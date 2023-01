Britové vyvíjejí masku, která tlumí hlas během telefonátů. Pomáhá i materiál z tryskových motorů

Asi znáte ten pocit, kdy musíte celou cestu tramvají, v kanceláři, během posezení v restauraci nebo doma u televize poslouchat někoho, kdo právě volá a vyrušuje všechny okolo. A nepochybně jste se oním člověkem někdy stali i vy sami. Naštěstí ale žijeme v době všemožných technologických vychytávek, a proto by bylo překvapením, kdyby někdo nevymyslel doplněk, který hlas přímo u zdroje odhluční. Jeden takový nápad už vzniká – a dokonce se na něj používají technologie tryskových motorů.

Na letošním veletrhu elektroniky CES se v záplavě všech možných i nemožných zařízení objevila speciální odhlučňovací maska, která vypadá jako respirátor, ale její primární využití je jinde. Stojí za ní designové studio PriestmanGoode, známé hlavně pro návrhy interiérů v letadlech a vlacích, a francouzský startup Skyted, který něco podobného už dělá, akorát s tím cílí hlavně na hráče videoher.

Nově představené řešení má být mnohem více určené pro lidi v každodenních situacích, ostatně tomu napovídá i jeho minimalistický vzhled a tenké provedení. Smyslem masky, která se podobně jako u respirátorů zachytává za uši a pokrývá oblast od úrovně nosu po bradu, je tlumit hlas toho, kdo ji má zrovna nasazenou a mluví. A představit si její využití v praxi je poměrně jasné.

Typicky ji bude mít na sobě člověk, který má dlouhý videohovor ve sdílené kanceláři a nechce, aby byl slyšen. Ať už z důvodu probíraných témat během telefonátu nebo proto, že nechce rušit své okolí. Vhodný doplněk to může být i do veřejné dopravy a poslouží také doma, třeba u nočního hraní her, kdy je potřeba komunikovat s ostatními spoluhráči.

Foto: PriestmanGoode Maska váží zhruba 220 gramů a vypadá jako všem známý respirátor

Firmy uvádějí, že díky síťované vložce uvnitř, vyrobené ze stejných materiálů, jaké se používají k tlumení zvuku tryskových motorů, dokáže obličejová maska snížit hluk o 25 až 40 decibelů, což ve výsledku může být velmi znát – podle tabulek se úroveň decibelů během normální mluvy pohybuje okolo 50, u hlasitého hovoru je hranice o deset decibelů vyšší.

Značný podíl na tlumicích schopnostech masky má i známý výrobce letadel, francouzský Airbus, respektive jeho vývojová divize Airbus Development „Díky podpoře Airbus Development, Evropské kosmické agentury a výzkumného ústavu Onera jsme dosáhli optimálního výrobku s pohlcováním hlasu nad 80 procent, který však zároveň umožňuje proudění vzduchu kolem masky,“ uvádí Luke Hawes z PriestmanGoode.

Nedílnou součástí produktu je mikrofon, který se nachází uvnitř masky a k přenosu zvuku využívá technologie takzvaného kostního vedení, kdy je přenos zvukových vln veden lebkou přímo do vnitřního ucha. Logicky tak masku bude zapotřebí připojit k telefonu nebo dané komunikační službě a také ji spárovat se sluchátky. Výrobci uvádějí jmenovitě bezdrátové AirPods od Applu, fungovat ale má i s jinými.

„Zvuk hlasu bude pohlcen uvnitř masky a jakýkoliv hluk z pozadí, především z dopravy nebo jiných hovorů, nebude vnitřním mikrofonem zachycen,“ doplňuje Hawes a dodává, že maska by mohla být používána i během letů. Evropská komise totiž nedávno rozhodla, že letecké společnosti mohou poskytovat technologii 5G na palubě. Do letadla by tak novinka mohla být naprosto ideální.

Je však nutné udržovat případné nadšení na uzdě. Produkt je teprve ve fázi prototypu a to, že byl představen na veletrhu CES, který se od 5. do 8. ledna konal v americkém Las Vegas, ještě nic neznamená. Ostatně CES je ideálním zázemím pro odhalování produktů, které nemají jistou budoucnost, ale mohou vyvolat zájem lidí a investorů, kteří by jejich vývoj podpořili a pomohli s uvedením na trh.