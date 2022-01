Poštovní království Křetínského a Tkáče se rozšiřuje. V nizozemské PostNL už drží čtvrtinový podíl

Česko-slovenské podnikatelské duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč pokračují v investování do poštovních služeb. Poté, co se předloni stali největšími akcionáři britské pošty Royal Mail, dokupují další podíl v nizozemské poště PostNL. Nejdříve vlastnili deset procent, poté dvacet procent – a nyní svůj podíl navyšují na 25,02 procenta. S odvoláním na regulatorní orgány o transakci jako první informoval deník E15.

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč se v PostNL angažují prostřednictvím společné investiční firmy Vesa Equity Investment. Počty zásilek, které nizozemská pošta doručí, se pohybují ve stovkách milionů ročně a doručuje také v dalších státech západní Evropy. Za rok 2020 činil její upravený zisk 245 milionů eur (téměř šest miliard korun), zatímco v roce 2019 to bylo 135 milionů eur.

Ke koupi se dvojice patrně rozhodla kvůli levnější ceně – jen od začátku roku klesla cena akcií pošty o zhruba deset procent. V pátek uzavírala PostNL na amsterdamské burze na úrovni 3,45 eura, přitom ještě loni v květnu se dostala na necelých pět eur. Aktuální tržní kapitalizace nizozemské pošty činí 1,77 miliardy eur, což znamená, že v přepočtu drží Křetínský s Tkáčem podíl za zhruba 10,7 miliardy korun.

Ačkoliv trh je tak vůči nizozemské poště spíše skeptický, českému a slovenskému podnikateli to pravděpodobně nevadí. PostNL totiž rapidně inovuje po mnoha technologických stránkách, což i jí dnes umožňuje doručit přes jeden milion balíčků a osm milionů dopisů denně, přičemž při vánoční sezóně se toto číslo vyšplhalo až na dvojnásobky.

V posledních letech PostNL významně investovala například do samoobslužných výdejních boxů. Do roku 2024 jich chce po celé domovině vybudovat asi 1,5 tisíce. Inovuje ovšem také v samotných distribučních centrech – loni například osázela digitálními sledovacími zařízeními všech svých 250 tisíc kontejnerů, v nichž přesouvá balíčky. To podle firmy umožní větší efektivitu celého logistického řetězce.

Samoobslužný výdejní box nizozemské společnosti PostNL Foto: PostNL

Nizozemská poštovní společnost doručuje balíky a dopisy také v sousední Belgii (kde v létě otevřela i nová třídící centra), Lucembursku a operuje rovněž v Německu, Itálii či Velké Británii. Právě tam jsou aktivní i Křetínský s Tkáčem, kteří se minulý rok stali největšími akcionáři v tamní královské britské poště. Portfolio čtvrtého nejbohatšího Čecha je ovšem všeobecně velmi pestré.

K jeho největším obchodům z poslední doby patřila koupě 27 procent akcií anglického klubu West Ham United. Britský deník The Guardian tehdy spekuloval, že Křetínský za to zaplatil mezi 180 až 200 miliony liber, tedy téměř šest miliard korun. Koncem loňského roku pak přes realitní společnost EP Real Estate z jeho holdingu EPH koupil dopravce Tourbus operujícího napříč Brnem spolu s nádražím Zvonařka.