Nejdražší nákup sportovního klubu v historii je hotov. Abramovič prodal fotbalovou Chelsea

Byl to obchod, který by za běžných okolností trval devět měsíců. Jenže Chelsea ani Roman Abramovič tolik času neměli. Poté, co na ruského miliardáře dopadly tvrdé ekonomické sankce, se muselo konat rychle. Fotbalovému klubu z Londýna, ze kterého Abramovič udělal svými miliardami jeden z nejúspěšnějších týmů posledních dvou dekád, totiž hrozilo, že přijde o licenci. Historický obchod se tak musel zrodit v rekordním čase. Dnes Chelsea potvrdila, že k němu oficiálně došlo. Od Abramoviče ji kupují Američané při celkové sumě přesahující 120 miliard korun.

Ve čtvrtek 24. února zahájil ruský prezident Vladimir Putin invazi na Ukrajinu. Ve středu 2. března už byla Chelsea na prodej. Na ruského miliardáře s izraelským pasem totiž začala dopadat tíha sankcí, které na takzvané oligarchy a další osoby navázané na Putinův režim postupně uvaloval západní svět. Po necelých třech měsících má sledovaný případ rozuzlení – Roman Abramovič svůj fotbalový klub po 19 letech prodává, ale právě kvůli sankcím za to nemůže inkasovat ani libru.

Celkový obchod je přitom rekordní. Americké konsorcium investorů vedené Toddem Boehlym a společností Clearlake Capital totiž za Chelsea zaplatí 2,5 miliardy liber, přičemž se zavázalo k tomu, že do klubu v následujících letech investuje další 1,75 miliardy liber. To posouvá celkovou hodnotu obchodu na 4,25 miliardy liber, což je v přepočtu přes 120 miliard korun a zároveň největší částka, kterou kdy kdo za sportovní klub zaplatil.

Ptalo se 250 zájemců

Ke zlomení rekordu nicméně stačí „jen“ zmíněných 2,5 miliardy liber. To je v přepočtu zhruba 3,1 miliardy dolarů a jak informuje magazín Axios, bezpečně tato transakce překonává obchod z roku 2020, kdy za 2,4 miliardy dolarů kupoval Steve Cohen baseballový klub New York Mets. Za více než dvě miliardy dolarů se prodalo už celkem sedm sportovních franšíz, Chelsea je však prvním klubem mimo USA.

Místo na Abramovičovo konto nicméně půjde výtěžek z prodeje na dobročinné účely. Objemnou transakci musela schválit celá řada těles. Zelenou prodeji dalo jak vedení Premier League, nejvyšší anglické fotbalové soutěže, tak britská vláda, která na celou záležitost kvůli sankcím dohlížela. Souhlas vyjádřila rovněž portugalská vláda, protože Abramovič drží vedle ruského a izraelského také portugalský pas. Vše se nakonec uzavřelo den před vypršením speciální licence, díky níž mohla Chelsea i nadále hrát své zápasy a s omezeními fungovat.

Foto: Chelsea/Eric van den Brulle/Wikimedia/CzechCrunch Chelsea míří od Romana Abramoviče k Američanům v čele s Toddem Boehlym

Chelsea uvedla, že obdržela více než 250 dotazů od zájemců o koupi. Nakonec bylo uzavřeno celkem dvaatřicet dohod o mlčenlivosti a na stůl následně dorazilo dvanáct důvěryhodných nabídek. Z nich se zúžil výběr na čtyři, následně na tři a jako vítězné z nich vyšlo konsorcium vedené Toddem Boehlym. Spolumajitel baseballového klubu Los Angeles Dodgers je hlavní tváří celé skupiny, nejvýznamnější finanční část ale poskytuje kalifornská investiční společnost Clearlake Capital.

Osmačtyřicetiletý Boehly bude zastávat funkci předsedy holdingové společnosti, která Chelsea nově vlastní, přičemž s Clearlake Capital si rovným dílem rozdělí kontrolu i řízení klubu. Hlasovacích práv budou mít stejně, většinu akcií klubu ale má držet Clearlake. „Je nám ctí stát se novými správci Chelsea FC,“ uvedl Boehly, který stojí za investiční skupinou Eldridge Industries a vedle zmíněných Dodgers má podíly také v basketbalových Los Angeles Lakers a Sparks.

Spolu s ním má v těchto amerických sportovních franšízách zainvestováno také Mark Walter, který se vydává s Boehlym i do Evropy a je součástí nákupu Chelsea. Posledním nejvýraznějším členem konsorcia je švýcarský miliardář Hansjörg Wyss, který byl vůbec prvním, kdo veřejně prozradil, že chce Abramovič po vypuknutí války na Ukrajině svůj klub prodat.

„Všichni do toho jdeme na 100 procent. Naše vize jako vlastníků je jasná: chceme, aby na nás fanoušci byli hrdí. Spolu s naším závazkem rozvíjet mládežnický tým a získávat ty nejlepší talenty je naším akčním plánem investovat do klubu dlouhodobě a navázat na pozoruhodnou historii úspěchů Chelsea,“ dodal Boehly.

Navázání na zlatou éru

Pod Romanem Abramovičem zažila Chelsea svou nejúspěšnější éru v klubové historii, když vyhrála vše, co se dalo. Od roku 2003 posbírala celkem jednadvacet trofejí, včetně těch nejcennějších v podobě pěti titulů v Premier League a dvou triumfů v Lize mistrů. „Vlastnictví tohoto klubu s sebou nese velkou odpovědnost. Od svého příchodu do Chelsea před téměř dvaceti lety jsem byl přímým svědkem toho, čeho může tento klub dosáhnout. Mým cílem bylo zajistit, aby příští majitel měl myšlení, které umožní úspěch mužského a ženského týmu,“ uvedl Abramovič.

Noví majitelé se zavázali k dalším investicím nejen do mužských, ženských či mládežnických týmů, ale také do rozvoje stadionu Stamford Bridge, na němž Chelsea hraje. Ten má kapacitu jen necelých 42 tisíc diváků, což v dnešní době nestačí. Rozšířit ho, aby bylo možné inkasovat vyšší příjmy z domácích zápasů, už původně plánoval Abramovič, ale nakonec svůj záměr i kvůli tomu, že mu Britové ještě před válkou na Ukrajině odebrali víza, zastavil.

Pro Chelsea je nyní zásadní, že se může provozně opět nadechnout a například začít nakupovat nové hráče nebo prodlužovat smlouvy s těmi stávajícími. „Jsme nadšeni, že můžeme věnovat prostředky na pokračování vedoucí role Chelsea v anglickém a světovém fotbale. (…) Společně rozšíříme investice klubu do infrastruktury, technologií a sportovní vědy, abychom podpořili neuvěřitelné fotbalové a obchodní týmy Chelsea – to vše s cílem využít tento růst k ještě větším úspěchům na hřišti,“ uvedli Behdad Eghbali a José E. Feliciano, spoluzakladatelé a řídící partneři společnosti Clearlake.