Britové přezkoumají, zda je v národním zájmu, aby Křetínský s Tkáčem zvýšili podíl v tamní poště

Daniel Křetínský investuje do britské pošty Royal Mail

Miliardář Daniel Křetínský si dělá zálusk na ještě větší kus britské královské pošty. Ve společnosti Royal Mail, s jejímiž akciemi se obchoduje na londýnské burze, by rád získal více než čtvrtinový podíl. Jeho záměry, které spřádá společně se svým souputníkem Patrikem Tkáčem, však nejprve přezkoumá Velká Británie, která využije své nové pravomoci a prověří, zda je plán tuzemského byznysmena, který je za kanálem La Manche velmi aktivní, v národním zájmu.

Investiční fond Vesa Equity Investment podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče uvedl, že britskou vládu dobrovolně kontaktoval a uvědomil ji o svém záměru zvýšit podíl v Royal Mail. Ten v současné době činí zhruba 22,1 procenta a v případě dalších nákupů by se mohl zvýšit na více než 25 procent. Vesa je nyní zdaleka největším akcionářem společnosti a hodnota jejího podílu při držení více než 211 milionů akcií při aktuální ceně akcií dosahuje až na 16,5 miliardy korun.

Poštovní společnost Royal Mail uvedla, že ji ministr obchodu Kwasi Kwarteng informoval o svém záměru využít své pravomoci a transakci prověřit na základě zákona o národní bezpečnosti a investicích. Zákon vstoupil v platnost letos. Britská vláda získala větší pravomoc rozhodovat o obchodech, v nichž by mohly být dotčeny národní zájmy. Royal Mail a Vesa Equity uvedly, že budou při přezkumu spolupracovat.

Křetínský s Tkáčem vstoupili do britské pošty poprvé v roce 2020. Začátkem letošního roku jejich společnost Vesa Equity Investment oznámila, že vlastní už pětinu Royal Mail – a ani tam se zřejmě nebude chtít zastavit. „Křetínský je držitelem akcií společnosti Royal Mail nejméně od roku 2020 a v tomto období pokračoval v nákupu akcií. Dosud jsme nezaznamenali žádnou aktivistickou agendu ve vztahu ke skupině,“ uvedl pro deník The Financial Times analytik Alex Irving ze společnosti Bernstein.

Nový zákon zvaný National Security and Investment Act britské vládě umožňuje prověřovat transakce, u nichž má „důvodné podezření, že vedou nebo mohou vést k ohrožení národní bezpečnosti“. Jelikož se podle vládních zástupců jedná v případě britské pošty o „kritickou národní infrastrukturu“, budou plán česko-slovenského investičního dua prověřovat. Záměr Vesy nakupovat další akcie Royal Mail přitom přichází v době, kdy je uvnitř britského podniku neutěšená atmosféra.

Akcie Royal Mail sice po včerejším oznámení povyskočily o pár jednotek procent, nicméně od začátku roku ztratily na své hodnotě zhruba polovinu. Za poslední kvartál končící v červnu pošta vykazovala po krátkodobém nárůstu zisku způsobeném koronavirem ztrátu ve výši jednoho milionu liber denně. Jak připomínají The Financial Times, Royal Mail se snaží místo dopisů zaměřit více na balíky, avšak dostává se do sporu se svými zaměstnanci ohledně platových a pracovních podmínek. Ostatně více než 100 tisíc členů odborového svazu odhlasovalo čtyřdenní stávku v srpnu a září.

Britská pošta není jediná, na kterou Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem sází. Čtvrtinový podíl drží také v nizozemské poště PostNL, nicméně Britové nejvíce sledují jejich další kroky právě ve Velké Británii. Tam jsou tuzemští miliardáři významnými akcionáři také v síti supermarketů Sainsbury’s a od loňska drží Křetínský i 27procentní podíl ve fotbalovém klubu West Ham United. V Česku je rovněž spolumajitelem fotbalové Sparty Praha a vedle svých hlavních investic do infrastruktury a energetických aktiv v rámci Energetického a průmyslového holdingu investuje v západní Evropě také do médií či maloobchodu.

