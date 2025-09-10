Bydlení s výhledem na katedrálu. V Plzni vyroste komplex s 200 byty, ozdobí ho stromy

V samém srdci historického centra Plzně, pár kroků od náměstí Republiky s katedrálou sv. Bartoloměje, začala výstavba komplexu nazvaného Palác Anglické nábřeží. Nabídne zhruba 200 bytů, obchody i necelé tři tisíce metrů čtverečních kancelářských prostor. Na místě má také vzniknout 400 parkovacích míst včetně stání pro elektromobily a parkový vnitroblok. Celá budova bude ozdobena řadou teras osázených stromy a okrasnými keři. Projekt vyjde na zhruba jednu miliardu korun.
Palác se už začal stavět, hotovo by mohlo být na začátku roku 2028. Developerem je plzeňská skupina BC Real, která má v západočeské metropoli za sebou už 14 realizovaných projektů a tisíce dokončených bytů. Investorem projektu je Investika realitní fond Milana Růžičky a bratří Petra a Jana Čížků, který zahrnuje více než 50 nemovitostí v Česku, Polsku, Chorvatsku a Španělsku. Anglické nábřeží nabídne různé dispozice bytů od 1+kk po prostorné penthousy i mezonety. Komplex vzniká na místě zbořené restaurace, poblíž stojí výšková budova Business Centre Bohemia, kterou rovněž vlastní Investika.
