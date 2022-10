Bydlení na 25 metrech čtverečních. Do domku od české skupiny Egoé se nestěhuje, jen vstupuje

S novým bydlením a stěhováním se většinou pojí hodně stresu. Když se konečně podaří vyřídit všechny formality, je čas přemýšlet o tom, jak si domov zařídit, jaký nábytek koupit a kam ho dát. To vše s malým domkem Ulita od české skupiny Egoé odpadá, protože veškeré základní vybavení je v něm zahrnuté. „Do Ulity se nestěhuje, stačí vstoupit,“ říkají o ní její tvůrci, kteří také s ní míří na letošní festival Designblok.

Byť rozměrem pětadvaceti čtverečních metrů a svým vzhledem Ulita připomíná zahradní chatku nebo mobilní domek, má nabízet plnohodnotné bydlení. Mezi její hlavní přednosti patří podle majitele a designéra Egoé Radka Hegmona dostupná cena a nízké provozní náklady. „Vzhledem k ceně od 1,94 milionu korun bez daně jde o dostupné a levně provozovatelné bydlení,“ říká Petr Vavrouška z marketingového oddělení firmy. „Už dnes je možné Ulitu objednávat a zadávat do výroby,“ dodává jeho kolega Jaroslav Janečka.

Firma z Bílovic na Uherskohradišťsku vyvíjí a vyrábí mobiliář, outdoorový nábytek nebo kempingové vestavby do aut přes třicet let. Většina z jejích produktů je inspirovaná osobními potřebami, což je i případ Ulity. „Při navrhování mě nejvíce posouvají vlastní zkušenosti, už tři roky bydlíme v domku na půdorysu pět krát pět metrů. Každodenní zkušenosti jsme pak přetavili do aktuální podoby Ulity,“ říká Hegmon.

V domku je tak vše potřebné, včetně kuchyňské linky, sprchového koutu, integrovaného nábytku a úložného prostoru. „Na základě praktických zkušeností vznikl také požadavek na tři výškové úrovně podlahy,“ vysvětluje Hegmon. Co takové řešení nabízí? Například přistýlka pro druhý pokoj je vysouvací – když není potřeba, je skrytá pod podlahou chodby. Nenápadné šuplíky jsou v Ulitě téměř všudypřítomné.

Foto: Egoé Člověk na pětadvaceti metrech čtverečních najde vše, co potřebuje

Rozdílných výšek tým Egoé využil i pro umístění spotřebičů či úložných prostor. Vyřešili tak i vstup na střešní terasu, která může být součástí domku ve variantě s plochou střechou. K dispozici je také Ulita s klasickým sedlovým zastřešením ve tvaru písmene A.

Konstrukce stavby je z dřevěných panelů s tepelnou izolací. Její fasádu tvoří profily z termizovaného dřeva. Vytápění a chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo, jehož vnitřní jednotka je skryta podhledem jídelny a integrovanými štěrbinovými výdechy. Vnější jednotka tepelného čerpadla je umístěna na střeše nad kuchyní.

K dispozici je i rekuperace, která zajišťuje přísun čerstvého vzduchu a ten vydýchaný odvádí ven. Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje elektrický bojler. Ulita je tak stavba s nízkou energetickou náročností. „Systém rekuperace má dva okruhy, které jsou navíc propojeny se systémem klimatizace. Toto řešení zcela bezpečně zvládá průběžnou výměnu vzduchu, včetně zpětného získávání tepla. To zvyšuje komfort bydlení a přináší i provozní úsporu,“ uvádí Janečka.

Dalším plusem je rychlá instalace s minimálními nároky na přípravu pozemku. „Ulita se přiveze rozložená na dvě poloviny, na místě se jen dokončuje a osazuje na zemní vruty či patky. Tím odpadá nutnost poptávat stavební firmy a řemeslníky,“ vysvětluje Vavrouška. Lze ji navíc rozebrat a přesunout jinam, dodává.

Ve většině případů podle Egoé k umístění Ulity na svém pozemku člověk nemusí jednat se stavebním úřadem, ale stačí mu územní souhlas a ohlášení stavby. „Standardní doba od objednání Ulity až po montáž a zprovoznění na pozemku činí tři měsíce,“ uvádí Janečka.

Se standardním rodinným domem je podle Janečky Ulita srovnatelná v akustických vlastnostech. „Na zvukovém útlumu se nejvíce podílí skladba obvodových stěn. Ty jsou tvořeny dřevěnými panely z masivu, které jsou z vnější strany zateplené. Významným přínosem je v tomto směru i samotná fasáda, která je navržena jako odvětrávaná a otevřená,“ vysvětluje Janečka.

Egoé Ulitu i další produkty ukáže na blížícím se festivalu Designblok v Praze, kde se od 5. do 9. října představí světové i tuzemské novinky ze světa designu. Moravské designové studio po úspěchu v Polsku a růstu obratu na téměř 70 milionů korun minulé léto expandovalo do dalších destinací, třeba do Německa, Rakouska, Slovenska, ale i Severní Ameriky.

Produkty od Egoé mají tak mají uznání na mezinárodní scéně, což dokládá i ocenění Red Dot Award, který je označováno za designerského Oscara. Tam zaujalo svými sjezdovými lyžemi Move, chytrou vestavbou do aut Nestbox i modulárním venkovním nábytkem Leva.