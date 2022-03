O tom, že za Spartou stojí jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, nebylo pochyb. Pražský fotbalový klub však nyní upravil svou majetkovou strukturu, kterou dosud představovala spletitá síť různých zahraničních firem. Teď je vše přehlednější. Většinovým majitelem Sparty je právě Daniel Křetínský, který ji vlastní spolu se svým dlouholetým byznysovým partnerem Patrikem Tkáčem. Se slovenským finančníkem drží také menšinový podíl v anglickém West Hamu United.

AC Sparta Praha v pondělí informovala o úpravě vlastnické struktury, která je řešena na úrovni akciové společnosti 1980s holdings. Právě ta je majoritním vlastníkem slavného pražského klubu (drží 99,9 %) a nově pročistila svou strukturu. Celkem 56 % a jednu akci v ní drží předseda představenstva Sparty Daniel Křetínský Daniel Křetínský Daniel Křetínský je jeden z nejbohatších Čechů a v roce 2017 se… Bydliště:Brno (ČR) Více informací o firmě společně s manažery ze skupiny EPH, a to v rámci společnosti EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 % minus jedna akcie kontroluje Patrik Tkáč a skupina J&T Private Equity Group.

Svůj menšinový podíl ovládá slovenský miliardář prostřednictvím vehiklu J&T Capital Partners, který založil během loňského roku a vložil do něj právě společné investice s Danielem Křetínským. Ty se zdaleka netýkají jen fotbalové Sparty, ale také podílů ve společnostech Foot Locker, Sainsbury’s, PostNL, Metro AG či Heureka nebo mediální skupině Czech Media Invest. Za firmou 1890s holdings vlastnící Spartu dosud vedle Křetínského většinově stála nepříliš průhledná kyperská společnost ACSP Holding Limited.

Pro fotbalovou Spartu se v praxi nic nemění. Křetínský s Tkáčem přes zmíněný vehikl 1890s holdings a.s. zároveň drží 27procentní podíl ve společnosti WH Holding Limited, která vlastní anglický fotbalový klub West Ham United. Do něj vstoupilo česko-slovenské miliardářské duo koncem loňského roku. Fanouškům West Hamu pak Křetínský sliboval lepší scénář než na Spartě, kde se mu od roku 2004, kdy ji se skupinou J&T kupoval, nedaří navázat na předchozí úspěchy a většinu sezon se dívá na záda rivalů z pražské Slavie či plzeňské Viktorie.

Z byznysového hlediska je však zásadní, že zatímco ve Spartě drží Křetínský a spol. většinový podíl, ve West Hamu je to méně než polovina. Hlavní řídící organizace evropského fotbalu UEFA totiž nedovoluje, aby měly dva kluby stejného majoritního vlastníka – minimálně by v takovém případě nemohly hrát ve stejné evropské soutěži včetně Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Při loňském nákupu zmíněného podílu ve West Hamu se spekulovalo, že by mohl Křetínský klub výhledově ovládnout, ale oficiálně nic takového zatím nepadlo.