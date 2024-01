Byla kdysi slavná jako Taylor Swift. Vědci hlásí, že možná našli letadlo pilotky Amelie Earhartové

Uložit 0

Přiblíženo dnešní optikou byla ve své době známá asi jako Taylor Swift. Amelia Earhartová sice nebyla zpěvačkou, publikum měla ale velmi podobné. Když tak americká pilotka v roce 1937 zmizela někde nad Tichým oceánem, stala se z toho záhada století. Nyní tým podmořských archeologů věří, že možná našli její letadlo.

Amelia Earhartová v roce 1928 jako první žena přeletěla Atlantský oceán. O pár let později začala plánovat cestu okolo světa, tu už ale nedokončila. Ztratila se někde nad Tichým oceánem. Právě tam nyní zamířila společnost Deep Sea Vision, která se zabývá průzkumem oceánů. Tým prohledával dno pomocí sonarového snímkování, které využívá zvukové vlny k měření vzdálenosti mezi mořským dnem a hladinou. A narazil na anomálii. Něco, co bezmála pět tisíc metrů hluboko připomínalo malé letadlo.

V Deep Sea Vision se domnívají, že by mohlo jít o senzaci – skoro 87 let ztracené letadlo pilotované Earhartovou. „Máme příležitost uzavřít jeden z největších amerických příběhů vůbec,“ uvedl generální ředitel společnosti Tony Romeo, který je sám pilotem a také někdejším důstojníkem amerického letectva. Jeho společnost se hodlá na místo ještě vrátit.

Původní zkoumání mořského dna probíhalo od září do konce roku 2023. Na místo, kde by mohlo ležet letadlo, chce americká firma zaměřit svoji pozornost ještě letos a teorii případně potvrdit. K tomu podle webu CNN nejspíš využije dálkově řízené vozidlo s kamerou, které by objekt prozkoumalo dostatečně zblízka. Pokud by se ukázalo, že skutečně jde o stroj Earhartové, pak by začali podmořští archeologové řešit, zda ho ze dna nevyzvednout.

On July 2, 1937, Amelia Earhart and navigator Fred Noonan took off from Papua New Guinea, nearing the end of their record-setting journey around the world never to be seen again. Until today.

Deep Sea Vision found what appears to be Earhart’s Lockheed 10-E Electra. pic.twitter.com/CTVDI6Jxpg

— Deep Sea Vision (@DeepSeaVision) January 27, 2024