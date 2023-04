Britům chybí v McDonald’s majonéza. Hellmann’s v chytré kampani ukazuje, jak ji získat

Vžijte se do překvapeného pohledu Julese Winnfielda z Pulp Fiction, když se od svého parťáka Vincenta Vegy dozvěděl, že v Holandsku si namísto kečupu dávají na hranolky majonézu. „Na vlastní oči jsem viděl, jak to v tý s**čce topěj,“ zní slavná hláška. Věc se má ale tak, že majonéza je skutečně oblíbeným doplňkem pro smažené hranolky. A jeden z jejích největších výrobců, značka Hellmann’s, chce, aby se konečně uchytila také v britském McDonald’s.

Hellmann’s využilo trend samoobslužných kiosků, které se u McDonald’s těší oblibě kvůli rychlejšímu procesu objednávky jídla, a ukázalo zákazníkům britských poboček populární fastfoodové sítě, jak si mohou objednat svou milovanou majonézu, i když se k ní správně nemají dostat. McDonald’s totiž ve Spojeném království možnost objednání majonézy jako omáčky vůbec nenabízí. Prý o ní není zájem.

Kombinace hranolků a typické husté omáčky, vyrobené emulgací oleje a vaječného žloutku, je ale u mnohých Britů žádaná. Hellmann’s proto rozjelo chytrou marketingovou kampaň, v níž lidem ukazuje, že majonézu coby omáčku mohou obdržet, když si z jednoho z kuřecích sendvičů během samoobslužného objednávání oddělají vše až na ni. V krabičce tak místo žemle, masa a salátu dostanou jen dip.

Oddělávání, potažmo přidávání ingrediencí do pokrmů v McDonald’s je ostatně známým procesem, pomocí kterého si lidé mohou sendvič přizpůsobit svému gustu. Menším problémem ale může být cena, která v případě trošky samostatné majonézy v britských pobočkách překračuje třicet korun. I na to ale evidentně Hellmann’s myslí.

