Bugatti má novou vlajkovou loď. Z ceny Tourbillonu, aspiranta na nejrychlejší vůz světa, se točí hlava

Poté, co se modely Veyron a Chiron staly definicí naprostého vrcholu automobilového inženýrství, přichází Bugatti s novou vlajkovou lodí, která tento pojem opět posouvá na novou úroveň. Tourbillon povyšuje hyperexkluzivní filosofii svých předchůdců a přináší nekompromisní výkon, nejpreciznější technické zpracování a jedinečný design, které jsou k dostání za extrémní částku.

Bugatti je známé pro svou snahu přivádět na trh výjimečné vozy pro ty nejvýjimečnější majitele. Nejnovější vlajková loď nese řadu podobností s modelem Chiron, ale jedná se o skrznaskrz nový automobil vybavený motorem V-16 o objemu 8,3 litru. Ten se točí na 9,5 tisíce otáček za minutu a nabízí výkon rovného tisíce koní, aniž by k tomu potřeboval jakékoliv turbodmychadlo.

Tisíc koní je už samo o sobě naprostá šílenost, jenže pohonné ústrojí Tourbillonu přizvalo na pomoc i sílu elektřiny poskytovanou trojicí elektromotorů. Dva jsou umístěné na přední nápravě, třetí v zadní části, kde pomáhá roztáčet zadní kola. Kombinovaný výkon novinky dohromady činí neuvěřitelných 1 800 koní, se kterými je schopna zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhé 2 sekundy. Tím se řadí po bok vozů, jako je Rimac Nevera, tedy do skupiny nejrychleji akcelerujících, sériově vyráběných vozů na světě.

Nicméně skutečný charakter vozu lépe prozrazují až další údaje. Pod plným plynem je Tourbillon schopen zrychlit z 0 na 200 km/h za 5 sekund a na 300 km/h se dostane za 10 sekund. Dosažení absolutního vrcholu, tedy rychlosti 380 km/h, se řidič pod plným plynem dočká za 25 sekund, ovšem Tourbillon dokáže jít ještě dál.

Za příplatek by mělo být možné získat technologie, se kterými se maximálka dostane až na 445 km/h. Zatím je však brzy novinku vyhlašovat nejrychlejším, sériově vyráběným vozem světa. Stále se totiž jedná o teoretické údaje, protože testování vozu teprve začalo. Je však jasné, že v Bugatti, která spadá od roku 2021 pod chorvatský Rimac, budou právě s tímto vozem nové rychlostní rekordy nejspíše stanovovat.

I přes použití hybridního pohonu Bugatti tvrdí, že je novinka lehčí než předchůdce vážící 1 995 kilogramů. Čistě na elektřinu by měl vůz zvládnout ujet až 60 kilometrů, takže s ním majitelé mohou brázdit i ulicemi měst, aniž by na sebe příliš poutali pozornost zvukovým projevem. Nicméně zvědavým pohledům sotva uniknou.

Hodinový strojek na kolech

Exteriér vozu je ódou na dynamiku a eleganci. Nechybí charakteristický difuzor, který se rozevírá hned za kabinou pro cestující, a karoserie na řadě míst ustupuje velkým nasávacím otvorům, které mají za úkol chlazení motorů, ale také zvyšují přítlak automobilu. Tomu napomáhá i aktivní zadní křídlo, které zároveň slouží jako vzduchová brzda.

Pod karoserií se ukrývá zcela nové zavěšení, a hlavně monokok, který má být o 45 procent lehčí než kostra Chironu. „Při vývoji Bugatti Tourbillon jsme se na každém kroku řídili 115letou historií Bugatti a slovy samotného Ettorea Bugattiho,“ řekl generální ředitel Bugatti Mate Rimac. Měl na mysli slavná hesla legendárního konstruktéra „Pokud je to srovnatelné, už to není Bugatti“ nebo „Nic není příliš krásné“ a v obou případech Tourbillon tyto výroky naplňuje do posledního detailu.

To je ostatně patrné i v interiéru, který bude dělat největší radost milovníkům hodinek. Na hodinky ostatně odkazuje již samotné jméno automobilu. Tourbillon je totiž označení speciálního konstrukčního řešení v drahých modelech hodinek, které napomáhá větší přesnosti strojku.

Po otevření elektricky ovládaných dveří se před řidičem rozprostře analogová dokonalost definovaná trojicí velkých číselníků na místě klasického přístrojového štítu. Ukazatele, za jejichž vývojem stojí švýcarští výrobci hodinek, zobrazují informace o rychlosti, otáčkách motoru a jeho teplotě, množství paliva a řadu dalších. Kdo by hledal displej, na první dobrou by nepochodil. Bugatti se rozhodlo interiér co nejvíce očistit od digitálních prvků.

Přesto novinka obrazovku má. Je umístěna na středové konzoli. Ta působí minimalisticky a nabízí několik hliníkových manuálních ovladačů, otočných voličů a také spínač motoru s hlavicí z broušeného krystalu. Displej je ukrytý v horní části této konzole, na povel se otočí a umožňuje například přístup k Apple CarPlay.

Přestože Bugatti odhalilo novinku již nyní, první majitelé by se jí měli dočkat až v roce 2026, kdy by mělo být dodáno prvních 250 kusů. I tak je nejvyšší čas začít šetřit, protože peněz na pořízení tohoto skvostu bude potřeba skutečně mnoho. Konkrétně 3,6 milionu eur, v přepočtu tedy bezmála 90 milionů korun.