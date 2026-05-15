Sparta v Praze postaví nový stadion. Vyroste hned vedle Jižní spojky a bude pro pět tisíc diváků
Fotbalová Sparta rozšiřuje zázemí. Koupila pozemky v pražské Krči, kde vybuduje nový areál. Sloužit bude rezervnímu týmu, ženám či mládeži.
Fotbalová Sparta plánuje v pražské Krči výstavbu nového stadionu, který pojme až 5 000 fanoušků a bude splňovat kritéria UEFA. Areál vyroste v Pálkařské ulici v bezprostředním sousedství Jižní spojky, v místech historicky spjatých s klubem Sparta Krč. Nová sportovní infrastruktura poslouží primárně pro domácí zápasy sparťanského B-týmu a ženského A-mužstva. Klub prostory využije také pro tréninkovou činnost mládeže.
Součástí plánovaného komplexu budou vedle hlavního stadionu dvě tréninkové plochy a příslušné administrativní i sportovní zázemí. Fotbalový klub již podepsal kupní smlouvy s majiteli dotčených pozemků a zahájil projekční práce. Projekt financují majitelé Sparty v čele s Danielem Křetínským. Záměr vybudovat areál na pomezí Krče a Braníka získal schválení ze strany radnice městské části Praha 4 a klub má aktuálně zpracovanou objemovou studii.
Výstavba areálu s sebou přinese také úpravy veřejného prostoru. V okolí fotbalových hřišť vznikne nové přemostění Kunratického potoka, rozšíří se chodníky a přibudou cyklostezky. Celý projekt zapadá do plánované revitalizace tamního údolí. „Výstavba infrastruktury určené pro sparťanské mladé hráče je klíčovým prvkem udržitelné budoucnosti našeho klubu,“ uvedl k projektu výkonný místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr. Finanční parametry ani časový harmonogram projektu zatím Sparta nezveřejnila.