvě pak vyjdou vždy po týdnu, tedy kromě posledních epizod, ty se představí vždy po jedné.
Pro vás, co si nepamatujete předchozí dva seriály, jen krátké připomenutí – a kdo byste si je rádi nakoukali, tento odstavec přeskočte, protože obsahuje spoilery. Wanda alias Scarlet Witch nezvládla zármutek po smrti Visiona v Avengers: Infinity War a ve městečku Westview si vlastní magií vytvořila iluzi domova, kde Vision žije a čekají spolu dvojčata Billyho a Tommyho. Když se iluze zhroutila, o rodinu přišla. V té době ale vládní organizace sestrojila Visionovu kopii, které čarodějka předala původní Visionovy vzpomínky. V Agathě se pak ukázalo, že mladík jménem William je ve skutečnosti reinkarnací Billyho. VisionQuest navazuje tam, kde oba seriály skončily.
Nový Vision, ztvárněný opět Paulem Bettanym, má v hlavě trochu zmatek a musí se v ní zorientovat. To vypadá tak, že přes den pracuje v baru, odkud pochází jeho nejhezčí vzpomínky na život s Wandou, a v noci utíká do své mysli, kde se snaží zjistit, kdo vlastně je a jestli kromě vzpomínek minulého Visiona má i jeho emoce. Ve své mysli si vytvořil celý dům s AI modely, které se v zákoutích jeho závitů skrývají. Potkáme tak staré známé Starkovy AI jako J.A.R.V.I.S., D.U.M.-E., U., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. známou ze Spider-Man Far From Home a nakonec i Ultrona, který kdysi fyzického Visiona stvořil a chtěl s jeho pomocí zničit svět.
Právě jeho představitel James Spader je moc milým překvapením, už v druhých Avengers propůjčil robotickému Ultronovi svůj ikonický hlas a nejeden fanoušek doufal v jeho návrat. Od té doby se ale v žádném filmu ani seriálu neobjevil. Až teď, a dokonce ho uvidíme i v jeho lidské formě.
Nicméně pokud si myslíte, že se bude celý seriál odehrávat jen v digitálním prostředí, tak jste na omylu. Hned na začátku se totiž ukáže, že je někde venku nejspíš i Tommy, špatnou zprávou ale je, že byl unesen. A i když nejde o stejného Visiona, který Tommyho vychovával, pořád mu na něm záleží, a tak musí odložit barmanskou utěrku a vydat se na svůj „quest“.
Hned od druhé epizody se rozjíždí temná detektivní linka, která mě bavila podobně jako u podařeného Lokiho. Tvůrci efektně pracují s kombinací virtuálního a reálného světa, kdy seriál přirozeně přechází mezi oběma rovinami. Co jsem si opravdu užíval byly výměny dialogů mezi Spaderem a Bettanym, kteří předvádí v seriálu určitě nejlepší výkon. Další postavy jsou ovšem poměrně daleko za nimi a zbývající AI jsou dost jednorozměrné, ovšem nevím do jaké míry jim to jako programům primárně pro jeden účel vyčítat. Bohužel tu zůstává i klasický problém Marvelu s nevýraznými záporáky. Nechci prozradit, kdo jím je, ale ve výsledku se přidá do další plejády záporáků, na které diváci rychle zapomenou.
V seriálu s tímto tématem se nabízí ponořit se do problematiky naší budoucnosti s umělou inteligencí, jestli ale čekáte větší zamyšlení v tomto směru, budete zklamaní. VisionQuest jen klouže po povrchu a nastiňuje dvě varianty, buď nás AI spasí, anebo se zvrhne, jako dříve Ultron, a povede k naší zkáze. Seriál je tak mírným varováním, které ale nejde do hloubky. Naopak se ale věnuje jiným filozofickým zamyšlením a otázkám, které v MCU příliš nejsou. Celkově si tak stojím za tím, že VisionQuest je nadprůměrný seriál, který funguje dobře i samostatně. Pravděpodobně nejde přímo o povinnost před příštími Avengers, pokud ale chcete být na film stoprocentně připraveni, VisionQuest by vám neměl uniknout.