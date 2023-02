Ztracený v moři přežíval měsíc na kečupu. Firma Heinz teď hrdinu hledá, aby mu koupila novou loď

To si tak opravujete loď u pobřeží karibského ostrova, když vás vítr nečekaně odtáhne daleko na moře. I když se snažíte doplout zpět, kvůli vlnám se vám to nedaří. Navíc víte, že nemáte moc dobré navigační znalosti, načež zjistíte, že na palubě máte pouze kečup, sušený mletý česnek, lahev s vodou a pár kostek instantního dochucovadla. Naštěstí je ale ten kečup značky Heinz – a ta vás ve štychu nenechá. Ne, teď nejde o reklamní popis nové omáčky, ale skutečnou věc, která se před pár týdny stala. A známý výrobce z toho chytře (a vtipně) těží.

Jeden z nejznámějších výrobců omáček, konzervovaných potravin a koření na světě rozjel v posledních dnech na Instagramu něco, co by zaujalo i ty nejostřílenější správce sociálních sítí. Vyhlásil totiž pátrání po člověku, který se před několika týdny ztratil na moři. A médii v souvislosti s tím obletěla zpráva, že během své nedobrovolné plavby žil pouze z kečupu a pár dalších, pro přežití nevyhovujících ingrediencí.

Jeho jméno je Elvis Francois, je mu čtyřicet sedm let a pochází z ostrova Dominika v Karibském moři. V prosinci loňského roku prováděl drobné opravy na své malé lodi u pobřeží Svatého Martina, když se najednou ocitl ve větrném sevření, které ho táhlo na širé moře. Čtyřiadvacet dní o něm nikdo neslyšel. Po kalkulaci povětrnostních podmínek se v rámci oficiálního pátrání zjistilo, že by se mohl pohybovat v blízkosti Kolumbie.

Do akce tedy vyrazily lodě, ale i letadla kolumbijské armády, která si nakonec všimla vyrytého slova HELP na trupu jeho plachetnice. Muž byl zachráněn a ve zdraví převezen na pevninu, kde se rozpovídal o svém příběhu. Lépe řečeno o tom, v jakých podmínkách musel na moři přebývat. Že neměl dobré navigační znalosti, to mohlo být všem tak nějak jasné. Ovšem to, na čem během své poutě přežíval, asi nikdo nečekal.

Foto: Heinz/Instagram / CzechCrunch Bude o celé pouti napsána i kniha?

Francois neměl na lodi nic než lahev kečupu, několik kostek instantního dochucovadla značky Maggi, nespecifikované množství sušeného mletého česneku a nádobu s vodou. Pro kolumbijskou armádu řekl, že si tyto ingredience míchal dohromady, aby si udělal alespoň nějaký záchranný shake. O tom, jak zdánlivě šílená fúze kečupu, česneku a tekutého koření musela chutnat, asi není třeba psát. Nicméně přežil – a to bylo v jeho misi hlavní.

Na ultimátním námořnickém koktejlu vydržel skoro měsíc, nad čímž musí se zvednutým obočím kroutit hlavou pravděpodobně každý. Obzvlášť pak ale tato zpráva zaujala americkou společnost Heinz, pro kterou je kečup hlavním prodejním artiklem. Ostatně jej vyrábí už od konce devatenáctého století. Ta po kečupovém trosečníkovi vyhlásila další pátrání, tentokrát však ne proto, aby mu zachránila život. Naopak spíš poděkovala. A obdarovala.

„Heinz chce oslavit jeho bezpečný návrat domů a pomoci mu koupit novou loď,“ napsal obr na poli výroby omáček a koření na svém Instagramu – a vyzdvihl právě to, že za jeho odvážnost, statečnost a potvrzení, že i na kečupu se dá ve špatných podmínkách fungovat, mu plánuje pořídit nové plavidlo. Jaké přesně, se neví. Firma akorát řekla, že půjde o něco velmi moderního.

„Zdá se ale, že ho nemůžeme najít,“ pokračoval Heinz. Proto vyzval svou základnu sledujících, která čítá něco přes 175 tisíc lidí, ať se zapojí do hledání. A pojal to trochu jako hru. V dalším příspěvku zveřejnil mapu karibského ostrova Dominika, odkud Francois prochází a kde byl spatřen naposledy. „Rozloha: 751 kilometrů čtverečních. Vesnice: 53. Města: 18. Elvis Francois: ?“ doplnil.

Po pár dnech Heinz nahodil aktualizaci mise Pomozte nám najít kečupového námořníka. Pokrok ale žádný nepřišel, naopak firma z americké Pensylvánie uvedla, že jediné, na co narazila, bylo několik falešných Elvisů – a také měla tu čest s vládou ostrova Dominika a kolumbijskou armádou. Teď už Heinz zhruba týden mlčí, pravděpodobně se tak pátrání omezilo na vybraný okruh detektivů. Nebo ne.

Ať to nakonec dopadne jakkoliv, Heinz může poděkovat svému marketingovému týmu, který s touto kampaní přišel. Na zmíněných třech příspěvcích je totiž mnohdy až čtyřnásobný počet reakcí, než je u firmy na Instagramu zvykem. A pokud se Francois skutečně podaří najít a skutečně obdrží novou loď, což mu Heinz slíbil, celý plán dostane nový, úspěšnější rozměr. Oslaví to spolu s Francoisem lahví kečupu?