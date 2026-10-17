Kolik stojí byt na téhle fotce? Český student při psaní bakalářky vytvořil hru, kterou hrají tisíce lidí
Od jednotek hráčů k desítkám tisíc. Nápad spojit denní hry s cenami inzerátů nemovitostí či aut ukázal, jaký mají Češi reálný odhad.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Z večerního brouzdání po realitních portálech a bazarových nabídkách udělal hru, která během jediného měsíce zaujala desítky tisíc Čechů. Jednadvacetiletý student Vojtěch Kubíček přišel s projektem Hádej cenu, jehož princip je jednoduchý: hráči dostávají fotografie skutečných nemovitostí, aut nebo předmětů z bazaru a snaží se co nejpřesněji odhadnout jejich cenu. Za první čtyři týdny od spuštění si hru vyzkoušelo přes 47 tisíc lidí, kteří dohromady odeslali více než 600 tisíc tipů.
Za nápadem stojí mladík, který je aktuálně ve třetím ročníku aplikované informatiky na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, takže jeho hlavní náplní posledních dnů je psaní bakalářské práce. S vývojem webů má nicméně zkušenosti už zhruba šest let, dlouho však tvořil spíše drobné věci sám pro sebe. „Byly to spíš menší projekty, abych se naučil vývoj webů. Nedělal jsem je s tím, že by je měl hrát někdo další. Hádej cenu je první věc, kterou jsem opravdu pustil ven,“ vysvětluje Kubíček.
Správný impuls přišel ve chvíli, kdy spojil dvě své záliby. „Baví mě denní hry jako Wordle nebo Přihořívá, a zároveň rád koukám na reality a kolik co stojí. Tak jsem to spojil. Tipovat ceny bytů baví asi každého, protože každý má nějakou představu a pak je překvapený, jak moc se plete,“ popisuje vznik nápadu.
První verze vznikla vcelku rychle a světlo světa spatřila letos v půlce září. Nabízela vcelku přímočarý koncept: nemovitosti z Srealit, denní výzvu a žebříček. Prvních pár dní ji hrálo kolem padesáti lidí denně, hlavně autorovi kamarádi. Kubíček ale pochopitelně toužil po větších číslech, a tak zkusil odkaz na hru poslat streamerům FlyGunovi a HaiseTovi, které každý večer sledují tisíce lidí, do živého chatu. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a hra se začala šířit.
Obrovskou vlnu zájmu spustil o pár dní později největší český streamer Agraelus, který z hraní publikoval video na YouTube. Během jediného dne vyskočila denní návštěvnost z padesáti hráčů na více než osm stovek.
Jak jsou na tom hráči s odhadem?
Z dat herních tipů, která jsou aktuální k datu vydání článku, vyplývá několik docela jasných vzorců. Co se nemovitostí týče, ty drahé hráči podceňují, levné přeceňují. Inzeráty do 2 milionů korun hráči nadsadí v průměru o 35 %. Naopak u luxusních sídel nad 25 milionů korun nemají představu a jejich cenovky podstřelují dokonce o třetinu. Nejlépe trefují klasický střed mezi 7 a 12 miliony. Z krajů lidé nejvíce nadhodnocují nemovitosti v Moravskoslezském kraji (+10 % nad realitu), nejstřízlivější jsou v Královéhradeckém kraji (–4 %).
U věcí z bazaru hrají dle všeho prim emoce. Ceny u sběratelských předmětů nebo Pokémon karet přestřelují hráči v průměru o více než 60 %. Naopak vybavení do dílny a na zahradu podceňují, reálnou hodnotu strojů a nářadí tipují o 28 % nižší, než za kolik se skutečně prodávají.
Videa a klipy od dalších známých tváří jako HouseBox, Dodo nebo FattyPillow mají dnes v součtu přes 1,5 milionu zhlédnutí. To vše přitom bez jediného investovaného haléře do propagace. „Všechno se šířilo samo. A je to zvláštní pocit, když hru hraje někdo, koho sám sleduju, a v chatu u toho tipují tisíce lidí,“ přiznává hradecký student.
S raketovým růstem však přišly technické zkoušky, se kterými v začátcích nepočítal. „Když přišlo místo padesáti lidí přes osm set, žebříček vyčerpal limit databáze, takže jsem ho přes noc předělával. Pak jsem řešil, aby se cena nedala vyčíst z kódu stránky, ochranu proti podvádění, filtr na sprosté přezdívky nebo přihlašování přes Google. Spousta věcí, se kterými u malého projektu vůbec nepočítáte,“ vzpomíná Kubíček na náročné momenty, kvůli kterým strávil nad kódováním spoustu večerů a nocí.
Hráči si navíc sami začali říkat o nové funkce i kategorie. Když se ozvali slovenští uživatelé, přibyl přepínač měny na eura. Později přišlo na řadu hádání cen věcí z internetových bazarů a v návaznosti na to i sekce s auty. Velkým krokem vpřed byl multiplayerový režim pro více hráčů. Právě kategorie aut v kombinaci s videem od FattyPillowa se 11. října postarala o dosud nejsilnější den, kdy si hru zahrálo přes 4 200 lidí za jediný den.
Na celém projektu pracuje Kubíček sám od nápadu přes design až po herní logiku. Jelikož musel skloubit studium s vývojem webu, vzal si na pomoc umělou inteligenci. „AI používám jako pomocníka při programování, konkrétně Claude Code, hlavně na rychlejší psaní a ladění kódu. Díky tomu stihnu za pár dní, co by mi jinak trvalo týdny,“ popisuje.
Samotný chod hry je z velké části automatizovaný. Nové inzeráty do ní přibývají v dávkách, automaticky se zakrývají ceny v popisech a neaktuální nabídky se skrývají. Stejně tak se každý den sama losuje denní výzva, aby všichni dostali stejných pět inzerátů. Ruční kontrola ze strany autora je nutná jen u věcí, které automat nepozná, například u nevhodných fotek nebo inzerátů, kde udávaná cena nesedí k tomu, co je na snímku.
Přestože projekt dosahuje velké návštěvnosti, provozní náklady se drží v řádu několika set korun měsíčně, protože hra běží na službách, které se škálují samy. I do budoucna tak plánuje Vojtěch Kubíček zachovat hru zdarma a bez otravných prokliků či reklam. „Teď domlouvám prvního partnera pro kategorii auta. Do budoucna bych rád spolupracoval i s dalšími firmami, které ke hře sedí, třeba s realitkami nebo e-shopy, pro které může vzniknout vlastní kategorie nebo výzva,“ uzavírá plány do budoucna.