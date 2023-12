Být krásná hlavně sama pro sebe. První česká vizážistka Lady Dermacol vracela ženám ztracené sebevědomí

Uložit 0

Vždy krásná, usměvavá a perfektně upravená, taková byla Olga Knoblochová, někdejší předsedkyně Unie kosmetiček a jedna ze zakladatelek společnosti Dermacol, která před několika dny zemřela ve věku 90 let. První česká vizážistka naučila ženy v někdejším Československu, že i ony mohou být krásné. Známá však byla i v zahraničí, kde jí nikdo neřekl jinak než Lady Dermacol. Znal ji i Hollywood, kterému učaroval právě stejnojmenný make-up. Příběh jedné z největších tuzemských kosmetických firem přitom začal snahou pomoci dívkám, jež trápila kožní onemocnění.

„Na dermatologickém kongresu v roce 1967 jsem předváděla, jak zakrýt vážný kožní problém. Mojí modelkou byla dvacetiletá studentka medicíny. Měla kožní onemocnění, velký oheň v obličeji, a nikdy předtím se bez něj neviděla v zrcadle. Když jsem jí ho překryla a podala jí zrcadlo, štěstím se rozplakala,“ vzpomínala nedávno zesnulá Olga Knoblochová na úplné začátky Dermacolu v druhé polovině 60. let.

Profesní příběh Knoblochové i samotného Dermacolu je úzce spjatý s pražským Ústavem lékařské kosmetiky, který Knoblochová pomáhala zakládat v roce 1958. Ve své době se jednalo o pracoviště unikátní na poměry celé Evropy. V socialistickém Československu, kde se ženy měly soustředit především na péči o domácnost a plnění norem, nikoliv na svou krásu, to platilo dvojnásob. Když ale podobný ústav mohla mít Moskva, tak proč ne i Praha?

Ve svatostánku krásy byly pacientkám k dispozici kosmetické procedury, byl zde dokonce i malý sál určený pro zákroky plastické chirurgie, kadeřnictví, masérny, pára pomáhající při hubnutí, tělocvična a míchaly se tu i masky přesně na míru jednotlivým zákaznicím. Ústav navštěvovaly především pacientky s kožními vadami, a to nejčastěji na obličeji, s nimiž si běžní lékaři nevěděli rady.

Foto: Dermacol Olga Knoblochová se pyšnila tím, že nikdy nepodstoupila žádnou plastickou úpravu

Jednalo se o pacientky s akné, jizvami, pigmentovými skvrnami či zmiňovaným ohněm. Ten lze dnes odstranit laserovým zákrokem, v 60. letech však nic podobného k dispozici nebylo a léčba neexistovala. S ohněm na tváři se v roce 1965 dostala do ústavu i pětiletá holčička, díky které vznikl nápad postižené místo alespoň překrýt.

Produkt, který k tomu měl být určený a na jehož vývoji se podílela i Knoblochová, musel působit neviditelným dojmem, být voděodolný, měl umožnit pokožce dýchat, nezatěžovat ji a být vhodný pro každodenní použití. Ústav se proto obrátil na experty na líčidla z filmových laboratoří na Barrandově a spolu s nimi se podařilo vyvinout výrobek, který dostal název Dermacol. Jednalo se o spojení slov kůže (derma) a barva (colour). Výsledek byl unikátní napříč celou Evropou a v Československu se stal synonymem pro make-up jako takový.

Přípravek se světu představil v roce 1966 a byl chráněný značkou Dermacol film studio Barrandov Praha. Využívali ho v Ústavu lékařské kosmetiky, ale především ve filmových maskérnách. Díky tomu netrvalo dlouho a o licenci na něj projevily zájem filmové ateliéry v Hollywoodu. Barrandovu měl díky tomu ročně vydělávat na 120 milionů korun, díky čemuž stál za financováním celé řady tehdy natáčených filmů.

Sama Knoblochová dokonce některé filmové hvězdy i líčila. Například ve filmu Dáma na kolejích natáčeném v roce 1966 to byla právě ona, kdo se postaral Jiřině Bohdalové o vzhled, který ji proměnil z nevýrazné tramvajačky v ženu plnou šarmu.

Na začátku 70. let se již Knoblochová naplno pustila do práce pro Dermacol. Díky svým předchozím zkušenostem, kdy absolvovala velké množství kosmetických kurzů a sama dlouho učila ostatní, jak se správně líčit, otevřela přímo na Barrandově salonek. V něm ukazovala, jak s make-upem pracovat, a pečovala o vizáž ostatních žen. Jejími klientkami byly dokonce i manželky tehdejších politiků. Coby šéfka propagace značky navíc měla výhradní právo cestovat po světě a předvádět schopnosti krycího krému. V této činnosti navíc mohla pokračovat i poté, co její bratr emigroval do Kanady.

Foto: Dermacol Olga Knoblochová během líčení jedné ze zákaznic

Jméno Dermacol bylo s filmovými ateliéry na Barrandově spojeno až do roku 1991, kdy se firma osamostatnila. V roce 2002, kdy její portfolio tvořila už celá řada nejrůznějších kosmetických produktů, se jejími vlastníky stali manželé Věra a Vladimír Komárovi, kterým Dermacol patří dodnes. Lady Dermacol však zůstávala důležitou součástí značky i nadále.

Knoblochová napsala během svého života hned několik knih, byla dvakrát vdaná, měla tři děti a několik vnoučat a deset let byl jejím partnerem známý cestovatel Jiří Hanzelka. Celý život razila názor, že žena by měla být krásná především sama pro sebe, a také byla zastánkyní Goetheho myšlenky, že stárnutí není umění, ale uměním je stárnutí snést.