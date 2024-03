Budovat skvělé týmy pomáhá v ČEZu, Spořce i Notinu, které do něj investuje desítky milionů

Uložit 0

Po nenavýšení mzdy je druhým nejčastějším důvodem ke změně práce špatné firemní prostředí nebo nedostatek možností kariérního růstu. Na této tezi staví český startup Talentpilot platformu, která chce tvořit lepší pracovní prostředí tím, že posoudí osobnostní typy lidí i jejich zdroje motivace. Využívají jej značky jako ČEZ, Česká spořitelna či Notino, které se do firmy rozhodlo investovat desítky milionů korun. Zároveň dochází k vyplacení původních investorů včetně Depo Ventures. Podívejte se na sumář všech podstatných informací.

Startup: Talentpilot (původně Supertalent, rebrandoval se loni)

Co dělá: Pomocí generativní umělé inteligence a psychodiagnostických dotazníků analyzuje motivaci lidí a tyto informace zasazuje do prostředí dané organizace. „V obchodních týmech najdete většinou dravý typ osobností, naopak na IT odděleních se setkáte spíše s lidmi, kteří nejsou tolik soutěživí. A každý z nich potřebuje trochu jiný přístup,“ dodává jeden ze zakladatelů Tom Zrubecký.

Zakladatelé: V roce 2020 startup založili Luděk Mohr, Tom Zrubecký a Aleš Kopecký. Na trh vstoupili v roce 2022.

Foto: Talentpilot Tým Talentpilotu

Jaký je cíl: „Když v desetičlenném týmu budete mít devět dravců, kterým nevadí pracovat přesčas, tak s nimi nebude spokojený někdo, kdo přesčas pracovat nechce. Cílem Talentpilotu je pomáhat budovat ideální prostředí pro každého, na základě jeho hodnot, osobnosti a motivací. Pokud zaměstnavatel ví, na čem jeho zaměstnancům záleží, je mnohem snadnější pracovat s jejich rozvojem k naplnění jejich potenciálu,“ vysvětluje Zrubecký.

Jak je startup velký: Platforma registruje přes 25 tisíc uživatelů, mezi výrazné klienty kromě Notina patří například Česká spořitelna, skupina ČEZ, náborářská společnost Titans, Raiffeisenbank či J&T Banka.

Kdo investuje: Největší online prodejce kosmetiky v Evropě Notino, který nyní v Talentpilotu drží dvacet procent. Historicky investoval například také do Zásilkovny, respektive skupiny Packeta, jež se v prosinci prodala za osm miliard korun.

Proč investuje: „V Talentpilotu vidíme potenciál stát se celosvětově úspěšnou platformou a naší investicí mu chceme pomáhat růst, stejně jako nám jejich inovativní přístup také pomáhá růst,“ komentuje Chief People a Legal Officer v Notino Michal Daniel.

Kdo exituje: V rámci transakce dochází i k exitu původních investorů včetně nejmenovaného andělského investora, akcelerátoru StartupYard a fondu Depo Ventures, který do Talentpilotu investoval 2,5 milionu korun v roce 2022. „Nejde sice o klasický startupový exit, ale zároveň je to jeden z možných scénářů, jak může startup jako Talentpilot dál rozvíjet svůj potenciál. Se zhodnocením, kterého jsme dosáhli, jsme spokojeni. Investovali jsme do velmi raného startupu, což s sebou nese jisté riziko, ale vyplatilo se nám to,“ komentuje Jan Krahulík, partner Depo Ventures.

O jakou částku jde: Transakce se pohybuje v řádu středních desítek milionů korun.

Co Talentpilot chystá dál: Vize Talentpilotu je dlouhodobá, jeho ambicí je vybudovat světovou platformu postavenou na modelu generativní umělé inteligence. Aktuálním cílem je zpřístupnit platformu zahraničním zájemcům.