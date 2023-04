Buďte stále v obraze. Zavádíme CC Live plný novinek, zajímavostí a nejdůležitějších událostí

Zásadní informace, zprávy, zajímavosti, podcasty i eventy, které by vám neměly uniknout. To a ještě mnohem více nově najdete v CC Live. „Na CC.cz už dnes pokrýváme všechna relevantní témata pro moderního člověka. Od byznysu a startupů přes společnost, technologie a vzdělávání až po bydlení, architekturu, sport, kulturu, ekologii nebo gastronomii a chceme, aby se k nám uživatelé nejen pro tyto informace vraceli stále častěji. Právě k tomu přispěje novinka v podobě CC Live, díky které se bude na hlavní stránce neustále dít něco nového,“ vysvětluje spoluzakladatel CzechCrunche Michal Ptáček.

Čtenáři CzechCrunche tak nyní dostanou ještě více relevantních informací, na které by se například v hlavním proudu na domovské stránce nemuselo dostat. Od vlastních článků a zajímavých zpráv třetích stran přes rychlé komentáře až po tweety, které rezonují a neměly by uniknout pozornosti. Zároveň budou příspěvky aktuálnější a poskládané chronologicky, jak řada našich čtenářů CC.cz preferuje.

„Naši uživatelé pro nás byli vždy prioritou a už od našeho vzniku jsme se řídili pravidlem, že kvalitní obsah a produkt je naprostý základ všeho. Brzy se na něm budou moci navíc i sami podílet. Na spuštění CC Live totiž v brzké době navážeme spuštěním uživatelských profilů s možností komentářů,“ popisuje další plány Michal Ptáček.

CzechCrunch navštěvuje každý měsíc přes 1,2 milionu uživatelů. Těm CC.cz kromě zpravodajství nabízí pracovní portál, profily firem i platformu, kde najdou ty nejzajímavější eventy a podcasty. V rámci platformizace tento rok CC.cz také představí nový vyhledávač realit.

„Naším cílem je, aby otevření CC.cz bylo mezi prvními kroky, které člověk udělá, když si každé ráno vezme do ruky počítač nebo mobil. Jednoduše řečeno chceme z CC.cz udělat vstupní informační homepage českého internetu, na které uživatelé najdou vše, co potřebují. A tato vize se nám pomalu začíná naplňovat. Okolo 35 procent našich čtenářů pravidelně ve svém prohlížeči otevírá přímo naši homepage. To považuji v dnešní době sociálních sítích za nadstandardně vysoké číslo, které potvrzuje, že směr, kterým jsme se vydali, je správný,“ dodává Ptáček.