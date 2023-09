Bublinami proti oteplování. Letošní ročník Týdne inovací nabídne vesmírný projekt MIT i tvář OpenAI

Týden inovací pořádaný vzdělávacím institutem ELAI (European Leadership & Academic Institute) se za dobu své osmileté existence rozrostl v největší českou událost svého druhu. Potvrzuje to i letošní ročník s padesáti semináři a dvanácti diskusními panely o inovativních projektech a umělé inteligenci, které povedou experti z Česka i zahraničí. Chybět nebude například Umberto Fugiglando z amerického MIT, který v Praze představí snahu zastavit globální oteplování pomocí bublin v rámci projektu Space Bubbles.

Letošní ročník Týdne inovací, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, bude největší ve své historii, a to počtem pořádaných seminářů a diskusních panelů, ale i z hlediska tematického záběru. Letošní mezinárodní konference nabídne návštěvníkům hned dvojnásobek panelů ve srovnání s loňským rokem. Mezi probíraná témata budou patřit mimo jiné budoucnost práce a pracovního prostředí, inovace ve zdravotnictví, budoucnost mobility, zastoupení žen v technologických oborech či problematika wellbeing.

Jedním z největších témat však bude umělá inteligence, která do programu Týdne inovací proniká v podstatě od prvního ročníku a postupem let získává na důležitosti. Pro letošek to platí dvojnásob díky boomu, který v poslední době AI zažívá.

Pořadatelé se chtějí na problematiku AI podívat především optikou běžného člověka, tedy jak může umělou inteligenci využít ve svém životě každý z nás. Proto budou přizvaní experti hovořit nejen o její současné roli ve sféře byznysu či startupů, ale také o tom, jakou funkci zastává ve společnosti jako celku.

Velká jména

K tomuto tématu se určitě dostane i Abran Maldonado, jeden z předních odborníků na umělou inteligenci, který je v současné době oficiálním ambasadorem společnosti OpenAI a spoluzakladatelem sociální firmy Create Labs. Ta se zaměřuje na poskytování dovedností či zdrojů potřebných pro úspěch v technologickém a mediálním průmyslu nejrůznějším skupinám osob bez patřičného zázemí.

Další hvězdou Týdne inovací bude zmíněný Umberto Fugiglando z Massachusettského technologického institutu, který je členem mezioborového týmu vědců působících v projektu Space Bubbles. Ten pracuje na vyslání družice s bublinovým strojem na oběžnou dráhu, kde by měla pomocí vypouštěných bublin rozptylovat a odklánět sluneční záření, a tím pozitivně ovlivňovat klimatické změny.

Foto: Týden inovací I letos vystoupí Karel Kovář alias Kovy

Týden inovací je však i o českých projektech. V jeden den se na jednom místě sejde značná část české inovační špičky. Chybět nebude specialista na AI Tomáš Mikolov z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, Stanislav Fořt ze Stability AI, ředitel INVEN Capital Petr Míkovec, šéfka holdingu Packeta Simona Kijonková, zakladatelka platformy #HolkyzMarketingu Pavlína Louženská, Ondřej Vlček, filantrop a prezident antivirové firmy Gen, a další.

Další částí Týdne inovací bude Inovační veletrh, na kterém se odprezentuje na 40 přelomových projektů z různých oborů světa moderních technologií, pocházejících z České republiky i zahraničí. A chybět nebude ani padesátka seminářů vedených tuzemskými špičkami v celé řadě disciplín.

Jmenovitě vystoupí například influencer Karel Kovy Kovář, světově úspěšná architektka Eva le Peutrec, technologický youtuber Petr Mára, nová šéfka Czechitas Senta Čermáková, designérka Anna Marešová, gastronomický nadšenec Lukáš Hejlík, šéfka startupu Soulmio Simona Zábržová a mnoho dalších.

V pondělí 9. října proběhne v prostoru DOX+ slavnostní zahajovací večer za účasti čelných představitelů České republiky a zástupců inovačních firem, projektů a partnerů celé události. Součástí večera bude diskusní panel zaměřený na inovace ve vzdělávání nazvaný „Učení je odvaha“. Půjde o představení osmi příkladů inovativního vzdělávání, které již fungují nebo existují ve formě pilotního projektu v rámci české formální i neformální vzdělávací praxe.

Samotný Týden inovací odstartuje v úterý 10. října v Kampusu ČSOB v pražských Radlicích. Pro zájemce je připraveno hned několik úrovní vstupného, přičemž základní je zcela zdarma, aby si atmosféru akce mohl přijít vychutnat každý. Komu se nepodaří dostat se do Prahy, bude moci zvolit alternativu v podobě řady doprovodných akcí, které se budou v rámci Týdne inovací pořádat ve městech po celé republice. I v tomto případě se bude jednat o nejrůznější konference nebo semináře.