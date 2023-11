Brankář Petr Čech bude chytat v nejvyšší hokejové lize. A rovnou za obhájce titulu z Velké Británie

Uložit 0

Jeho domovem byla hlavně brána fotbalová, jak se ale ukazuje, umí i v bráně hokejové. A teď na Petra Čecha čeká jeho dosud největší výzva na ledové ploše. Zatímco ještě před pár lety bral pozici hokejového gólmana jako zpestření svého volného času, teď míří mezi elitu ve Velké Británii. Slavný český brankář se stává součástí obhájce titulu tamní hokejové soutěže Belfast Giants.

Svůj poslední fotbalový zápas odehrál v roce 2019, pak se z londýnského Arsenalu, kde svou skvělou profesní kariéru zakončil, přesunul o pár kilometrů vedle, do Chelsea, kde už předtím strávil jedenáct let a odchytal více než tři stovky zápasů. Odešel tam ale ne jako brankář, nýbrž jako součást vedení, když byl oficiálně poradcem sportovního a technického úseku.

Nadobro z něj odešel loni, tedy po třech letech, kdy – jak sám přiznal – díky svým pravomocem operoval v klubu skoro na úrovni sportovního ředitele. Klub, kde zažil největší slávu, opustil i kvůli velkým změnám ve vedení, které vygradovaly obřím prodejem Chelsea ze strany ruského oligarchy Romana Abramoviče. Petr Čech ale ve sportu chtěl být i nadále.

I během svého posledního angažmá v Chelsea dojížděl na večerní tréninky. Ne však fotbalové, ale hokejové. Z toho, co pro něj bylo jen koníčkem, se začala stávat kariéra – v roce 2019 se stal brankářem týmu Guildford Phoenix ze čtvrté anglické ligy, se kterým se mu podařilo vyhrát soutěž, play-off i pohár. Poté změnil barvy na ty, ve kterých hraje třetiligový tým Chelmsford Chieftains.

📣 𝐑𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 👀

The Stena Line Belfast Giants can confirm that legendary Premier League goalkeeper and current @OxfordCityStars netminder @PetrCech has joined the club on loan as temporary emergency cover. 🥅

📰 https://t.co/O1Jl7qxd4o

📸 William Cherry. pic.twitter.com/ezot6TsTPl

— Belfast Giants (@BelfastGiants) November 15, 2023