Brněnský startup zautomatizoval překládání aplikací. Od Jiřího Hlavenky a spol. získává přes 10 milionů

Václav Hodek kdysi vyvíjel vlastní aplikaci. Když ji chtěl přeložit do dalšího jazyka, narazil na problém – udělat to jednoduše totiž nešlo. A tak se rozhodl, že s tím pomůže i ostatním. Založil startup Localazy, se kterým vývojářům i firmám usnadňuje práci právě s překlady jejich aplikací. Do cizích jazyků je sám převádí a správu podob v různých jazycích můžou díky němu mít pohodlně v tom svém, což tvůrcům i správcům může ušetřit hodně práce. Firmu nyní již podruhé podpořila skupina investorů složených ze známých jmen.

Blíže nespecifikované vyšší stovky tisíc eur, tedy přibližně deset až dvacet milionů korun, do Localazy vložily fondy Lighthouse Ventures, JIC Ventures, 12Bullets a Garage Angels, za nímž stojí známý investor Jiří Hlavenka nebo například bývalý technický ředitel AVG a investor Karel Obluk. První investici v podobné výši již startup získal od Lighthouse Ventures před třemi lety a celkem tak od investorů vybral téměř milion eur (24 milionů korun).

Localazy funguje jako platforma pro správu překladů a průběžnou lokalizaci, která se snaží zefektivnit a zpříjemnit překladový proces. Integruje přitom nejen strojové překlady, ale také nabízí různé překladové služby v závislosti na potřebách projektu. Startup působí kromě Evropy i v Severní a Jižní Americe, Africe a Asii. Investice mu má pomoct dále posilovat globální přítomnost.

„Aktuálně obsluhujeme zákazníky a uživatele ze 113 zemí světa a tato investice nám umožní alokovat potřebné zdroje nejen na další zlepšování našeho procesu automatizované lokalizace, ale také nám dovolí posílit pozici na důležitých trzích a urychlí naši globální expanzi,“ říká Hodek.

„Localazy stojí na zdravých základech, už teď jsou ziskoví. Naše investice jim pomůže urychlit růst,“ říká za jednoho z investorů JIC Ventures Radim Kocourek. I když má startup své kořeny ve Slavkově u Brna, jeho tým se aktuálně kromě lidí z Česka skládá i ze zástupců z Estonska a Polska.

„Udržet projekty, které se neustále vyvíjejí, kvalitně přeložené do všech podporovaných jazyků, je poměrně komplikovaná věc. Ale povedlo se nám přijít na trh s řešením, které je pro uživatele opravdu přívětivé,“ věří Hodek. „Díky Localazy se naši vývojáři vůbec nemusí zabývat lokalizačními zdroji,“ pochvaluje si například Lukáš Toth z firmy Rouvy, která je klientem startupu a vyvíjí aplikaci pro cyklistické trenažery s miliony uživatelů.