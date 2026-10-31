Ručně točený animák vznikal šestnáct let. Kritici ho milují, diváci ho berou jako vzpouru proti AI
Studio, které financuje spoluzakladatel Nike a které nám nadělilo Koralínu, natočilo další film se stop motion animací. Kritici jásají.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zatímco většina Hollywoodu zkouší, co všechno zvládne umělá inteligence, filmové studio Laika šestnáct let chystalo film, ve kterém ručně posouvalo loutky o zlomky milimetru. Výsledek je podle kritiků jedním z jeho nejlepších filmů vůbec. Dokonce i od běžných diváků sklízí Wildwood na internetu slova podpory. Zásadní otázka ale zní – přijde na něj mainstreamový divák?
Fantasy pohádka Wildwood, která měla premiéru 29. října, se odehrává v současném Portlandu v Oregonu. Tam žije dospívající Prue se svými rodiči a mladším bratrem. Bratra ale při výletě městem unese hejno vran. Hlavní hrdinka tak vyráží za ním a cesta ji zavede až do záhadného magického lesa, který ukrývá mluvící zvířata, děsivé bandity a hlavně zlou královnu, kterou bude muset Prue pro záchranu bratra přemoci.
Snímek měl sice premiéru v Česku až tento týden, v zahraničí si ji ale odbyl už o týden dříve a prozatím sbírá všude vysoká hodnocení. Na IMDb získal 8,7 z 10 hvězd, čímž se stal nejlépe hodnoceným animovaným filmem databáze, na Rotten Tomatoes má 99 procent. I na ČSFD má na základě prvních recenzí 94 procent.
Kritici vyzdvihují hlavně jeho animaci, kterou označují za mistrovské dílo, chválí loutky, kulisy i ukázkovou práci se stop motion. Příběh podle většiny z nich není špatný, ale jednoduše se nemůže rovnat výjimečnému technickému provedení. A jak je u Laiky zvykem, i v tomto snímku tvůrci zajímavě pracují s dospělejšími tématy.
Studio Laika je ve filmovém průmyslu vůbec zvláštním případem. Má loajální fanoušky, dobré kritiky a hned několik nominací na Oscara, ale pokladny kin nikdy nebyly jeho silnou stránkou. I dnes kultovní snímek Koralína a svět za tajnými dveřmi se velké slávy dočkal až časem a při premiéře se s rozpočtem 60 milionů dolarů sotva zaplatil.
Rozpoznávacím znakem projektu, za kterým stojí spoluzakladatel značky Nike Phil Knight, je takzvaná stop motion animace, tedy technika, při které se fyzické předměty fotí po jednotlivých snímcích a po přehrání snímků za sebou vznikne dojem plynulého pohybu. Animátor postaví a nasvítí kulisu, loutkou pohne o zlomek milimetru, udělá fotku a celý postup opakuje, dokud film není hotový. V tomto případě navíc bez jakéhokoliv využití AI.
„S příchodem umělé inteligence jsou celé dějiny umění a tvořivosti, které jsme jako lidstvo společně vytvořili, pohlcovány stroji a ty nám je pak předkládají zpět, jako by šlo o něco nového. Je to plagiátorství,“ říká pro deník New York Times režisér filmu a šéf studia Travis Knight. AI podle něj chybí lidskost. Na Wildwoodu dělalo tisíc lidí, kteří používali svou představivost a své ruce a projektu zasvětili roky života, protože v něj věřili. To podle režiséra AI nikdy nedokáže, a proto je jejich dílo vlastně oslavou lidství.
Tichým vzdorem proti AI se film ostatně stal, už když na YouTube vyšel první trailer. Ten má ke dnešku přes 90 milionů zhlédnutí a nejlajkovanější komentář zní: „V době stále rostoucí AI potřebujeme studia jako Laika víc než kdy dřív. Každý to musí vidět v kinech, protože peníze mají hlavní slovo.“ Plány na film se přitom zrodily dávno před aktuálním nástupem umělé inteligence.
Travis Knight objevil rukopis románu Colina Meloye, který je pro Wildwood předlohou, už v roce 2010. Tehdy mělo studio Laika za sebou jediný titul a režisér ještě vůbec netušil, jak ho natočit, ale už tehdy to měl v plánu. A i když na scénáři pracoval Knight už od té doby, hlavní produkce se rozběhla až před pěti lety a podílelo se na ní lehce přes tisíc lidí. Výroba rozhodně nebyla jednoduchá, ve filmu se objevuje 233 ručně vyrobených loutek a 132 různých scén včetně 728 miniaturních stromů. Výroba loutky zlatého orla pak zabrala dokonce tři tisíce hodin. Nejsložitější byla podle režiséra ale závěrečná patnáctiminutová bitva, během které bylo nutné vytvořit 400 jednotlivých záběrů.
Jak se ale může společnost, která nikdy neměla kasovní trháky, věnovat jednomu projektu šestnáct let? Travis Knight je totiž synem spoluzakladatele značky Nike Phila Knighta, který je zároveň předsedou Laiky a pomáhá ji financovat. Phil Knight do společnosti investoval už na konci devadesátých let, ještě pod názvem Will Vinton Studios, kde jeho syn pracoval jako animátor. V roce 2002 pak koupil většinový podíl a o tři roky později studio přejmenoval na Laika. Rodinné peníze tak filmařům dovolily tvořit snímky, které by jinak nemohly.
Wildwood je s rozpočtem 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) zatím nejdražším filmem Laiky. Vzhledem k tomu, že tvůrcům jde z kin přibližně polovina tržeb a do rozpočtu není započítaná reklama, film by pro zaplacení potřeboval vydělat minimálně 250 milionů dolarů. To ale zatím podle tržeb prvního týdne, 15 milionů dolarů, vypadá jako silně nepravděpodobné. Ještě se samozřejmě může zvednout opožděná vlna diváků, která by dokázala, že internetová podpora nebyla jen hlasitou menšinou. Podobná situace už nastala u pixarovky Mezi živly, která měla slabý první víkend, ale díky dobrým ohlasům se nakonec vyšplhala až na desetinásobek prvního víkendu.