Proboří zeď a dá se v něm sedět. Na tohohle obřího mecha robota budete ale potřebovat 15 milionů
Čínský startup Unitree představil GD01, gigantického robota, kterého může řídit člověk sedící přímo v jeho útrobách.
Čínský startup Unitree, známý především vývojem mrštných robotických psů a tančících humanoidů, které si mohou nadšenci pořídit i v Česku, překvapil nevšední novinkou. Tento týden představil svůj dosud nejambicióznější projekt s označením GD01. Tentokrát nejde o roztomilého robota, ale o skutečného mechanického obra, takzvaného „mecha“ robota, do něhož může pilot usednout a ovládat jej přímo zevnitř. Podle firmy nejde o filmovou rekvizitu ani o vzdálený technologický koncept či žert. Má to být produkt, který skutečně zamíří na trh.
Společnost se sídlem v technologickém centru Chang-čou si vybudovala pověst výrobce pokročilé robotiky za výrazně nižší ceny než západní konkurence. Zatímco její vlajková loď, humanoidní robot G1, stojí přibližně 15 tisíc dolarů a v Česku se prodává zhruba za 430 tisíc korun, nový model GD01 míří do zcela jiné kategorie. Jeho cena činí 650 tisíc dolarů, tedy přibližně 15 milionů korun. Za takovou částku prý majitel získá stroj schopný chůze, bourání zdí, nebo dokonce transformace do podoby připomínající kraba.
Teoreticky si tohoto mechanického obra může pořídit kdokoli. Unitree jej nabízí jako komerční produkt bez zvláštních omezení, byť s poněkud úsměvným, ale důrazným upozorněním: „Prosíme všechny, aby robota používali přátelským a bezpečným způsobem.“ Je také otázkou, jaká pravidla pro fungování takových kolosů v jednotlivých zemích platí. Každopádně startup, který se letos chystá vstoupit na burzu, tímto projektem tak trochu stírá hranice mezi sběratelskou kuriozitou a plnohodnotným demoličním strojem.